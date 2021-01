Ilie Stan, bulversat de desființarea Gloriei Buzău: “Sunt surprins! Sper să nu fie adevărat!”

Cad pe capete echipele din eșaloanele inferioare. După retragerea din campionat a lui Turris Turnu Măgurele, anunțată în exclusivitate de FANATIK, a venit rândul Gloriei Buzău să se desființeze.

Clubul SCM Gloria Buzău și-a desființat secția de fotbal, anunță sport.ro și echipa lui Ilie Stan nu va mai evolua în eșalonul secund. Primarul orașului ar fi luat decizia drastică de a pune capăt parcursului echipei în Liga 2.

Buzoienii se aflau pe locul 10 în campionat după primele 15 etape, având speranțe importante la play-off, fiind la doar două puncte de Universitatea Cluj, echipa de pe locul 6, la finalul anului trecut.

Ilie Stan, bulversat de decizia primarului: “Sper să nu fie adevărat!”

FANATIK l-a contactat pe Ilie Stan, care a fost destul de tulburat de această veste: “Sunt surprins. O să avem o ședință în care vom discuta și mai multe detalii pot da mai târziu. Eu sper să nu fie adevărat. Nu îmi vine să cred și mai multe de atât nu pot să spun”, a declarat Stan.

De altfel, edilul din Buzău, Constantin Toma, a amenințat cu retragerea din campionat dacă echipei locale nu i se va acorda drept de promovare. Regulamentul nu permite ca o echipă care aparține unei instituții publice să aibă drept de promovare în liga de elită:

“Dacă nu se schimbă regulamentul și nu suntem lăsați să promovăm e posibil să renunțăm la echipa de Liga a 2-a. Există și posibilitatea de a înființa și continua cu o academie de juniori, dar fără componenta numită sport de performanță”, a spus primarul la Campus TV.

Gloria Buzău, afectat de un scandal de pariuri

Gloria Buzău este așadar, a doua echipă care se retrage din campionat în acest sezon după Turris Turnu Măgurele. Echipa din Teleorman s-a retras după ce Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, și-a retras sprijinul financiar la o echipă.

În această iarnă, clubul Gloria Buzău a fost lovit și de un scandal de pariuri. Marius Ioniță, jucător la Gloria, este acuzat că a pariat împotriva echipei sale, el fiind suspendat pe o perioadă nedeterminată până la finalizarea anchetei.

Scandalul a adus o pată uriașă pe imaginea clubului și este posibil ca această situație să fi contribuit la desființarea echipei: “Nu am întâlnit așa ceva în toată cariera mea de antrenor. Și nici ca jucător! Am fost șocat, mai ales că am aflat din presă”, a spus Ilie Stan într-un interviu pentru publicația noastră pe 6 ianuarie.

