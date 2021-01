Ilie Năstase, prima reacție după ce a fost acuzat că și-a bătut soția: „Nu îmi aduc aminte”

Ilie Năstase, fostul lider mondial, a reacționat în premieră după ce soția lui, Ioana, l-a acuzat că a bătut-o într-un local din Capitală.

Conform ProSport, „Nasty” a negat acuzațiile pe care i le-a adus Ioana Năstase și nu a vrut să dea mai multe detalii despre conflict.

Ilie Năstase (74 de ani) este considerat cel mai bun jucător român de tenis din toate timpurile, având în palmares două turnee de Grand Slam, Ronald Garros (1973) și US Open (1972).

Ilie Năstase neagă că și-a bătut soția: „Dacă așa zice ea…”

Ilie Năstase e acuzat că, vineri, 8 ianuarie, și-a bătut soția, care tocmai venise de la munte. Incidentul a avut loc într-o locație din București, Ioana Năstase fiind cea care a chemat de urgență poliția.

„Ce a apărut? Că mi-am bătut soția? Așa spune ea? Nu îmi aduc aminte. Nu a făcut plângere pentru că mă respectă? Dacă așa zice ea, întrebați-o pe ea mai bine…”, a declarat Ilie Năstase pentru ProSport.

Ioana Năstase: „Și acum îmi tremură picioarele. Bine că am ieșit teafără de acolo”

Soția lui Ilie Năstase nu a depus plângere împotriva fostului lider mondial și a explicat de ce.

„E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni.

Ar fi fost urât din partea mea să vorbesc de rău despre el. Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Niciodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era liniște și pace și deodată… Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare”, a declarat Ioana Năstase pentru ProSport.

Ioana și Ilie Năstase formează o relație din septembrie 2018, iar pe 25 aprilie 2019 a avut loc cununia civilă. În luna iunie a anului trecut, cei doi s-au căsătorit și religios. Ioana este a cincea soție a fostului mare jucător de tenis.

„Nu am 20 de ani să gândesc în 5 minute ce voi face mâine, dacă voi divorța sau nu. Dar mă voi gândi foarte bine, am un băiat de care vreau să mă bucur. Nu vreau să stau cu teamă că mi se poate întâmpla ceva rău. Eu abia venisem de la munte, am servit masa împreună, totul era ok. Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă.

Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc… Nu mă așteptam să se afle la presă, dar nici nu pot să nu răspund, că ar fi urât din partea mea. Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Chiar îmi tremură și acum picioarele…”, a adăugat Ioana Năstase.