Sport

Ilie Năstase, șocat de decizia Soranei Cîrstea: „Nu o înțeleg! Ea știe”

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros și este la un pas de cea mai mare performanță a carierei. Ilie Năstase a reacționat după succesul româncei.
Alex Bodnariu
31.05.2026 | 16:10
Ilie Nastase socat de decizia Soranei Cirstea Nu o inteleg Ea stie
ULTIMA ORĂ
Reacție neașteptată a lui Ilie Năstase după parcursul fabulos al Soranei Cîrstea la Paris
ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea este în sferturile de finală de la Roland Garros. Jucătoarea din România s-a impus clar în meciul din optimi cu Xiyu Wang și va încerca să intre în careul de ași al competiției. Ilie Năstase a vorbit despre forma excelentă prin care trece Sorana.

Sorana Cîrstea face senzație la Roland Garros

Sportiva din România are parte de un sezon de vis chiar în anul în care a anunțat că se va retrage din tenisul profesionist. Sorana Cîrstea visează la semifinalele de la Roland Garros. În sferturi, se va duela cu învingătoarea meciului dintre Mirra Andreeva și Jil Teichmann.

ADVERTISEMENT

Ar fi cea mai mare realizare a carierei pentru Sorana Cîrstea. Românca a mai ajuns în sferturile de finală ale turneelor de Mare Șlem, însă niciodată nu a reușit să intre în careul de ași. Mai mult, ar putea prinde și Turneul Campioanelor dacă își va continua forma excelentă.

Reacție neașteptată a lui Ilie Năstase după parcursul fabulos al Soranei Cîrstea la Paris

Ilie Năstase, fostul mare jucător de tenis al României, a vorbit despre succesul Soranei Cîrstea. Acesta nu înțelege de ce sportiva vrea să se retragă din tenis la finalul sezonului, deși joacă excelent și reușește să urce în clasamentul WTA.

ADVERTISEMENT
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Digi24.ro
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate Citește mai mult la: h

„Eu nu înțeleg de ce vrea să se retragă. Te retragi când începi să pierzi. Dacă tot câștigi și le bați pe rivalele mai tinere cu 10 ani, de ce? Ea trebuie să vorbească. Nu pot să vorbesc eu pentru ea. Eu sunt șocat să văd că spune că se retrage, dar câștigă”, a declarat Ilie Năstase despre Sorana Cîrstea.

ADVERTISEMENT
Nemaivăzut! Sorana Cîrstea a bifat o bornă fără precedent, după calificarea în sferturi...
Digisport.ro
Nemaivăzut! Sorana Cîrstea a bifat o bornă fără precedent, după calificarea în sferturi la Roland Garros
Juan Bauza vrea să joace la naționala lui Gică Hagi: „Îmi iau cetățenia...
Fanatik
Juan Bauza vrea să joace la naționala lui Gică Hagi: „Îmi iau cetățenia română”. Dezvăluiri despre duelul cu Messi și detalii despre viitorul său
Cristiano Ronaldo, pe teren și la Campionatul Mondial din 2030!? Declarațiile incredibile ale...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, pe teren și la Campionatul Mondial din 2030!? Declarațiile incredibile ale selecționerului Roberto Martinez. Video
Răsturnare de situație în cazul Kennedy Boateng! Agentul fotbalistului rupe tăcerea: „Nu a...
Fanatik
Răsturnare de situație în cazul Kennedy Boateng! Agentul fotbalistului rupe tăcerea: „Nu a semnat cu nimeni! Aștept ofertă de la FCSB”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul patron al lui Mircea Lucescu, la un pas de moarte: 'Am fost...
iamsport.ro
Fostul patron al lui Mircea Lucescu, la un pas de moarte: 'Am fost la cinci secunde în urma exploziei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!