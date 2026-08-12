Sport

Ilie Năstase, propunere fabuloasă după aurul european câștigat de David Popovici: „M-am întâlnit cu el. Poate mă învață să înot”. Exclusiv

Ilie Năstase, încântat de performanța realizată de David Popovici la Europenele de la Paris! Ce i-a transmis după aurul cucerit în proba de 100 de metri liber
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
12.08.2026 | 21:18
Ilie Nastase propunere fabuloasa dupa aurul european castigat de David Popovici Mam intalnit cu el Poate ma invata sa inot Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ilie Năstase, prima reacție după aurul european câștigat de David Popovici. Foto: colaj Fanatik
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Ilie Năstase (80 de ani) a oferit o primă reacție la scurt timp după ce David Popovici (21 de ani) a reușit să câștige medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de înot de la Paris, stabilind totodată și un nou record al competiției. În mod firesc, în primul rând fostul mare tenismen a dorit să îl felicite pe sportivul legitimat la CS Dinamo pentru această nouă performanță de senzație.

Ce a spus Ilie Năstase despre aurul cucerit de David Popovici la 100 de metri liber la Europenele de la Paris

De asemenea, cu aceeași ocazie, „Nasty” a făcut și o glumă, în stilul său caracteristic de altfel, și a spus că s-ar bucura dacă Popovici l-ar învăța și pe el să înoate. Nu în ultimul rând, Năstase a vorbit și despre faptul că tânărul sportiv are șansa, prin prisma vârstei sale în mod evident, să intre la un moment dat în istoria sportului românesc, alături de numele legendare deja arhicunoscute.

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„Îl felicit și era normal să ia aurul, nu? Chiar dacă au revenit rușii. E foarte bine că mai avem sportivi de calibrul ăsta. Este încă tânăr și are timp să facă performanțe și mai mari. M-am întâlnit o dată cu el. Poate mă învață să înot, că nu știu. El are încredere mare acum și trebuie să meargă mai departe și peste ani poate se va vorbi și de el în afară cum se vorbește de Nadia, Hagi, Halep sau Ilie Năstase.

Mie însă nu îmi place să fac comparații și fiecare perioadă a avut campionii ei. Nu avem dreptul să facem comparații. El are valoare mare și cred că va rămâne cu capul pe umeri. Timpul e de partea lui. Vreau să îl felicit încă o dată și să îi dea bătaie înainte! Mă bucur pentru el și să îl vedem și la Campionatele Mondiale”, a spus Ilie Năstase în exclusivitate pentru FANATIK. 

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David Popovici, prima reacție după victoria istorică de la Paris

Înotătorul român a vorbit în mod special despre concurența extrem de intensă de care a avut parte în finala de miercuri seară: „A fost o cursă foarte strânsă. Au fost niște timpi mai rapizi decât la aproape orice ediție de Jocuri Olimpice. Mă bucur că înotul european a ajuns la un nivel atât de înalt. Mă bucur că am reușit să îmi apăr titlul. E mai ușor să vânezi decât să aperi, sunt mândru de mine”. 

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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