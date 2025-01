Ilie Năstase și Ioana s-au mutat în casă nouă și au ieșit la ”vânătoare” de mobilier. Ce obiecte a ochit ”șefa casei”. Exclusiv

Ilie Năstase și soția lui, Ioana, pare că au o relație frumoasă acum. Deși în trecut, aceștia s-au mai certat, acum pare că liniștea s-a așternut în familia lor. Cel puțin așa arăta imaginile surprinse recent de un cititor FANATIK.

Cu puțin timp înainte de sărbători, Ilie Năstase și Ioana și-au dorit să achiziționeze mobilier nou pentru casa lor, se pare, așa că au dat o fugă la cumpărături. Cei doi s-au oprit la un magazin care comercializează mobilier și alte decorațiuni de casă, de la periferia Capitalei, destul de aproape de locuința lor.

Ilie Năstase și Ioana au ieșit la cumpărături pentru casă

“Șefa” Ioana a ochit o etajeră, dar și un fotoliu “pufos”, alb, așa că a chemat un angajat să o ajute cu informații, dar și să îi pregătească produsele. Desigur, ea l-a chemat și pe fostul tenismen să vadă ce produse va achiziționa pentru casa în care locuiesc.

Cei doi au fost admirați în magazin de ceilalți prezenți, Ilie Năstase purta cămașă și sacou, iar Ioana avea și ea o ținută ceva mai elegantă pe care a asortat-o cu o pereche de cizme cu toc și un palton lung. Desigur, geanta asortată și ea, nu lipsea de pe brațul brunetei.

De-a lungul timpului, Ilie Năstase și Ioana au ținut primele pagini ale ziarelor cu povestea lor de dragoste cu năbădăi. după anumite discuții aprinse pe care le-au avut, însă, iată, dragostea învinge întotdeauna.

Cea mai recentă “dispută” dintre ei ar fi fost în vara anului trecut, când se aflau pe litoral. Momentul a trecut însă, și, chiar dacă poate mulți credeau că Ioana va divorța, lucrurile nu s-au întâmplat așa.

Ilie și Ioana, împreună de mai bine de 7 ani

“Spuneam că deja sunt obișnuită cu felul de a fi al lui Ilie. Îl las să zică ce o vrea. A doua zi îi pare rău. Așa e el, până l-am înțeles mi-a luat și mie ceva timp. Nu-mi este nici acum ușor (… ). E ca pe teren, ne ia drept adversarii lui, câteodată mă și amuză. Mă feresc să nu mă vadă că zâmbesc. Atunci prefer să intru în casă.

Am trecut prin atâtea în ultimul timp. Am avut niște probleme de sănătate cu mama mea. Aveam nevoie de liniște să iau o decizie corectă în ceea ce o privește și de aceea am evitat să vorbesc despre acest lucru. Nu am fost pregătită să răspund până acum. Simțeam că-mi fac mai mult rău.

Nu mi-a stat gândul la vreun divorț. După atâția ani… Dar, Doamne ferește, nu știi niciodată”, pentru FANATIK.

După cea mai recentă discuție din vară, se pare ca între cei doi lucrurile s-au liniștit și acum formează o familie fericită.