Ilie Năstase și Ioana Simion, anunț surpriză la puțin timp după nuntă. Se va întâmpla în curând

Deși erau gata-gata să divorțeze, Ilie Năstase și Ioana Simion au șters cu buretele toate momentele neplăcute din ultima perioadă și au decis să își unească destinele în fața lui Dumnezeu, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată.

După două căsătorii, una civilă, una religioasă și o nuntă ca în povești amânată din cauza pandemiei de coronavirus, cei doi soți se pregătesc de o ceremonie cât se poate de specială. Asta pentru că fostul tenismen ține neapărat să-i îndeplinească frumoasei sale iubite visul de a îmbrăca din nou rochia de mireasă pe un vapor.

Și nu oriunde, ci într-o zonă superbă din Turcia la care frumoasa brunetă își dorește să ajungă de foarte multă vreme. Fericitul eveniment va avea loc de îndată ce situația actuală o va permite, iar pe lista cu invitați se vor regăsi doar persoanele apropiate.

Ilie Năstase și Ioana Simion fac nuntă în Turcia. Va avea loc pe un vapor

„Cum dau drumul la zboruri, în Turcia cu noi. Vrem să mai facem o ceremonie acolo, pe un vapor, aşa cum am visat, pentru că eu mi-am luat încă o rochie de mireasă. Dar va fi tot ceva intim, între prieteni”, a dezvăluit Iona Simion, precizând că apoi va pleca în luna de miere alături de bărbatul iubit.

„El a fost cu ideea să ne căsătorim şi să facem nuntă. Nu o să dau prea mult din casă, pentru că eu îmi doresc să scriu o carte. Însă în ziua în care eu pregătisem actele de divorţ, căci eram căsătoriţi doar civil, iar eu urma să înaintez actele şi sunasem deja avocata, mi-a zis un lucru la care nimeni nu ar fi rezistat, chiar mi-au dat lacrimile.

Acest lucru se întâmpla în urmă cu vreo trei săptămâni şi m-a impresionat profund. Are legătură cu viaţa mea dinainte, deoarece pentru a divorţa de primul meu soţ, tatăl fiului meu, a trebuit să fac multe sacrificii ca să-l conving să-mi ofere libertatea.

Ilie ştia că eu voi depune actele de divorţ în următoarea jumătate de oră şi mi-a spus aşa: „Îţi ofer acest divorţ, şi nu la judecătorie, cum voiam iniţial, la notar de data asta, doar că îţi cer ceva în schimb, vreau să îmi îndeplineşti o dorinţă, vreau să te fac cât mai repede mireasă”, a mai spus bruneta.

Cum s-au cunoscut cei doi și ce a făcut „Nasty” pentru a-și cuceri actuala soție

Totodată, cei doi și-au amintit, vizibil emoționați, de momentul în care s-au întâlnit pentru prima dată. Fermecat de frumusețea brunetei „Nasty” a pus imediat în aplicare planul prin care urma să o cucerească pe viitoarea soție, iar complice i-a fost chiar Emma, fetița sa.

„Eu eram cu nepotul meu, Ştefan, şi cu fiica mea, Emma, să mâncăm unde era şi Ioana, la aceeaşi terasă. Nu trebuia iniţial să ajungem acolo. La un moment dat, am văzut- o pe Ioana ridicându-se într-o rochie albă şi mi s-a părut foarte frumoasă, ea este o femeie frumoasă, iar eu văd foarte bine de la distanţă.

Am ochiul format. jucam cu Ţiriac la dublu mereu şi ieşea mingea un centimetru afară şi el zicea mereu: „Cum dracu’ ştiai tu că mingea aia e afară?“. Apreciez bine, aşa şi cu ea. I-am spus fetiţei mele de 13 ani să îi ducă Ioanei o băutură, dar ea a refuzat-o, la care fetiţa mea s-a supărat şi a zis: „Tată, du-mă acasă, nu e OK să te duci la cineva care îţi refuză băutura“.

Era ea mai rănită decât mine. Şi atunci i-am zis nepotului meu să o ducă acasă pe cea mică, că-i de bine. (râde) Şi m-am dus peste ea cu tupeu, deşi eu nu prea am tupeu, dar ea era genul de femeie care îmi place mie şi am început cu glumele mele. Am stat la masă, am comandat, eram în minoritate, ele erau trei fete. Mi-a plăcut la prima vedere şi cred că şi ei i-a plăcut de mine. Până s-a întors Ştefan al meu, deja vorbeam despre proiecte, planuri”,a povestit, cu umorul caracteristic, Ilie Năstase.