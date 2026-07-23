Ilie Năstase, veste uriașă în plin proces de divorț de soția sa, Ioana. Ce se întâmplă, de fapt, între ei

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Aflat în plin proces de divorț de soția sa, Ioana, Ilie Năstase a venit cu o veste uriașă. Fostul tensimen, care are 58 de titluri câștigate la simplu și 45 la dublu, a dezvăluit ce se mai întâmplă în viața sa amoroasă în momentul de față.

Ilie Năstase și Ioana Simion, din nou împreună

În urmă cu câteva luni Ioana Simion se arăta hotărâtă să pună capăt poveștii de dragoste pe care o are cu fostul tenismen Ilie Năstase (80 ani). Frumoasa brunetă a declarat că este ț, subliniind ce nu-i poate ierta sub nicio formă partenerului. Cu toate acestea, spunea că-și respectă angajamentele pe care le are față de acesta.

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Toată lumea se întreabă după ce s-au despărțit în repetate rânduri. Actele de separare au fost depuse, de asemenea, de mai multe ori, dar niciodată nu s-a produs semnarea propriu-zisă. Soția fostului sportiv a explicat că este o perioadă complicată, dar iată că lucrurile s-au schimbat.

Chiar de ziua sa de naștere primul lider ATP a făcut anunțul cel mare cu privire la mariajul său. A dezvăluit că este plecat din România împreună cu cea de-a cincea parteneră de viață. Se pare că frumoasa brunetă i-a mai dat o șansă acestuia. Superba femeie de afaceri din Constanța și fostul jucător de tenis au ajuns în Turcia.

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Cuplul se bucură de un sejur de vis într-o destinație pe care o cunosc foarte bine. E un loc în care merg regulat și care a devenit deja o tradiție. Astfel, Ilie Năstase a avut parte de o aniversare pe cinste, la revenirea în țară urmând să facă o nouă deplasare. Următoarea destinație este un lăcaș de cult foarte drag celor doi.

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„Am petrecut cu soția, suntem în Istanbul. Suntem liniștiți, suntem aici pe Bosfor. Suntem la un hotel unde mergem de aproape nouă ani. Pe malul Bosforului, o să luăm masa acolo frumos. Ioana știe să înoate în piscină, eu nu știu să înot. Sănătate, liniște sufletească (n.r. ce i-a urat soția).

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De aici o să mergem la mănăstirea noastră de la Nechit, Piatra-Neamț. Noi ne simțim bine în acest moment, să continue așa, liniștea aceasta pe care o avem, altceva nu îmi doresc”, a mărturisit Ilie Năstase, la Antena Stars, relatează .

Ce a transmis soția lui Ilie Năstase

„Multă sănătate și liniște sufletească și mă bucur foarte mult că în ultima perioadă chiar s-a schimbat în bine. Își dorește să mergem la mănăstire, ceea ce pentru mine este o mare bucurie”, a completat soția lui Ilie Năstase, mai arată sursa menționată anterior. Ioana Simion își dorește să aibă parte de foarte multă liniște.

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Mariajul celor doi a fost unul cu suișuri și coborâșuri și frumoasa bruneta vrea ca totul să se calmeze între ei. Mai mult, ar fi apărut zvonuri conform cărora afacerista ar fi fost agresată de fostul sportiv, motiv pentru care a pus piciorul în prag. Momentan, cuplul a lăsat în urmă neplăcerile pentru a se focusa pe starea de bine.

Afacerista a susținut în trecut că nicio femeie nu merită să fie înjosită. Atunci a declarat că nu va exista un partaj, cu altă ocazie precizând că-i va da lui Ilie Năstase tot ce vrea, mai puțin apartamentele cumpărate din banii ei, precum și mașina primită de la acesta. E vorba de un Bentley Continental în valoare de 240.000 euro.