Ilie Năstase nu vrea să mai audă de fiica sa, Charlotte. A rupt orice legătură cu ea și a blocat-o pe telefon: “De când a apărut cu OnlyFans-ul nu mai am nicio treabă cu ea”

Ilie Năstase nu vrea să mai audă de , Charlotte. A rupt orice legătură cu ea și a blocat-o pe telefon. „De când a apărut cu OnlyFans-ul nu mai am nicio treabă cu ea”, a spus fostul jucător de tenis după acuzațiile făcute recent de tânără.

Ilie Năstase a încetat orice fel de relație cu fiica sa, Charlotte. I-a blocat numărul după ce și-a făcut cont pe OnlyFans

Ilie Năstase a încetat orice fel de relație cu fiica sa, Charlotte. I-a blocat numărul după ce și-a făcut cont pe în urmă cu câțiva ani. De atunci fostul sportiv a luat o decizie radicală și nu mai dorește să o ajute din punct de vedere financiar.

ADVERTISEMENT

Tânăra a vrut să-i ureze „La mulți ani!” tatălui său la împlinirea a 78 de ani, dar s-a trezit că nu poate face acest lucru. A crezut că actuala soție a vedetei, Ioana, a fost cea care a umblat în mobilul figurii paterne.

„Este incredibil ce poate să spună. Păi, cum să umble Ioana la mine în telefon? Cum să o blocheze soția mea? Fabulos! Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o. Așa că, să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea.

ADVERTISEMENT

Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea cu OnlyFans-ul sau dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci gata, nu mai am nicio treabă cu ea”, a declarat Ilie Năstase pentru .

Ilie Năstase, despre relația cu Charlotte

„Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro.

ADVERTISEMENT

Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui”, a mai spus Ilie Năstase, mai arată sursa citată anterior. Fostul număr mondial în tenis are și un fiu adoptiv, Nick, de care nu mai știe nimic.

„De Nicholas nu mai știu nimic, ultima dată am vorbit în urmă cu vreo șase luni. La fel, ce treabă am eu cu el? Vreți să las totul aici și să mă duc sa-l caut prin SUA? Să mă stabilesc la New York? Nu e treaba mea ce face, cu ce se ocupă… subiect închis!”, a adăugat Nasty.

ADVERTISEMENT

Ioana Năstase a făcut la rândul său o declarație pe marginea subiectului, subliniind că îi iubește în aceeași măsură pe toți copiii partenerului de viață. Femeia de afaceri este prietenă pe social media cu Charlotte.

Mai mult decât atât, cele două și-au lăsat like-uri de-a lungul timpului, inclusiv la ziua lui Ilie Năstase. În aceeași ordine de idei, frumoasa constănțeancă a spus că nu umblă absolut deloc în telefonul mobil al soțului său.