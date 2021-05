Ilie Poenaru se apără după FCSB – Clinceni: „Eu nu sunt o creație a domnului Becali!”

Ilie Poenaru a vorbit după acuzațiile pe care Gigi Becali le-a făcut după FCSB-Academica Clinceni, scor 2-2, iar tehnicianul ilfovenilor se apără.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul a explicat că singurele colaborări ale echipei sale cu Gigi Becali au fost în privința tinerilor fotbaliști împrumutați în trecut la Clinceni, care acum evoluează sau vor fi soluții de viitor pentru FCSB.

Ilie Poenaru a continuat și a mărturisit că nu cunoaște suma de bani pe care echipa sa a încasat-o pe transferul lui Adrian Șut, spunând că nu a participat niciodată la discuțiile conducerii clubului său cu alte echipe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ilie Poenaru se apără după FCSB – Clinceni 2-2

Ilie Poenaru se apără după acuzațiile lui Gigi Becali după remiza FCSB-ului cu Academica Clinceni, spunând că el nu este o „creație” a patronului „roș-albaștrilor”: „Eu nu sunt o creație a domnului Becali, am avut o colaborare între noi și dânsul, când am primit mulți juniori, dar eram deja de șase luni la echipă.

Eu pot să spun că mi-am adus o contribuție în promovarea unor tineri fotbaliști precum: Horșia, Șut, Cristi Dumitru, chiar și Buziuc”.

ADVERTISEMENT

„Nu știu despre bani în cazul lui Șut, pe mine nu mă interesează ce se întâmplă între conducerile cluburilor. Eu știu doar că Șut a fost dorit de FCSB, dar nu știu în ce condiții financiare a ajuns el la FCSB.

Eu nu mă încarc cu astfel de lucruri, conducerea noastră știe mai bine. Nu țin aceste lucruri de mine și nu voi avea eu o rezolvare în aceste discuții”, a spus Ilie Poenaru la TV TelekomSport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eu vreau să îmi fac o carieră, nu înțelegeri cu cineva!”

Ilie Poenaru a continuat și a precizat că nu este interesat de înțelegeri între cluburi, fiind axat pe meseria de antrenor, dorind să ajungă la un statut mult mai bun în viața profesională:

„Niciodată, și domnul Becali poate să confirme, nu am luat parte la nicio discuție între conduceri sau cu domnul primar, eu nu am fost niciodată la astfel de discuții, pentru că nu e treaba mea, treaba mea e în iarbă, să antreneze echipa. Nu că nu mă interesează, dar mă interesează ce este mai bine pentru echipa pe care o antrenez și ce pot eu să fac.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pot să vorbesc cu domnul Becali la o cafea, pentru că suntem oameni în primul rând, dar în această viață nu am participat la discuții cu conducerile și nici nu voi participa. Eu vreau să îmi fac o carieră, vreau să ajung sus, am drumul meu și nu fac înțelegeri cu cineva niciodată”.

Legătură dintre Rusescu și Chipciu, infirmată de Ilie Poenaru

Totodată, antrenorul Academicii Clinceni a infirmat și o posibilă legătură între Raul Rusescu, elevul său și Alex Chipciu, fotbalistul lui CFR Cluj, adversar direct în lupta la titlu cu FCSB:

ADVERTISEMENT

„Nu există nicio legătură între Rusescu și Chipciu. Eu l-am întrebat pe Raul înainte de meciul cu CFR Cluj, ’Băi, ai vorbit, mă, cu cei de pe-acolo cu care sunteți prieteni?’, ca să îmi dau seama de echipa pe care o vor folosi.

L-am întrebat pe Raul dacă a vorbit cu Alex Chipciu și mi-a spus că nu a vorbit cu el și a făcut o înțelegere cu el să nu mai vorbească despre fotbal înainte de meciuri în care sunt adversari. E înțelegerea lor, vorbesc despre familie, copii, orice altceva în afară de fotbal”.

ADVERTISEMENT

„Niciodată nu am simțit nevoia să dăm punctele FCSB-ului, eu am spus de când am venit la Clinceni că atunci când nu sunt mulțumiți de mine să ne strângem mână și ne despărțim, dar nu să intervină nimeni din club peste mine. Ai mei din conducere nici nu știu primul 11, decât înainte cu o oră de meciuri”, a mai precizat Ilie Poenaru pentru sursa menționată.

„Eu termin contractul în vară la Clinceni!”

Ilie Poenaru a precizat că va rămâne liber de contract în vară, însă nu a menționat dacă va pleca la altă echipă sau dacă va opta pentru prelungirea contractului. Acesta a vorbit și despre situația lui Octavian Vâlceanu, portarul ilfovenilor care rămâne și el liber de contract la vară:

„Eu termin contractul în vară la Clinceni, vedem ce va fi. Și dacă ar exista o discuție între Octavian Vâlceanu și FCSB nu m-ar deranja, e la final de contract și-a făcut treba de când a venit.

El vrea să meargă la mai bine, noi i-am făcut o ofertă lui acum câteva luni, nu ne-a dat încă un răspuns. Nu e nicio răzbunare, nu e nicio problemă dacă merge la FCSB sau Gaz Metan”.

„El nu apără, pentru că i-am spus că trebuie să mai văd și alți jucători, cum rotesc și alți jucători și l-ați văzut pe Ureche. Dacă Octav alege să plece, trebuie să avem și noi un plan în privința viitorului, de-asta îl folosesc momentan pe Ureche”, a recunoscut Ilie Poenaru.