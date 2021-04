Ilie Poenaru își critică jucătorii după Clinceni – FCSB 0-2: ”Am luat goluri de copii mici”

Antrenorul Ilie Poenaru și-a criticat jucătorii după meciul Academica Clinceni – FCSB 0-2, din etapa a doua a play-off-ului, și consideră că din cauza relaxării formația sa a primit două goluri ușoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul nu a putut fi prezent la întâlnire, după ce a fost testat pozitiv la coronavirus alături de trei jucători ai ilfovenilor.

”Roș-albaștrii” s-au impus fătă probleme prin ”dubla” lui Florin Tănase, care a stabilit și un record, și au revenit pe primul loc în clasament.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După Clinceni – FCSB 0-2, Ilie Poenaru dă de pământ cu proprii jucători

Ilie Poenaru s-a arătat deranjat de atitudinea jucătorilor săi în partida Academiuca Clinceni – FCSB 0-2 și i-a criticat pentru faptul că au intrat deconcentrați pe teren și le-au permis adversarilor să marcheze două goluri ușoare.

”Nu am fost mulțumit de ce am văzut, poate prima repriză a fost destul de bună, când am și avut câteva situații, am ajuns de multe ori în careul lor. Am avut și două cornere din care puteam să înscriem, dar a doua repriză a fost total diferită.

ADVERTISEMENT

În a doua repriză n-am mai pus presiune, n-am mai avut ocazii și n-am înțeles de ce. Noi încercăm să le dăm motivație jucătorilor, dar, la ora jocului, exprimarea ține doar de ei. Nemaiavând presiunea clasamentului, intervine relaxarea”, a declarat tehnicianul la Pro X.

Poenaru crede că echipa sa va încheia pe ultimul loc în play-off

”S-a văzut și la noi, pentru că golurile pe care le-am luat aseară sunt de copii mici. N-ai voie așa ceva, să pierzi omul din marcaj, să nu te informezi, fundașii laterali să nu strângă. Aceste greșeli le-au făcut niște jucători cu experiență, la care nu mă așteptam. Locul 6 e al nostru, dacă ne prezentăm în continuare așa”, a încheiat Poenaru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul internațional Florin Gardoș a digerat greu înfrângerea cu FCSB. Apărătorul de 32 de ani a remarcat greșelile pe care el și colegii lui le-au făcut și care au înlesnit victoria trupei pregătite de Toni Petrea.

Antrenorul Ionuț Chirilă consideră că întâlnirea a fost una mediocră, mai degrabă de nivelul practicat în Liga 2, și îi avertizează pe cei de la FCSB că jocul prestat în fața celor de la Academica Clinceni nu este unul care să le aducă titlul.

ADVERTISEMENT