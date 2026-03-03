Sport

Ilie Stan, detalii de ultimă oră din Oman despre războiul cu Iran: „Au tras cu rachete și aici. Poți să ieși pe stradă și să ți se întâmple ceva”. Exclusiv

Ilie Stan a ajuns recent în Oman, iar la scurt timp această țară a ajuns în vizorul Iranului în contextul războiului declanșat de americani și israelieni în regiune! Ce spune antrenorul român despre această situație
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
03.03.2026 | 15:30
Ilie Stan detalii de ultima ora din Oman despre razboiul cu Iran Au tras cu rachete si aici Poti sa iesi pe strada si sa ti se intample ceva Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ilie Stan, detalii din Oman despre războiul cu Iran. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ilie Stan a semnat recent cu Saham, club de primă ligă din Oman. La scurt timp, această țară a fost luată în vizor de Iran, existând și aici baze militare americane, așa cum se întâmpla și în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar sau Bahrain, ca replică la atacurile americano-israeliene declanșate recent asupra regimului de la Teheran.

Cum simte Ilie Stan, aflat în Oman, războiul din regiune, cu actori principali SUA, Israel și Iran

Antrenorul român a explicat că în acest moment situația din țara în care se află nu este atât de gravă precum în restul regiunii. De asemenea, fostul fotbalist a mai transmis și că încearcă să evite să afle prea multe lucruri în aceste zile despre această chestiune extrem de delicată, pentru a nu-și face singur rău la nivel mental.

ADVERTISEMENT

Administrația Statelor Unite ale Americii a publicat lista țărilor din zona respectivă din care cetățenii americani sunt sfătuiți să plece urgent, iar Omanul se regăsește de asemenea acolo.

„Aici totul e bine deocamdată. Iranul a tras cu rachete și către Oman, dar doar atunci la început, unde erau bazele americane. Sincer evit să mai întreb pentru că apoi stau cu grijă. Ce o vrea Dumnezeu, abia am ajuns aici, am avut 6 antrenamente. Evit să mă uit și la emisiuni sau să citesc știrile pentru că mă încarc negativ. Poți să ieși pe stradă și să ți se întâmple ceva, să îți cadă gheață în cap.

ADVERTISEMENT
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Digi24.ro
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el

Saham mă voiau de mult timp și am decis să dau curs ofertei până la urmă. E mai bine să fiu în circuit și până la finalul lui mai voi fi aici. Apoi vom vedea. Aici e o mentalitate bună, iar condițiile sunt destul de bune, chiar dacă nu sunt banii din Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudită. Fac ceea ce îmi place până la urmă.

ADVERTISEMENT
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat...
Digisport.ro
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă

Aici e frumos, liniște, am marea, dimineața pot să merg la plajă. Antrenamentele s-au mutat la 21:30 din cauza faptului că e Ramadan. Nu putem să mâncăm pe stradă sau la restaurant pentru că e Ramadan și trebuie să respectăm religia. Dar noi, europenii, mâncăm acasă”, a spus Ilie Stan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce spune Ilie Stan despre situația sportivă de la echipa sa

Fostul antrenor de la FC Buzău, printre altele bineînțeles, a subliniat că se observă deja o îmbunătățire la nivel de pregătire din momentul în care el a preluat banca tehnică de la Club Saham.

ADVERTISEMENT

„Eu zic că se va vedea o schimbare pozitivă în jocul echipei și obiectivul e salvarea de la retrogradare. Jucătorii sunt bucuroși cum lucrez cu ei și aplaudă la finalul antrenamentului.

La noi nu s-a luat în calcul să se suspende meciurile sau antrenamentele. În Qatar și în alte părți sunt probleme mai mari pentru că sunt mai multe baze militare americane și riscul e mai mare. Aici nu se pune problema deocamdată”, a mai spus pentru FANATIK tehnicianul în vârstă de 58 de ani.

Editorial Răzvan Ioan Boanchiș: „Cum va fi primăvara asta fără FCSB?”. Campioana României...
Fanatik
Editorial Răzvan Ioan Boanchiș: „Cum va fi primăvara asta fără FCSB?”. Campioana României poate face uitată ratarea play-off-ului
A dat Gigi Becali marea lovitură cu Adrian Ilie la FCSB?! „E un...
Fanatik
A dat Gigi Becali marea lovitură cu Adrian Ilie la FCSB?! „E un tip deștept, are relații” / „Știe cum să vorbească cu patronul”
Leo Grozavu a plecat oficial de la FC Botoșani! Prima reacție a lui...
Fanatik
Leo Grozavu a plecat oficial de la FC Botoșani! Prima reacție a lui Iftime și ce bani ia antrenorul. Update exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Lovitură de teatru! Ionuț Chirilă a luat decizia după ce a negociat cu...
iamsport.ro
Lovitură de teatru! Ionuț Chirilă a luat decizia după ce a negociat cu echipa din Ștefan cel Mare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!