Ilie Năstase, susținător al „feroviarilor” la meciul CFR Cluj – U Cluj. Cum a fost surprins în loja din Gruia

Ilie Năstase și-a făcut apariția la meciul CFR Cluj - U Cluj din etapa cu numărul 26 din SuperLiga. Cum a fost surprins fostul mare tenismen român în lojă.
Mihai Dragomir
07.02.2026 | 21:17
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Ilie Năstase, prezent la CFR Cluj - U Cluj din etapa 26. Foto: Captură Prima Sport.
Prezență importantă la derby-ul CFR Cluj – U Cluj din etapa 26 din SuperLiga. Cum a fost surprins Ilie Năstase în loja din Gruia. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile legate de meciul dintre cele două mari rivale.

Ilie Năstase, prezent în loja din Gruia la CFR Cluj – U Cluj

Meciul dintre CFR Cluj și U Cluj este un adevărat derby. Partida a prezentat interes major, mai ales pentru suporteri. În loja stadionului din Gruia și-a făcut apariția și Ilie Năstase, fostul mare tenismen român.

Fostul mare sportiv, care a fost ultima dată la un meci de fotbal în primăvara anului trecut, în Giulești, a avut ce să vadă. Pe lângă golurile din prima repriză, „Nasty” s-a putut bucura de asemenea de o atmosferă de senzație.

Interesant este că Ilie Năstase a fost surprins de cameră purtând la gât un fular cu CFR Cluj, echipa gazdă, deși este bine cunoscută afinitatea sa pentru FCSB, clubul patronat de Gigi Becali.

Ilie Năstase s-a pronunțat clar în privința războiului CSA Steaua – FCSB. „Să mă dea în judecată!”

Ilie Năstase nu s-a dezis niciodată de FCSB, echipa pe care o susține chiar și acum. Fostul mare tenismen a declarat că nu se teme că va fi dat în judecată pentru opiniile sale, chiar dacă oficialii Stelei, clubul din Liga 2, au spus că îi vor pedepsi în instanță pe cei care nu recunosc public echipa.

„Să mă dea! Să-mi ia și uniforma, să-mi facă ce vor ei. Asta cu datul în judecată e o bășcălie. Păi fiecare om are dreptul să spună ce vrea. Ce e treaba asta, că nu înțeleg? Omul spune ce crede el… FCSB, Steaua… Spune ce vrea el”, spunea Ilie Năstase la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
