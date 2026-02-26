Sport

Ilie Năstase, surprins total de decizia luată de Senat: „În România am fost mai mult criticat!”. Exclusiv

Ilie Năstase, prima reacție după decizia luată de Senatul României în ceea ce îl privește: „Sunt chiar surprins!”. Despre ce este vorba și toate declarațiile fostului mare tenismen
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
26.02.2026 | 20:45
Ilie Nastase surprins total de decizia luata de Senat In Romania am fost mai mult criticat Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ilie Năstase, omagiat în 2027 în România după votul Senatului în acest sens. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ilie Năstase a oferit, în exclusivitate pentru FANATIK, prima reacție după ce a aflat că Senatul României a adoptat cu majoritate covârșitoare propunerea legislativă făcută anterior de Camera Deputaților prin Comisia pentru Tineret și Sport, prezidată de Ciprian Paraschiv, fostul președinte de la Poli Iași.

Ilie Năstase, prima reacție după ce în Senatul României s-a votat omagierea sa în anul 2027

Concret, este vorba despre faptul că anul 2027 în România va fi denumit drept „Anul Ilie Năstase”, ca un omagiu pentru cariera fabuloasă a lui „Nasty” în tenisul mondial și bineînțeles în semn de recunoștință pentru beneficiile uriașe la nivel de imagine aduse de acesta țării noastre la nivel internațional prin performanțele sale.

ADVERTISEMENT

Contactat de FANATIK pentru a oferi o reacție pe seama acestui subiect, Ilie Năstase a recunoscut că nu se aștepta la o astfel de decizie în ceea ce îl privește.

El a subliniat cu această ocazie faptul că de-a lungul timpului el nu a fost apreciat în România așa cum consideră că ar fi meritat și cu siguranță nu a fost tratat în țara sa la fel de bine precum s-a întâmplat în alte părți ale lumii.

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

„Sunt chiar surprins pentru că am fost mai mult criticat în România și nu prea am avut parte de aprecieri. Acum am aflat și eu. Nu mă gândeam că se poate face așa ceva.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Digisport.ro
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€

E foarte frumos și le mulțumesc tuturor celor care au votat și în principal lui Ciprian Paraschiv, care a făcut această propunere. Chiar este un gest frumos și sunt surprins”, a spus Ilie Năstase, în exclusivitate pentru FANATIK. 

Paralela pe care Ilie Năstase a făcut-o din acest punct de vedere între el și Nadia Comăneci

„Nasty” s-a arătat bucuros de faptul că, după „Zeița de la Montreal”, buna sa prietenă, a venit acum și rândul lui să aibă parte de o asemenea onoare.

ADVERTISEMENT

„Sper să se organizeze cât mai multe acțiuni în 2027 și voi participa cu drag, mai ales că e o distincție în contextul în care împlinesc 80 de ani. Am primit multe și în România și în Franța și mă bucur că sunt în sfârșit apreciat și aici așa cum sunt în toată lumea.

După anul Nadia Comăneci va urma anul Ilie Năstase. E prima oară când se întâmplă așa ceva și am făcut ceva pentru România”, a mai spus Ilie Năstase.

Live video UEFA Europa League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Acum se...
Fanatik
Live video UEFA Europa League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Acum se joacă 4 meciuri. Spectacol total în Ferencvaros – Ludogorets
Live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Acum se...
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Acum se joacă 4 meciuri. Duel de infarct la Florența
Daniel Pancu, șocat de ipoteza că FCSB va fi ajutată să intre în...
Fanatik
Daniel Pancu, șocat de ipoteza că FCSB va fi ajutată să intre în play-off: „Ferească Dumnezeu!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
'Trăiesc ca noi în epoca lui Ceaușescu!'. Țara importantă din Europa unde 'se...
iamsport.ro
'Trăiesc ca noi în epoca lui Ceaușescu!'. Țara importantă din Europa unde 'se moare de foame'. Banciu: 'Salariile sunt mai mari în București, e o catastrofă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!