Ilie Năstase sare în apărarea lui Novak Djokovic, descalificat de la US Open! I-a călcat în picioare pe americani: „Ce turneu mai e ăsta?!”

Fostul mare tenisman Ilie Năstase nu este de acord cu descalificarea lui Novak Djokovic, după ce jucătorul din Serbia a fost eliminat de la turneul de Grand Slam din SUA, la scorul de 6-5 pentru spaniolul Pablo Carreno Busta (locul 27 ATP) în primul set al partidei.

Forte nervos, Novak a lovit-o din greșeală pe una dintre arbitrele de la tușă cu mingea la finalul unui ghem în care își pierduse serviciul. Ilie Năstase a spus că nu va mai urmări US Open după descalificarea sârbului, mai ales pentru că nu consideră corectă eliminarea acestuia.

Primul lider ATP din istorie (august 1973) a declarat că nu-i mai pasă cine va cuceri trofeul din SUA, mai ales că turneul de Grand Slam de la New York se desfășoară în condiții speciale, fără spectatori din cauza pandemiei de COVID-19.

„Eu nu găsesc nicio justificare pentru decizia luată de arbitrul de scaun împotriva lui Nole. M-am uitat cu mare atenție pe imagini, iar el nu a vrut absolut deloc să o lovească pe acea doamnă arbitră. El se afla cu spatele când a lovit mingea cu racheta" – Ilie Năstase „Nu poți să ei o asemenea decizie împotriva unui mare campion. E vorba de cariera lui Djokovic. Știți bine că el vrea să îi bată recordul lui Federer și nu îl poți trata așa. Acest tenisman a muncit enorm ca să ajungă unde a ajuns. Acolo nu sunt nici Rafa Nadal, dar nici Federer, ce turneu mai este ăsta acum?" – Ilie Năstase

„Dar oricum pentru mine US Open nu mai înseamnă nimic dacă nu se joacă cu spectatori. Așa voi spune și de Roland Garros. Ăsta nu este tenis. Zici că îl jucăm doar așa de dragul de a bifa turneele din acest an calendaristic" – Ilie Năstase

„Să iei o astfel de decizie împotriva lui Nole Djokovic se pare mult prea mult”

„Dacă Nole nu juca acest meci în SUA să fiți convinși că nu era descalificat. Și eu am greșit în cariera mea și am fost sancționat, dar să iei o astfel de decizie împotriva lui Nole Djokovic mi se pare mult prea mult. Putea să scape doar cu o amendă, nu să fie descalificat dintr-un turneu de o asemenea anvergură. Nu mă interesează cine câștigă în acest an US Open, poate să-l câștige și Busta”, a declarat Ilie Năstase pentru prosport.ro.

Fostul mare tenismen român este sigur că în următorii doi ani lupta pentru supremația în ATP se va da numai între Novak Djokovic și Rafael Nadal, fără „legenda” Roger Federer, ajuns la o vârstă care nu-i mai perimte să atingă performanțele extraordinare de până acum.

„Din păcate, îmi este greu să mai cred că Federer, cel care la anul va împlini 40 de ani, va mai putea să emită pretenții la câștigarea unui turneu de Grand Slam. Lupta se va duce între doar între Djokovic și Nadal” – Ilie Năstase ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT „Djokovic și Nadal sunt ceva mai tineri, deși au ajuns și ei la 33 de ani, dar eu cred că tot ei vor conduce și la anul clasamentul. Federer o să intre pe teren deoarece are de onorat niște contracte” – Ilie Năstase