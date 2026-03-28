Ilie Năstase, reacția momentului despre colaborarea lui Gigi Becali cu Mirel Rădoi la FCSB

Ilie Năstase (79 de ani), un fan declarat al celor de la FCSB, a fost întrebat direct cum crede că va funcționa relația dintre Gigi Becali și Mirel Rădoi din acest al doilea mandat al antrenorului pe banca echipei roș-albastre. Mai exact, fostul mare tenismen a fost rugat să se pronunțe asupra subiectului reprezentat de decizia pe care tehnicianul va fi nevoit să o ia la finalul acestui sezon.

Ce glumă a făcut Ilie Năstase când a fost întrebat despre colaborarea dintre Gigi Becali și Mirel Rădoi de la FCSB

După cum se știe deja destul de bine, nu este încă sigur dacă Rădoi va continua și în stagiunea viitoare la actuala campioană a României sau va decide să încerce o nouă aventură, în străinătate, cel mai probabil în zona Golfului Persic, din vară. În primul rând, Năstase a subliniat că nu se aștepta ca echipa sa favorită să rateze accederea în play-off în acest campionat.

Ulterior, a punctat că ar fi tentat mai degrabă să mizeze că Mirel Rădoi totuși nu va rămâne la FCSB și pentru sezonul viitor. În final, „Nasty” le-a transmis jurnaliștilor, cu zâmbetul pe buze, că ar fi cel mai bine ca ei să îl întrebe despre această chestiune pe „șeful”, adică bineînțeles pe Gigi Becali, finanțatorul clubului roș-albastru.

„Nu se aștepta nimeni la asta, ca FCSB să joace în play-out. Doi ani la rând au mers bine. Sunt și contraperformanțe, pe care lumea din România nu le înțelege. Trebuie să câștigi tot timpul, iar asta nu prea merge. (n.r. Dacă rămâne Mirel Rădoi la FCSB) Nu știu, nu cred că… Nu bag mâna în foc pentru asta! Să îl întrebați pe șeful de la FCSB (n.r. Gigi Becali), nu pe mine”, a spus Ilie Năstase.

Ce a spus Ilie Năstase despre meciul Turcia – România 1-0

Prezent la tragerea la sorți a tabloului principal de la Țiriac Open, turneu de tenis organizat la București, și participând și la conferința de presă desfășurată cu această ocazie, fostul mare sportiv a apreciat că nu s-a prezentat deloc rău la Istanbul. De asemenea, Năstase a salutat decizia actualului selecționer de a reveni la prima reprezentativă într-un context destul de delicat.

„Meciul a fost mai strâns decât a părut. Am avut și noi ghinion cu bara aceea. Era greu să bați Turcia în deplasare. Mircea Lucescu a făcut un gest pe care puțini l-ar fi făcut. Este un lucru foarte frumos din partea sa. El este și iubit în Turcia. Gheorghe Hagi are nevoie de timp. Noi ne gândim că o să fim campioni mondiali cu Hagi selecționer. Sper să ajungem la un Mondial. Am și eu (aproape) 80 de ani. Sper să avem cât mai repede jucători valoroși”,