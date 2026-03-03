Ilie Stan, detalii de ultimă oră din Oman despre războiul cu Iran: „Au tras cu rachete și aici. Poți să ieși pe stradă și să ți se întâmple ceva”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ilie Stan a semnat recent cu Saham, club de primă ligă din Oman. La scurt timp, această țară a fost luată în vizor de Iran, existând și aici baze militare americane, așa cum se întâmpla și în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar sau Bahrain, ca replică la atacurile americano-israeliene declanșate recent asupra regimului de la Teheran.

Cum simte Ilie Stan, aflat în Oman, războiul din regiune, cu actori principali SUA, Israel și Iran

Antrenorul român a explicat că în acest moment situația din țara în care se află nu este atât de gravă precum în restul regiunii. De asemenea, fostul fotbalist a mai transmis și că încearcă să evite să afle prea multe lucruri în aceste zile despre această chestiune extrem de delicată, pentru a nu-și face singur rău la nivel mental.

ADVERTISEMENT

a publicat lista țărilor din zona respectivă din care cetățenii americani sunt sfătuiți să plece urgent, iar Omanul se regăsește de asemenea acolo.

„Aici totul e bine deocamdată. Iranul a tras cu rachete și către Oman, dar doar atunci la început, unde erau bazele americane. Sincer evit să mai întreb pentru că apoi stau cu grijă. Ce o vrea Dumnezeu, abia am ajuns aici, am avut 6 antrenamente. Evit să mă uit și la emisiuni sau să citesc știrile pentru că mă încarc negativ. Poți să ieși pe stradă și să ți se întâmple ceva, să îți cadă gheață în cap.

ADVERTISEMENT

Saham mă voiau de mult timp și am decis să dau curs ofertei până la urmă. E mai bine să fiu în circuit și până la finalul lui mai voi fi aici. Apoi vom vedea. Aici e o mentalitate bună, iar condițiile sunt destul de bune, chiar dacă nu sunt banii din Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudită. Fac ceea ce îmi place până la urmă.

ADVERTISEMENT

Aici e frumos, liniște, am marea, dimineața pot să merg la plajă. Antrenamentele s-au mutat la 21:30 din cauza faptului că e Ramadan. Nu putem să mâncăm pe stradă sau la restaurant pentru că e Ramadan și trebuie să respectăm religia. Dar noi, europenii, mâncăm acasă”, a spus Ilie Stan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce spune Ilie Stan despre situația sportivă de la echipa sa

, printre altele bineînțeles, a subliniat că se observă deja o îmbunătățire la nivel de pregătire din momentul în care el a preluat banca tehnică de la Club Saham.

ADVERTISEMENT

„Eu zic că se va vedea o schimbare pozitivă în jocul echipei și obiectivul e salvarea de la retrogradare. Jucătorii sunt bucuroși cum lucrez cu ei și aplaudă la finalul antrenamentului.

La noi nu s-a luat în calcul să se suspende meciurile sau antrenamentele. În Qatar și în alte părți sunt probleme mai mari pentru că sunt mai multe baze militare americane și riscul e mai mare. Aici nu se pune problema deocamdată”, a mai spus pentru FANATIK tehnicianul în vârstă de 58 de ani.