Ilie Năstase, șocat de decizia Soranei Cîrstea: „Nu o înțeleg! Ea știe”

Sorana Cîrstea este în sferturile de finală de la Roland Garros. Jucătoarea din România s-a impus clar în meciul din optimi cu Xiyu Wang și va încerca să intre în careul de ași al competiției. Ilie Năstase a vorbit despre forma excelentă prin care trece Sorana.

Sorana Cîrstea face senzație la Roland Garros

Sportiva din România are parte de un sezon de vis chiar în anul în care a anunțat că se va retrage din tenisul profesionist. Sorana Cîrstea visează la semifinalele de la Roland Garros. În sferturi, se va duela cu învingătoarea meciului dintre Mirra Andreeva și Jil Teichmann.

Ar fi cea mai mare realizare a carierei pentru Sorana Cîrstea. Mai mult, ar putea prinde și Turneul Campioanelor dacă își va continua forma excelentă.

Reacție neașteptată a lui Ilie Năstase după parcursul fabulos al Soranei Cîrstea la Paris

a vorbit despre succesul Soranei Cîrstea. Acesta nu înțelege de ce sportiva vrea să se retragă din tenis la finalul sezonului, deși joacă excelent și reușește să urce în clasamentul WTA.

„Eu nu înțeleg de ce vrea să se retragă. Te retragi când începi să pierzi. Dacă tot câștigi și le bați pe rivalele mai tinere cu 10 ani, de ce? Ea trebuie să vorbească. Nu pot să vorbesc eu pentru ea. Eu sunt șocat să văd că spune că se retrage, dar câștigă”, a declarat Ilie Năstase despre Sorana Cîrstea.