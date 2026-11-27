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Ilie Năstase a avut parte de un moment extrem de special la vizita de la Vatican, unde . Fostul mare tenismen a vorbit în premieră pentru FANATIK despre cum a decurs totul.

Ilie Nătase, emoționat după întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea

„Nasty” s-a bucurat că a avut această șansă poate unică: „A fost emoționant pentru că a fost prima oară când l-am întâlnit și e ceva extraordinar, care se întâmplă o dată în viață. Fiecare i-am adus câte un cadou și bineînțeles că eu cu Nadia și cu Gică i-am adus o amintire legată de sportul pe care l-am practicat: un tricou de fotbal, un echipament de gimnastică și o rachetă de tenis”.

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„I-am dat și o poză cu autograful meu și i-a plăcut foarte mult. E un mare fan al tenisului și chiar are un teren de tenis în spatele Palatului din Vatican unde mai joacă din când în când. Mi-a spus că mai și înoată.

Ne-a mulțumit foarte mult pentru cadouri și a spus că îi face o mare plăcere să ne cunoască. I-am oferit racheta pe care o aveam din 1976 și chiar dacă nu o mai poate folosi pe teren o va păstra ca amintire. Avea și de la Sinner, erau mai multe rachete”.

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Ilie Năstase a dezvăluit de ce întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea a fost în pericol

Ilie Năstase a mărturisit că acest eveniment putea să nu mai aibă loc: „A fost așa pe muchie de cuțit pentru că stătea să plouă și se putea anula totul sau probabil am fi mers înăuntru. A fost ceva special, lume foarte multă venită din toate colțurile lumii care vin să îl vadă și să fie binecuvântați. Se anunță fiecare țară, se aplaudă și un sentiment foarte plăcut.

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M-am bucurat că am putut să împărtășesc această experiență cu Nadia Comăneci și Gheorghe Hagi. Am mai fost împreună în diferite proiecte, ne cunoaștem foarte bine și suntem prieteni apropiați”, a mai spus „Nasty” în exclusivitate pentru site-ul nostru.