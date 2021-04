Ilie Poenaru, cel mai longeviv antrenor din campionat: “Suntem în play-off datorită FCSB? O să terminăm și cu lucrurile astea”. Exclusiv

Ilie Poenaru este cel mai longeviv antrenor din Liga 1 și la doar al doilea sezon cu Academica Clinceni pe prima scenă a reușit să ducă echipa ilfoveană în play-off. Tehnicianul a dat un interviu pentru FANATIK înaintea meciului cu CFR Cluj în care a vorbit despre cum a ajuns Academica de la o candidată la retrogradare la o formație de top și s-a arătat deranjat de faptul că se vorbește foarte mult despre faptul că în play-off Academica va fi aliata FCSB-ului.

Antrenorul Academicii Clinceni a prefațat debutul în play-off împotriva lui CFR Cluj, meci programat duminică de la ora 18:30. Ilie Poenaru susține că ardelenii nu vor fi îmbătați de euforia câștigării Supercupei României, considerând CFR Cluj “un munte de experiență”.

Ilie Poenaru, cel mai longeviv antrenor din campionat, interviu înainte de startul play-off-ului: “La finalul turului ne-am dat seama că putem ajunge acolo”

Sunteți în play-off și ați avut o ascensiune fulminantă cu Academica în doi ani. Cum ați reușit să intrați în top 6 când anul trecut nimeni nu vă dădea nicio șansă să rămâneți în prima ligă?

– Anul trecut principalul obiectiv a fost să evităm retrogradarea. Ceea ce s-a și întâmplat. Cu trei etape înainte de final, Academica era salvată, fără emoții și fără discuțiile și clasamentele date peste cap de pandemie. Următorul an ne-am dorit mult mai mult. Asta a fost și conducerea jucătorilor cu conducerea. Ținteam să fim mult mai sus. Obiectivul a fost evitarea retrorgradării, dar ne doream să nu mai avem probleme. Să fie un an mai liniștit.

Așa a și fost. Cum a încolțit ideea calificării în play-off?

– După terminarea turului când am văzut că nu avem decât două înfrângeri, cu evoluții foarte bune și când am văzut că am devenit o echipă puternică pentru Liga 1, ne-am dat seama că putem mult mai mult și ne-am pus acest obiectiv. Încă de la început am aspirat la asta. Dacă nu își dorești să performezi și nu vrei să joci la un nivel foarte bun, degeaba muncim. Mulți dintre noi, inclusiv eu și staff-ul, aveam niște prime de play-off. Gândurile noastre erau deja acolo. Știam că este foarte greu, eram realiști. Am fost o echipă în reconstrucție.

“Conducerea și staff-ul meu a avut încredere în mine și cred că și de aici această longevitate a mea”

Ați făcut multe schimbări în pauza scurtă, da…

– Au plecat 14 jucători, dar ne-am impus obiective îndrăznețe și la finalul turului am vorbit cu jucătorii să încercăm să prindem acest play-off pentru că ne-am dat seama că se poate. Eram într-un moment foarte bun al nostru și iată că am reușit.

Sunteți cel mai longeviv antrenor din Liga 1. Ce vă spune asta?

– În primul rând mă bucură acest lucru. Trebuie să felicit conducerea pentru că au avut încredere în mine chiar dacă în retur nu am avut aceleași rezultate bune ca în tur. Am avut momente și cu înfrângeri când ne-am pus problema că am putea pierde acest play-off. Conducerea și staff-ul meu a avut încredere în mine și cred că și de aici această longevitate a mea. În plus, am o conducere care nu lipsește de la antrenamente. Președintele și cei din birouri vin de 3-4 ori pe săptămână. Asta înseamnă mult. Ei văd și cum lucrăm, faptul că munca noastră se vede prin rezultate a dat și mai mare încredere și de aceea au apărut și rezultatele.

“Vă dați seama că n-ar fi rău să ne gândim la cupele europene”

Este bine să abordați play-off-ul fără niciun fel de presiune? Lucrurile s-au așezat foarte bine pentru dumneavoastră…

– Am avut o presiune foarte mare atât noi ca staff, cât și jucătorii. Acum îi văd, îi simt la antrenament, sunt mai dezinvolți, mai entuziasmați de ceea ce s-a întâmplat. Au încredere și mă bazez foarte mult pe aceste lucruri. Neavând presiune în play-off înseamnă și plăcerea de a juca. La începutul săptămânii am avut o discuție cu ei și le-am spus că trebuie să jucăm un fotbal foarte bun și să obținem rezultate foarte bune pentru că aș vrea ca obiectiv să ne impunem locul 4. În conjunctura în care Cupa României va fi câștigată de Craiova, vă dați seama că n-ar fi rău să ne gândim la cupele europene.

Să obțineți practic un loc de cupele europene…

– Noi încercăm.

“Este dreptul lor să vorbească, acesta este adevărul, că nu am licența, dar în cea mai scurtă perioadă o voi avea”

Aveți un mesaj pentru contestatarii care spun că nu aveți licență Pro?

– Nu am niciun mesaj, dar nu sunt nici primul și nici ultimul. În momentul în care se va face acest curs, voi merge să îmi iau și licența. Este dreptul lor să vorbească, acesta este adevărul, că nu am licența, dar în cea mai scurtă perioadă o voi avea.

Nu aveți licența, dar aveți rezultate…

– Este foarte important, da. Și licența are importanța ei, dar ceea ce am realizat la Clinceni cred că este mai important atât pentru mine, pentru staff și pentru comunitate.

“Cred că toate rezultatele noastre sunt din cauza FCSB-ului sau nu știu cum. Am ajuns în play-off tot din cauza FCSB-ului. O să se termine și cu aceste lucruri”

Cum vedeți declarațiile oamenilor de fotbal care spun că Academica este de partea FCSB-ului în acest play-off? S-au tot făcut tabere…

– Se tot vorbește de când suntem în Liga 1. De doi ani de zile doar asta aud. Nimeni nu vrea să vorbească doar de Clinceni, de ceea ce facem, de realizări. Toată lumea, la fiecare rezultat al nostru… Cred că toate rezultatele noastre sunt din cauza FCSB-ului sau nu știu cum. Am ajuns în play-off tot din cauza FCSB-ului. O să se termine și cu aceste lucruri. Eu am mai declarat, noi nu suntem și nu mai avem nicio treabă cu FCSB, nicio legătură cu ei. Nu mai avem niciun jucător împrumutat de la ei. O să încercăm să demonstrăm asta pe teren.

Debutați cu CFR Cluj în play-off. Cum vedeți confruntarea?

– Un meci foarte greu. Ei au niște probleme, dar au un lot numeric și valoric foarte bun, iar noi n-am făcut nici măcar un egal cu ei. Cu toate acestea, mergem cu încredere, cu entuziasm și vrem să facem un rezultat foarte bun. Întâlnim o echipă bună care a jucat bine în Supercupă și cu jucători care pot face diferența oricând.

“CFR are liniștea unui trofeu și se va ocupa de câștigarea campionatului”

Vă ajută faptul că vin după un trofeu câștigat și poate o să fie mai euforici la startul meciului?

– Nu are nicio legătură. Au ajuns la o maturitate și știu să separe lucrurile. Știu să joace meciurile cu miză, iar Supercupa câștigată le dă un alt aplomb, dar clar știu că separe lucrurile. Au liniștea unui trofeu și se vor ocupa de câștigarea campionatului. Nu o să fie pe vârfuri, ba din contră, o să fie foarte mare concentrarea. Sunt atât de maturi, au atâta experiență, încât știu să facă diferența între una și alta.