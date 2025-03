Ilie Stan, încrezător după Sepsi – Gloria Buzău 1-2: . „Nu vă închipuiți cât de bucuros sunt! Trebuie să fie un nou început”

Gloria Buzău a produs una dintre marile surprize din prima etapă a play-out-ului. Ilie Stan, cel care a preluat recent echipa după demisia lui Eugen Neagoe, a debutat cu o victorie în fața celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe.

Gloria Buzău a produs surpriza la Sfântu Gheorghe

Oaspeții au jucat mult mai bine. Luckassen a înscris o dublă, iar Oberlin a marcat pentru echipa lui Vali Suciu, însă eforturile sale au fost în zadar.

ADVERTISEMENT

Echipa sa rămâne pe ultimul loc în play-out-ul Superligii, însă situația pare să arate mai bine. La finalul jocului, antrenorul a ținut să își laude elevii pentru evoluția pe care au arătat-o.

Ilie Stan: „Pentru jucători, lucrurile se văd mai bine acum”

„Nu îți închipui cât de bucuros sunt! Această victorie vine după o perioadă lungă în care jucătorii au suferit. Eu am venit pentru că am crezut în acești jucători. Nu mi-a fost ușor. Sunt multe de făcut, dar lucrurile simple se învață ușor.

ADVERTISEMENT

A trebuit să lucrez cu ei zi de zi. Ei trebuie să înțeleagă un lucru: sunt profesioniști și joacă pentru familiile lor. Pentru mine, dar și pentru ei, trebuie să fie un nou început. Deocamdată nu am câștigat nimic. Urmează această întrerupere și am ocazia să îi cunosc mai bine.

Eu îl știu pe Răilean. Am zis să îi dau o șansă. Am discutat cu el. Vreau să le dau o șansă tuturor. Am vorbit și cu Luckassen. E bătăios. I-am spus că, dacă e disperat să înscrie, nu o să o facă niciodată.

ADVERTISEMENT

Pentru jucători, lucrurile se văd mai bine acum. Poate să fie un nou început pentru noi toți. Nu vreau să discut despre situația financiară. Nu o să fie niciun fel de probleme legate de salarii”, a explicat Ilie Stan după meciul de la Sfântu Gheorghe.