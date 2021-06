Ilie Năstase, primele declarații după împăcarea cu Ioana Simion: „Nu a fost simplu deloc”

Ilie Năstase a făcut primele declarații după ce s-a împăcat cu Ioana Simion. Fostul tenismen este fericit că soția lui s-a întors la el și că și-a retras cererea de divorț.

La începutul anului, Ioana Simion s-a mutat de acasă după un episod violent al soțului. Cei doi s-au separat și u anunțat divorțul, însă lucrurile par să se fi calmat între ei.

Iată ce spune Ilie Năstase după ce s-a împăcat cu partenera lui de viață.

Ilie Năstase, primele declarații după împăcarea cu Ioana Simion

a declarat că întotdeauna a crezut în căsnicia cu Ioana Simion și că niciodată nu a încetat să lupte pentru a fi cu femeia iubită.

Fostul sportiv a dat de înțeles că cei doi au convenit asupra unor aspecte și că lucrurile merg mult mai bine acum în relația lor. Deși nu i-a fost ușor, Ilie Năstase a reușit să o convingă pe brunetă să revină în brațele lui.

Afaceristul a mai spus că i-a dovedit Ioanei că se poate schimba în bine și că își poate respecta promisiunile.

„Am crezut mereu în căsnicia mea. Nu am şi nu am avut nicio problemă să lupt pentru ea, chiar şi atunci când alţii spuneau contrariul şi nu-mi acordau nicio şansă.

Nu a fost simplu deloc să-mi conving soţia că voi face ceea ce am convenit împreună. Am dovedit însă, în ultimele luni, că mă pot schimba, că pot să mă ţin de ceea ce am promis”, a declarat acesta pentru .

În continuare, a declarat că în curând va împlini vârsta de 75 de ani. Împăcarea cu Ioana Simion este cel mai frumos cadou pe care l-ar fi putut primi, după cum a declarat pentru aceeași sursă.

În urmă cu câteva luni, Ioana Simion spunea că nu se pune problema de împăcare cu Ilie Năstase, deși au fost de câteva surprinși împreună după separare.

Bruneta s-a răzgândit și a decis să-i mai acorde partenerului ei de viață a doua șansă. Dacă ar fi divorțat, Ioana Simion s-ar fi aflat la cel de-al doilea divorț, iar soțul ei la al cincilea.

Ilie Năstase și Ioana Simion s-au căsătorit cu mai bine de un an în urmă la Techirghiol. Nașii lor de cununie au fost Ciprian Marica şi soţia sa, Ioana.