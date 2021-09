Ilie Năstase, sfaturi pentru Simona Halep ca aceasta să revină în top: “Dacă trebuie să stea 6 luni, să stea 6 luni”

Simona Halep a avut parte de un parcurs bun la US Open, chiar dacă a pierdut în optimile de finală. Totuși, jucătoarea din Constanța este departe de nivelul care ne-a obișnuit, iar a ținut să-i transmită câteva sfaturi pentru a reveni în top.

Ilie Năstase, sfaturi pentru Simona Halep

Năstase este de părere că dacă accidentarea Simonei recidivează, ar trebui să nu se grăbească și să nu forțeze lucrurile. „Depinde de cât de repede se recuperează. Accidentarea am văzut ca nu mai e la glezne.

ADVERTISEMENT

Merge mai sus, la muşchi şi e periculos. Să stea cât trebuie să stea. Dacă trebuie să stea 6 luni, să stea 6 luni că tenisul nu-l uiţi oricum”, a spus Ilie Năstase.

Cea mai tare urare de nuntă pentru Simona Halep

„Nasty” este principalul „vinovat” pentru aflarea veștii că Simona Halep s-ar mărita. Românca a afirmat inițial că primul număr 1 ATP ar fi dat-o de gol, dar Ilie Năstase a negat.

ADVERTISEMENT

„Am fost doar invitat, am dat-o de gol, asa am citit in ziare. Păi m-a întrebat cineva ce fac pe 15, dacă sunt liber şi m-am dat de gol. Nu că e ziua în care se căsătoreşte Simona şi m-am dat de gol. E si ziua sotiei mele.

Nu pot eu să îi dau sfaturi Simonei legate de căsătorie. Ea sper să aibă o căsnicie mai lungă decât ale mele. Să dureze mai mult decât ale mele”, a mai dezvăluit Ilie Năstase.

Ilie Năstase a vorbit și despre Emma Răducanu

Întrebat despre perfomanța Emmei Răducanu de la US Open, Ilie Năstase a răspuns ca este ceva nemaipomenit ca o jucătoare venită din calificări să joace finală de turneu de mare slam.

ADVERTISEMENT

„Frumos, frumos că două fetiţe, de 18 şi 19 ani sunt în finală pentru prima dată. Una chiar din calificări. Nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria US Openului.

S-ar putea la fete să fie un schimb de generaţii, la băieţi nu cred încă”, a spus legendarul jucător de tenis.

Simona Halep a confirmat cununia cu Toni Iuruc

ce se întâmplă cu nunta ei cu Toni Iuruc și când va avea loc marele eveniment. Cununia civilă a celor doi este programată peste o săptămână.

ADVERTISEMENT

Jucătoarea de tenis își va uni destinul cu alesul inimii sale, un om de afaceri machedon, pe data de 15 septembrie. Atunci va avea loc cununia civilă, cea religioasă urmând să aibă loc mai târziu.

„Domnul Năstase m-a dat de gol. Da, ne vom căsători, săptămâna viitoare. E un eveniment frumos, am emoții. E un pas extrem de important și sunt foarte bucuroasă că se întâmplă.”, a declarat Simona Halep.