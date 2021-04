Ilie Poenaru, la un pas de FCSB, acum vrea să îi bată: “Nu mai avem nicio treabă cu ei!”. Exclusiv

Ilie Poenaru a fost la un pas să antreneze FCSB în sezonul trecut după demisia lui Bogdan Andone. Însă, tehnicianul a rămas la Academica Clinceni şi acum speră să îi învingă pe roş-albaştrii pentru a pune capăt oricăror speculaţii care spun că Academica este aliata FCSB-ului în play-off.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Academica Clinceni este surpriza plăcută din play-off. La al doilea sezon din Liga 1, formaţia ilfoveană a reuşit calificarea între primele 6 echipe şi poate fi unul dintre “arbitri” în lupta pentru titlu. În ultimul meci, Academica a învins FCSB cu 1-0, iar cârcotaşii au spus că roş-albaştrii au dat meciul ca să aibă 6 puncte asigurate în play-off cu Academica, datorită relaţiilor calde dintre cele două cluburi.

FCSB a împrumutat masiv anii trecuţi la Academica!

FCSB a împrumutat mai mulţi jucători din propria pepinieră la Academica Clinceni. Echipa lui Ilie Poenaru a beneficiat din plin de jucătorii împrumutaţi de la FCSB, reuşind promovarea la finalul sezonului 2018-2019 şi să rămână pe prima scenă în sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de sezoanele precedente, Academica Clinceni nu mai are niciun jucător împrumutat de la FCSB, chiar dacă în echipă sunt mai mulţi foşti stelişti. Nu mai puţin de 5 jucători din echipa Stelei care făcea perfromanţe în Europa în 2013 sunt la Clinceni: Florin Gardoş, Cristi Tănase, Raul Rusescu, Adi Popa şi Paul Pârvulescu sunt legitimaţi la Clinceni.

Clinceni are în lot 5 foşti jucători de la FCSB: “Dacă nu am ajuns să antrenez la Steaua, am transferat Steaua la mine”

Mai în glumă, mai în serios, antrenorul Ilie Poenaru a comentat cu umor situaţia pentru FANATIK: “Dacă nu am ajuns să antrenez la Steaua, am transferat Steaua la mine (râde). Știți cum e? Mă bucur că am acești jucători experimentați la echipă.

ADVERTISEMENT

Ne ajută foarte mult. Sunt fotbaliști care au jucat la cel mai înalt nivel, cu o experiență uriașă. Atât pe teren, dar și în vestiar ajută foarte mult. Sunt buni motivatori, jucătorii mai tineri primesc sfaturi de la niște fotbaliști care știu cum stă treaba”, a spus Poenaru.

Poenaru, aproape de a prelua FCSB: “Sunt de mic stelist. Am avut discuţii cu domnul Becali, a fost un interes mare din partea lui”

În luna august a anului 2019, Ilie Poenaru era pe lista scurtă a lui Gigi Becali pentru a prelua FCSB. Până la urmă a fost ales Bogdan Argeş Vintilă, însă varianta Poenaru la roş-albaştrii nu rămâne închisă pentru viitor:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Sunt de mic stelist, tatăl meu m-a dus pe stadion de la 7 ani. Am avut discuţii cu domnul Becali, a fost un interes mare din partea lui. Sincer să fiu, şi eu eram motivat să merg la FCSB pentru că, indiferent de ce se spune, îţi doreşti să lucrezi cu jucători cum are FCSB, cu condiţiile de acolo. Gigi Becali nu mi-a spus că va face el echipa, nu am ajuns la astfel de discuţii.

Eu doream anumite chestii, apoi a venit dubla din Cupa UEFA (n.r. Europa League). Erau nişte chestii pe care voiam să le cer de la dânsul. I-aş fi cerut să mă lase un număr de etape în care eu să fac aşa cum cred eu, cum văd eu şi apoi cum cere dânsul”, a povestit Poenaru la Digisport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul speră să le închidă gura contestatarilor: “Am ajuns în play-off tot din cauza FCSB-ului. O să se termine și cu aceste lucruri”

Faptul că FCSB a împrumutat masiv jucători la Academica în trecut şi pentru contactele dintre Gigi Becali şi Ilie Poenaru, Clinceni este considerată o apropiată a roş-albaştrilor în acest play-off. Ilie Poenaru a contestat vehement pentru FANATIK aceste speculaţii şi spune că totul să fie tranşat pe teren:

“Se tot vorbește de când suntem în Liga 1. De doi ani de zile doar asta aud. Nimeni nu vrea să vorbească doar de Clinceni, de ceea ce facem, de realizări. Toată lumea, la fiecare rezultat al nostru…

ADVERTISEMENT

Cred că toate rezultatele noastre sunt din cauza FCSB-ului sau nu știu cum. Am ajuns în play-off tot din cauza FCSB-ului. O să se termine și cu aceste lucruri.

Eu am mai declarat, noi nu suntem și nu mai avem nicio treabă cu FCSB, nicio legătură cu ei. Nu mai avem niciun jucător împrumutat de la ei. O să încercăm să demonstrăm asta pe teren”, a spus Poenaru pentru FANATIK înainte de play-off.

ADVERTISEMENT

Ilie Poenaru şi 3 jucători de la Clinceni, depistaţi pozitiv cu noul coronavirus!

Din păcate pentru Ilie Poenaru, nu va sta pe bancă la meciul cu FCSB de joi, fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus. Alături de el, sunt infectaţi şi jucătorii Amir Bilali, Lucian Dumitriu și Jovan Markovic. Toţi cei 4 au intrat în izolare.

În sezonul regulat, Academica Clinceni şi FCSB şi-au împărţit punctele. În tur, roş-albaştrii s-au impus cu 2-0, iar în retur, Academica a furnizat una dintre marile surprize, reuşind să se impună pe Arena Naţională cu 1-0.