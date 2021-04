Ilie Poenaru și FCSB, incompatibilitate totală! Antrenorul Clinceniului are un șir de ghinioane incredibil

Ilie Poenaru e pur și simplu incompatibil cu FCSB. Antrenorul ilfovenilor a avut o serie interminabilă de ghinioane când a venit vorba de echipa lui Gigi Becali.

Academica Clinceni va întâlni pe teren propriu FCSB în etapa a treia a playoff-ului din Liga 1, iar echipa lui Toni Petrea are nevoie neapărat de o victorie pentru a reveni pe primul loc în clasament.

Ilie Poenaru a oferit în exclusivitate un interviu pentru FANATIK înainte de meciul cu FCSB, în care spune clar că jucătorii săi vor demonstra pe teren că nu fac jocurile echipei lui Gigi Becali.

Ghinioane incredibile pentru Ilie Poenaru legate de FCSB

Ilie Poenaru a crescut ca fotbalist la Steaua București între 1996 și 1997, însă nu a avut niciodată ocazia să debuteze pentru roș-albaștri, pe vremea când avea doar 20 de ani. Stelist de mic, Ilie Poenaru nu și-a putut niciodată îndeplini visul, acela de a evolua pentru „militari” în Liga 1.

Iar ghinioanele au continuat pentru fostul jucător, care avea să debuteze în Liga 1 pentru Poli Timișoara abia șase ani mai târziu. Fundașul stânga a jucat nu mai puțin de 145 de meciuri pentru bănățeni, înscriind și cinci goluri, însă nu s-a mai întors niciodată la Steaua.

Ba, mai mult, tânărul antrenor avea să ajungă la rivala din Ștefan cel Mare în 2017, unde a condus Dinamo U19 timp de aproape șase luni: „Îmi aduc aminte cu bucurie de perioada petrecută la echipă Under-19, unde am activat aproape jumătate de an. Am învățat multe la Dinamo și m-am înțeles foarte bine cu toată lumea. Am preluat echipa de la Florin Bratu, care a plecat la echipa națională U17. Era o echipă de mare perspectivă, care a ajuns pentru prima oară în Youth League și am jucat cu Dinamo Zagreb”, a spus principalul ilfovenilor în exclusivitate pentru FANATIK.

Ilie Poenaru nu a ajuns la FCSB nici ca antrenor după ce negocierile au căzut

Ilie Poenaru este unul dintre cei mai în vogă antrenori din Casa Pariurilor Liga 1 și a fost dorit de patronul FCSB, Gigi Becali, pe banca echipei. De altfel, el a fost cel care a și dezvăluit culisele negocierilor dintre cele două părți: „Au fost variante. Am avut discuţii cu domnul Becali o săptămână, sezonul trecut, dar nu a fost să fie. Nu reuşesc în timp scurt ceva wow, am nevoie de cel puţin un an de zile să demonstrez nişte lucruri. Ştiu că răbdarea e un lucru greu în fotbalul românesc”, spunea antrenorul de 44 de ani care își dorea să o antreze pe FCSB.

De altfel, făcea haz de necaz de această situație și ieșea cu o declarație în FANATIK care avea să stârnească multe zâmbete: „Dacă nu am antrenat Steaua, am transferat Steaua la mine! (râde)”, spunea Ilie Poenaru în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Din nou ghinion pentru Ilie Poenaru. De ce ratează meciul cu FCSB

Și lista ghinioanelor nu se oprește aici! Tot FANATIK a aflat că Ilie Poenaru s-a infectat cu coronavirus și nu va putea sta pe bancă împotriva echipei lui Toni Petrea, într-un meci extrem de important pentru ilfoveni, care au ajuns în premieră în playoff.

Antrenorul de 44 de ani nu a putut pregăti echipa în ultimele zile și a oferit indicații jucătorilor și pentru antrenamente doar prin intermediul telefonului: „Sunt bine, din fericire nu am niciun simptom, mă bucur, dar aș fi vrut să repet testul. Pică foarte prost, pentru că trebuia să fiu alături de jucători, ei se simt bine când eu sunt acolo și era altceva, și eu mă simt bine alături de ei. Nu sunt genul să stau închis în casă, sunt ca leul în cușcă, dar nu avem ce face”, a spus Poenaru la Pro Sport.