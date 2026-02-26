Ilie Năstase, surprins total de decizia luată de Senat: „În România am fost mai mult criticat!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase a oferit, în exclusivitate pentru FANATIK, prima reacție după ce a aflat că Senatul României a adoptat cu majoritate covârșitoare propunerea legislativă făcută anterior de Camera Deputaților prin Comisia pentru Tineret și Sport, prezidată de Ciprian Paraschiv, fostul președinte de la Poli Iași.

Ilie Năstase, prima reacție după ce în Senatul României s-a votat omagierea sa în anul 2027

Concret, este vorba despre faptul că anul 2027 în România va fi denumit drept „Anul Ilie Năstase”, ca un omagiu pentru cariera fabuloasă a lui „Nasty” în tenisul mondial și bineînțeles în semn de recunoștință pentru beneficiile uriașe la nivel de imagine aduse de acesta țării noastre la nivel internațional prin performanțele sale.

Contactat de FANATIK pentru a oferi o reacție pe seama acestui subiect, Ilie Năstase a recunoscut că nu se aștepta la în ceea ce îl privește.

El a subliniat cu această ocazie faptul că de-a lungul timpului el nu a fost apreciat în România așa cum consideră că ar fi meritat și cu siguranță nu a fost tratat în țara sa la fel de bine precum s-a întâmplat în alte părți ale lumii.

„Sunt chiar surprins pentru că am fost mai mult criticat în România și nu prea am avut parte de aprecieri. Acum am aflat și eu. Nu mă gândeam că se poate face așa ceva.

E foarte frumos și le mulțumesc tuturor celor care au votat și în principal lui Ciprian Paraschiv, care a făcut această propunere. Chiar este un gest frumos și sunt surprins”, a spus , în exclusivitate pentru FANATIK.

Paralela pe care Ilie Năstase a făcut-o din acest punct de vedere între el și Nadia Comăneci

„Nasty” s-a arătat bucuros de faptul că, după „Zeița de la Montreal”, buna sa prietenă, a venit acum și rândul lui să aibă parte de o asemenea onoare.

„Sper să se organizeze cât mai multe acțiuni în 2027 și voi participa cu drag, mai ales că e o distincție în contextul în care împlinesc 80 de ani. Am primit multe și în România și în Franța și mă bucur că sunt în sfârșit apreciat și aici așa cum sunt în toată lumea.

După anul Nadia Comăneci va urma anul Ilie Năstase. E prima oară când se întâmplă așa ceva și am făcut ceva pentru România”, a mai spus Ilie Năstase.