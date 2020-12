Ilie Poenaru confirmă Fanatik. FCSB a pus ochii pe un fundaș dreapta: „Pintilii l-a remarcat”

Antrenorul echipei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a confirmat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK încă de la jumătatea lunii noiembrie. FCSB a vrut să îl aducă pe Georgi Pashov.

Așa cum site-ul nostru a anunțat, bulgarul a fost remarcat de către Mihai Pintilii, antrenorul secund al lui Toni Petrea. El l-a recomandat pe Pashov inclusiv în fața patronului Gigi Becali.

Tot FANATIK a dezvăluit și că patronul FCSB a fost dezamăgit de faptul că apărătorul dreapta s-a lăudat în presa din Bulgaria cu faptul că este dorit de roș-albaștri, iar discuțiile au fost sistate.

Ilie Poenaru confirmă Fanatik. Mihai Pintilii l-a propus pe Georgi Pashov la FCSB

Gigi Becali vrea neapărat un fundaș dreapta, iar una dintre propunerile care au ajuns la urechile șefului de la FCSB a fost Georgi Pashov. Bulgarul ajuns la Academica Clinceni vara trecută i-a atras atenția secundului Mihai Pintilii. Acesta i-a sugerat lui Gigi Becali lui Pashov ar fi o mișcare inspirată. FANATIK a anunțat în exclusivitate la mijlocul lunii noiembrie că Pintilii a fost impresionat de Pashov, iar cei de la Clinceni i-au susținut punctul de vedere.

„Luați-l cu ochii închiși! Face față fără probleme la FCSB. Este serios în antrenamente și în joc”, au spus oamenii de la Academica atunci când au fost întrebați de omologii din tabăra roș-albastră despre fundașul dreapta.

Informația a fost confirmată și de către Ilie Poenaru, tehnicianul ilfovenilor. Revelația turului Ligii 1, Academica Clinceni a încheiat prima parte a sezonului pe locul 5, poziție care duce în play-off. Bulgarul Pashov a fost providențial pentru ilfoveni, jucând în toate cele 15 partide. El a marcat un gol, a oferit o pasă decisivă și a încasat doar trei cartonașe galbene.

„Am înțeles că Pintilii îl dorea foarte mult, dar discuția a rămas acolo. Pashov e un jucător foarte bun, un fundaș dreapta foarte bun, cum rar mai vezi în România. E la maturitate și poate juca la orice echipă din țară.

Mie mi-a fost propus de impresari, de conducerea mea, iar eu am stat nopțile, am văzut meciuri întregi cu el și mi-am dat seama că se pliază pe ce am eu nevoie. Se pregătește foarte bine, ca toți ceilalți care au venit. Sunt exemplari, au o mentalitate foarte sănătoasă”, a spus Ilie Poenaru despre fundașul bulgar, la Digisport.

30 de ani are Georgi Pashov;

15 meciuri din 15 posibile a adunat bulgarul în actuala ediție a Ligii 1;

500.000 de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt.de.

Gigi Becali nu îl mai vrea pentru că s-a lăudat în Bulgaria!

Deși l-a cucerit pe Mihai Pintilii prin evoluțiile sale și venea cu recomandările încrezătoare ale celor de la Academica Clinceni, Georgi Pashov are șanse infime să mai ajungă la FCSB. Asta pentru că Gigi Becali a fost dezamăgit de faptul că fundașul a povestit în presa din Bulgaria despre intențiile roș-albaștrilor de a-l transfera.

Inițial, Becali a fost bucuros să afle că deja există o variantă accesibilă pentru postul de fundaș dreapta. El vrea să întărească acea zonă a apărării, iar Pashov părea o soluție excelentă. Experimentat, serios și constant în evoluții, bulgarul era ușor de adus, însă patronul FCSB aproape că a renunțat complet la idee atunci când a aflat că fotbalistul de la Clinceni s-a lăudat în presa din Bulgaria că este dorit de liderul Ligii 1.

În aceste condiții. doar Mihai Pintilii rămâne un fan al lui Pashov, restul membrilor staff-ului roș-albastru fiind convinși să se orienteze către alte soluții. FCSB continuă să caute un fundaș dreapta, însă pista Pashov, așa cum a confirmat și Ilie Poenaru, este momentan pe „hold”.