Se pare că Ilie Năstase și Ioana Simion deja s-au împăcat, după cum a anunțat Dan Capatos în cadrul emisiunii de la Antena Stars. Fostul tenismen și-a agresat soția în urmă cu câteva zile, iar aceasta a fost nevoită să sune la 112.

Prezentatorul susține că cei doi s-au împăcat și că vestea a fost primită chiar de la fostul sportiv, deși soția lui a declarat recent că nu mai locuiește cu el.

Ioana Simion este de părere că partenerul ei de viață are niște probleme nerezolvate din trecut și că acesta ar fi motivul pentru care a răbufnit și a agresat-o. Mai mult, aceasta i-a luat apărarea și a precizat că nu va depune plângere împotriva lui.

Ilie Năstase și Ioana Simion s-au împăcat deja? Anunțul care i-a surprins pe toți

În cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars, Dan Capatos a făcut un anunț uluitor legat de mariajul lui Ilie Năstase cu Ioana Simion. După actul de violență fizică de vinerea trecută din partea soțului, se pare că bruneta i-a mai dat o șansă afaceristului și a decis să se împace cu el.

„Am vorbit cu Ilie și mi-a spus că s-ar fi împăcat cu Ioana”, a declarat Capatos la Xtra Night Show seara trecută. Momentan, niciunul dintre cei doi soți nu a confirmat această împăcare.

Ioana Simion a fost șocată de reacția soțului ei și a chemat Poliția, însă a refuzat să depună plângere pe numele lui. Deja are un dosar penal la activ, după ce a fost prins consumând băuturi alcoolice la volan în 2018, motiv pentru care bruneta nu vrea să-i creeze altă problemă cu legea.

Ioana Simion: „M-am speriat foarte tare”

Ioana Simion a fost de-a dreptul șocată de gestul pe care l-a făcut soțul ei și nu s-ar fi așteptat la așa ceva, mai ales că nu s-au certat, ba chiar luau masa împreună. Bruneta susține că afaceristul are probleme din trecut și trebuie să le rezolve, iar faptul că a agresat-o fizic este dovada acestui lucru.

„Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare.

Nu am 20 de ani să gândesc în 5 minute ce voi face mâine, dacă voi divorța sau nu. Dar mă voi gândi foarte bine, am un băiat de care vreau să mă bucur. Nu vreau să stau cu teamă că mi se poate întâmpla ceva rău. Eu abia venisem de la munte, am servit masa împreună, totul era ok. Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă.

Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc… Nu mă așteptam să se afle la presă, dar nici nu pot să nu răspund, că ar fi urât din partea mea. Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Chiar îmi tremură și acum picioarele…”, a mărturisit Ioana Simion pentru ProSport.