Ilie Năstase nu o iartă pe Ioana Simion. Ce a putut să-i facă la aflarea veștii că a intentat divorț

Credeați că Ilie Năstase va sta cu mâinile în sân la aflarea veștii că Ioana Simion, femeia alături de care visa să întemeieze o familie după 4 căsnicii eșuate, a mers la Judecătoria Hârșova și a depus actele de divorț? Ei bine, dacă în precedentele situații de acest gen a preferat să „lase de la el” pentru o rezolvare amiabilă, acum se pare că ne așteaptă un război în toată regula.

Nu de alta, dar fostul tenismen vrea cu tot dinadinsul ca fiecare cuvânt rostit în ultima discuție cu frumoasa brunetă care i-a fost parteneră de viață timp de doi ani să nu rămână fără ecou. Și chiar dacă nu va reuși „să-i ia totul”, cum a promis, fiți siguri că o va lăsa fără cadourile scumpe cu care a răsfățat-o de-a lungul timpului.

Vorbim aici despre un Bentley în valoare de 250.000 de euro, achiziţionat cu o parte din banii obţinuţi în urma vânzării vilei din Primăverii, căruia i se adaugă alte cheltuieli, pantofi, genţi de firmă şi, umblă vorba prin târg, un apartament în Mamaia.

Ilie Năstase îi declară război Ioanei Simion. Vrea să o lase fără cadourile făcute de-a lungul căsniciei

„După momentul acela violent, în care a fost nevoită să cheme poliţia, Ioana nu l-a părăsit aşa cum era normal.

I-a lăsat două luni la dispoziţie să îşi schimbe comportamentul. S-a gândit că poate îşi revine şi el, însă nu s-a întâmplat nimic.

Săptămâna trecută au avut o discuţie tranşantă, ea i-a spus clar că îşi doreşte să divorţeze pentru că nu mai poate continua în acelaşi mod, însă el a spus că nu se va întâmpla asta. Motiv pentru care, în loc de notar, totul s-a mutat la tribunal”, au declarat surse apropriate cuplului Năstase, pentru click.ro.

„Sunt un om liniștit, nu pot trăi în haos, în violență”

Cât despre Ioana Simion, aceasta nu s-a sfiit să declare că a intentat divorț din cauza nenumăratelor amenințări, jigniri și chiar bătăi la care ar fi fost supusă de Ilie Năstase. Sătulă să mai spere că lucrurile se vor schimba, bruneta și-a luat inima în dinți, a mers la tribunal și a depus actele.

„Eu am decis asta, pentru că este cea mai buna soluție. În această perioadă, Ilie nu a încercat să se împace cu mine sau să facă vreun pas în ceea ce privește acest lucru.

Consider că am dat suficient timp pentru un semn de împăcare de la el și nu s-a schimbat absolut nimic. Ultimele sale cuvinte pentru mine au fost acelea că o să îmi ia totul, la divorț.

Probabil vrea să îmi ia și ce am dobândit cu fostul meu soț. Eu nu sunt genul să tolerez. Mie nu are cum să îmi ia totul.

Există o lege ce ține cu dreptatea. Eu am muncit o viață pentru ce am acum, deci nu are cum să îmi ia Ilie mie lucrurile și munca mea ”, s-a destăinuit Ioana Simion pentru playtech.ro.