Ilie Năstase, propunere fabuloasă după aurul european câștigat de David Popovici: „M-am întâlnit cu el. Poate mă învață să înot”. Exclusiv

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Ilie Năstase (80 de ani) a oferit o primă reacție la scurt timp după ce David Popovici (21 de ani) a reușit să câștige medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de înot de la Paris, stabilind totodată și un nou record al competiției. În mod firesc, în primul rând fostul mare tenismen a dorit să îl felicite pe sportivul legitimat la CS Dinamo pentru această nouă performanță de senzație.

Ce a spus Ilie Năstase despre aurul cucerit de David Popovici la 100 de metri liber la Europenele de la Paris

De asemenea, cu aceeași ocazie, „Nasty” a făcut și o glumă, în stilul său caracteristic de altfel, și a spus că s-ar bucura dacă l-ar învăța și pe el să înoate. Nu în ultimul rând, Năstase a vorbit și despre faptul că tânărul sportiv are șansa, prin prisma vârstei sale în mod evident, să intre la un moment dat în istoria sportului românesc, alături de numele legendare deja arhicunoscute.

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„Îl felicit și era normal să ia aurul, nu? Chiar dacă au revenit rușii. E foarte bine că mai avem sportivi de calibrul ăsta. Este încă tânăr și are timp să facă performanțe și mai mari. M-am întâlnit o dată cu el. Poate mă învață să înot, că nu știu. El are încredere mare acum și trebuie să meargă mai departe și peste ani poate se va vorbi și de el în afară cum se vorbește de Nadia, Hagi, Halep sau Ilie Năstase.

Mie însă nu îmi place să fac comparații și fiecare perioadă a avut campionii ei. Nu avem dreptul să facem comparații. El are valoare mare și cred că va rămâne cu capul pe umeri. Timpul e de partea lui. Vreau să îl felicit încă o dată și să îi dea bătaie înainte! Mă bucur pentru el și să îl vedem și la Campionatele Mondiale”, în exclusivitate pentru FANATIK.

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David Popovici, prima reacție după victoria istorică de la Paris

în mod special despre concurența extrem de intensă de care a avut parte în finala de miercuri seară: „A fost o cursă foarte strânsă. Au fost niște timpi mai rapizi decât la aproape orice ediție de Jocuri Olimpice. Mă bucur că înotul european a ajuns la un nivel atât de înalt. Mă bucur că am reușit să îmi apăr titlul. E mai ușor să vânezi decât să aperi, sunt mândru de mine”.