Ilie Poenaru, amintiri din perioada în care a fost antrenor la Dinamo: „E un avantaj, îi cunosc foarte bine”. Exclusiv

Fostul jucător al Stelei, Ilie Poenaru, a povestit pentru FANATIK despre perioada în care a fost antrenor la Dinamo, al doilea club din carieră și unde s-a simțit excelent.

Dinamo va întâlni în ultima etapă a returului din Casa Pariurilor Liga 1 pe Academica Clinceni, care are nevoie mare de victorie pentru a prinde ultimul loc de play-off, în timp ce pentru Dinamo o înfrângere ar complica și mai mult situația în clasament.

Fost jucător al Stelei și antrenor al „legiunii roș-albastre” de la Clinceni, Ilie Poenaru a vorbit despre partida din Ștefan cel Mare ca fiind una „specială”.

Ilie Poenaru nu uită perioada Dinamo: „Am pus umărul la dezvoltarea a patru jucători care sunt la prima echipă acum!”

Ilie Poenaru își amintește cu plăcere de perioada în care a fost antrenor principal la Dinamo U19 în perioada iulie 2017 – ianuarie 2018. Deși în acel moment Dinamo nu avea probleme financiare, antrenorul a decis să îi părăsească pe „câini” și să semneze cu Academica Clinceni: „Pentru mine eu un meci special. Am pierdut doar două din ultimele șase meciuri împotriva lui Dinamo, dar îmi aduc aminte cu bucurie de perioada petrecută la echipă Under-19, unde am activat aproape jumătate de an. Am preluat echipa de Florin Bratu, care a plecat la echipa națională U17. Era o echipă de mare perspectivă, care a ajuns pentru prima oară în Youth League și am jucat cu Dinamo Zagreb”, a spus principalul ilfovenilor în exclusivitate pentru FANATIK.

Tehnicianul de 44 de ani nu își imagina că în doar câțiva ani Dinamo ar putea să ajungă într-o situație atât de delicată și a mărturisit că în acea perioadă nu erau deloc probleme de acest gen, chiar dacă salariile veneau cu două-trei săptămâni întârziere: „Am învățat multe la Dinamo și m-am înțeles foarte bine cu toată lumea. Atunci nu erau niciun fel de probleme și nu credeam că Dinamo ar putea ajunge vreodată în situația asta.

M-am înțeles foarte bine cu domnul Negoiță, era și Danciu, domnul Bălănescu și am rămas și acum în relații foarte bine. Mi-am luat toți banii, chiar nu a fost niciun fel de problemă. Că mai întârziau salariile cu două-trei săptămâni asta e altceva! Era o echipă foarte bună acolo și am pus și umărul la dezvoltarea acelor jucători care sunt și acum la Dinamo”, a mai explicat Ilie Poenaru.

Ilie Poenaru nu a regretat niciodată că a luat decizia să plece din Ștefan cel Mare și să semneze cu Academica Clinceni, iar timpul a arătat asta cu brio: „Nu regret că am plecat de la Dinamo și timpul a arătat că am făcut o alegere bună și deja sunt de trei ani la Clinceni. Eu am decis să plec, am lăsat echipa pe primul loc, am jucat în Youth League și uite că patru-cinci jucători din acea echipă au făcut pasul la echipa mare, plus Aleksandru Longher pe care acum îl am la Clinceni și Ionuț Gheorghe care joacă foarte bine la Voluntari”.

Ilie Poenaru a antrenat patru jucători din actuala echipă a lui Dinamo: „E un mare avantaj și am pregătit foarte bine meciul!”

Ilie Poenaru îi cunoaște foarte bine pe jucătorii lui Dinamo, mai ales că i-a antrenat pe Ricardo Grigore, Robert Moldoveanu, Geani Crețu și Mihai Eșanu: „Este întravadevăr un avantaj faptul că i-am antrenat pe Ricardo Grigore, Robert Moldoveanu, Geani Crețu, Mihai Eșanu, chiar dacă ei au evoluat foarte bine de atunci. Însă îi știu foarte bine și asta m-a ajutat să pregătim jocul foarte, foarte bine!”, a recunoscut antrenorul celor de la Clinceni.

Principalul celor de la Clinceni consideră că această partidă este mult mai importantă pentru jucătorii săi, pentru că victoria le-ar asigura ultimul loc de play-off, în timp ce Dinamo ar pierde doar 1,5 puncte. Fostul antrenor al „câinilor” nu crede că Dinamo e în pericol de retrogradare, nici măcar în cazul unei înfrângeri în meciul de vineri seară: „Și noi avem probleme de lot, la fel ca Dinamo, dar eu cred că vor reveni Andrei Radu, Steliano Filip, Anton, Achim. Au jucători de valoare și nu cred nicio secundă că Dinamo poate retrograda. Nici dacă pierd cu noi! Le doresc multă baftă, dar după meciul cu noi!”.

Ba, mai mult, jucătorii Clinceniului au prime speciale pentru atingerea obiectivului, acela de a juca în play-off și consideră că echipa sa a demonstrat pe teren că merită să ajungă acolo: „Pentru noi e un meci extrem important, pentru că avem neapărat nevoie de cele trei puncte pentru a nu sta la mâna rezultatelor. Dinamo pierde doar 1,5 puncte, deci nu cred că e vital pentru ei. În 29 de etape să nu cobori niciodată sub locul 6… Ar fi foarte frustrant pentru noi să ratăm play-off-ul! Chiar dacă în unele meciuri nu am arătat cum trebuie, per total eu zic că merităm să fim acolo! Sunt și prime speciale pentru play-off, avem toate motivele să câștigăm cu Dinamo!”.

Florin Gardoș și Raul Rusescu, specialiștii partidelor cu Dinamo: „Așteaptă cu nerăbdare acest meci!”

Se pare că și pentru foștii jucători ai FCSB, meciul cu Dinamo este unul extrem de important, mai ales că toți au reușit să înscrie în derby-urile cu „câinii”, chiar dacă Adi Popa și Paul Pârvulescu se pregătesc separat și cel mai probabil vor rata acest meci, în timp ce Gardoș și Rusescu au șanse mari să fie pe teren din primul minut: „Florin și Raul sunt niște profesioniști adevărați și toate meciurile le-au tratat la maximum! Într-adevăr, se simte, își doresc și așteaptă cu nerăbdare acest meci cu Dinamo, ținând cont de istoria lor. E clar că le place și ei știu foarte bine să joace aceste meciuri. Și e o motivație în plus că se joacă în Ștefan cel Mare. Pentru noi contează asta la nivel de echipă! Din păcate Adi Popa și Pârvulescu nu vor juca, chiar dacă s-au antrenat. Avem și noi probleme mult de lot”.

Deși Dinamo i-a administrat două înfrângeri dure celor de la Academica Clinceni, 4-2 (august 2019) și 3-1 (iulie 2020), Ilie Poenaru e de părere că situația s-a schimbat mult la ambele echipe și nu crede că ilfovenii ar mai putea pierde de așa manieră: „S-au schimbat multe la ambele echipe. Noi avem o conducere foarte stabilă acum, condiții mult mai bine. E altceva față de acea perioadă. Noi avem foarte multă liniște acum spre deosebire de ceea ce se întâmplă acum la Dinamo și asta mi-a dat încredere mie și staff-ului meu, deci implicit și jucătorilor”, a concluzionat antrenorul înainte de meciul din „Groapă”.