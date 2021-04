Ilie Poenaru, detalii incredibile de la negocierile cu Gigi Becali: „Îmi spunea deja ce vrea să fac!”

Ilie Poenaru a dezvăluit cum au decurs negocierile dintre el și Gigi Becali, care i-a propus să preia FCSB și deja îi dădea indicații despre ceea ce ar trebui să facă.

Antrenorul celor de la Academica Clinceni a calificat i-a calificat în premieră pe ilfoveni în playoff și e poate cel mai în vogă antrenor al momentului.

Se pare că negocierile dintre cele două părți au durat aproximativ o săptămână în perioada în care FCSB juca în preliminariile Europa League, însă tehnicianul a decis să rămână la Clinceni.

Cum l-a refuzat Ilie Poenaru pe Gigi Becali: „Ştiu că răbdarea e un lucru greu în fotbalul românesc”

Ilie Poenaru a refuzat să o preia pe FCSB după meciurile cu Guimaraes și nu a acceptat propunerea lui Gigi Becali, care îl dorea cu insistență la echipă: „Mi-a spus că a avut discuții cu Florin Tănase, pe care eu l-am antrenat la Voluntari. El i-a vorbit la superlativ despre mine și a fost încântat de ce a auzit”, a spus antrenorul ilfovenilor conform Look Sport.

Oferta de la FCSB nu a fost însă singura din Liga 1, dar Poenaru a decis să rămână la Clinceni pentru a-și duce misiunea la bun sfârșit, fiind un adept al continuității: „Au fost variante. Am avut discuţii cu domnul Becali o săptămână, sezonul trecut, dar nu a fost să fie. Au fost discuţii şi de la alte cluburi, dar am decis să mă implic la Clinceni şi să duc la bun sfârşit ce am realizat. Nu îmi place să merg din şase în şase luni să schimb echipele, am nevoie de continuitate”, a mai explicat acesta.

Poenaru a dezvăluit printre rânduri și motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali, care nu are deloc răbdare cu antrenorii la FCSB și cere rezultate imediate: „Nu reuşesc în timp scurt ceva wow, am nevoie de cel puţin un an de zile să demonstrez nişte lucruri. Ştiu că răbdarea e un lucru greu în fotbalul românesc, dar de asta am ales să rămân aici. Au fost momente grele, m-am gândit şi să renunţ, dar mi-am revenit uşor şi datorită staff-ului”.

Gigi Becali acuza probleme de indisciplină la FCSB: „Disciplina lipsește din vestiar. Vrea o mână de fier, să îi facă să tacă!”

Patronul lui FCSB, Gigi Becali, deja îi explica lui Ilie Poenaru ce fel de antrenor dorește să fie pentru a se impune în vestiarul FCSB, disciplina fiind principala problemă în viziunea omului de afaceri: „Nu credea că eu sunt în stare să fac disciplina asta la o echipă!

Își dorea, așa mi-a și spus, că disciplina lipsește din vestiarul FCSB-ului. Că vrea o mână de fier, pe cineva care să îi facă să tacă”, a șocat Ilie Poenaru.

FCSB este singura echipă care nu a ratat niciodată playoff-ul din Casa Pariurilor Liga 1, în timp ce Academica Clinceni a scris istorie și s-a calificat în premieră. Cele două echipe se vor înfrunta în etapa a doua, iar meciul se va juca la Clinceni, în weekend-ul 20-22 aprilie.

