Ilie Stan l-a pus pe liber pe Constantin Budescu la Gloria Buzău: ”Nu s-a antrenat de două luni! Am nevoie de jucători care să facă ambele faze”

Antrenorul Gloriei Buzău, Ilie Stan (57 de ani), a anunțat și public că nu mai contează pe mijlocașul ofensiv Constantin Budescu (36 de ani) în ultimele șapte etape din play-out-ul Superligii.

Ilie Stan, despre Constantin Budescu: ”La 37 de ani e greu să mai facă față la nivelul primei ligi”

”Budi” mai are contract cu ultima clasată din campionat până la 30 iunie 2025, dar tehnicianul a transmis conducerii clubului că fotbalistul cu 15 selecții la națională vine după o perioadă de indisponibilitate și nu este la parametri fizici optimi pentru a ajuta echipa în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Fotbalistul nu a mai jucat din 21 februarie, de la partida cu Hermannstadt (1-2), disputată în etapa a 28-a din sezonul regulat, din cauza unei accidentări. între antrenorul Ilie Stan și președintele clubului, Cristian Lupu.

”Cu Budescu nu s-a întâmplat nimic. În viața oricărui fotbalist există un ciclu. Trebuie să mai dăm și posibilitatea altor fotbaliști să joace. Asta a fost totul.

De două luni de zile nu s-a antrenat. Am nevoie de jucători care să facă ambele faze. Am avut o discuție cu el, prietenească, l-am felicitat pentru cariera lui fotbalist, dar există un moment când se încheie un ciclu. La 37 de ani e greu să mai facă față la nivelul primei ligi”, a declarat Ilie Stan la flash-interviul acordat după meciul , disputat luni, 31 martie, în etapa a doua din play-out.

Ilie Stan, contrat de președintele Gloriei Buzău: ”L-a luat gura pe dinainte și a spus niște prostii cât el de mare”

În schimb, conducerea clubului Gloria Buzău nu ar vrea să se despartă de Constantin Budescu. Președintele grupării din Crâng, Cristian Lupu, a precizat pentru FANATIK că o decizie în privința situației jucătorului va fi luată marți. Înaintea meciului cu Oțelul, oficialul l-a taxat dur pe Ilie Stan pentru insistența cu care ar fi dorește rezilierea contractului lui Budescu.

”Faptul că pe antrenor l-a luat gura pe dinainte și a spus niște prostii cât el de mare, motiv pentru care va fi probabil sancționat, nu au nicio legătură cu realitatea. Clubul nu a reziliat contractul cu Budescu.

A fost doar o discuție între Budescu și antrenor, în care fiecare și-a spus principiile și ofurile pentru meciurile rămase de disputat în play-out. Așadar, Budescu este încă jucătorul Buzăului și este posibil ca de săptămâna viitoare să-l vedeți în lot”.

”E posibil să-l vedeți pe Budescu în lot săptămâna viitoare”

Președintele Gloriei Buzău, Cristian Lupu, a competat: ”Budescu a fost accidentat timp de două săptămâni, a urmat un tratament. Puteți verifica și la Budescu tot ce vă spun. Am ținut legătura tot timpul cu el. După meciul cu Oțelul se vor lua niște decizii. Repet, e posibil să-l vedeți în lot săptămâna viitoare.

Antrenorul și-a exprimat un punct de vedere, de care noi, clubul, am ținut cont de el, deocamdată, dar asta nu înseamnă că un antrenor poate să și decidă. Nu știu ce se va întâmpla dacă antrenorul nu va mai conta pe Budescu. Marți vom discuta din nou cu domnul Ilie Stan, apoi îi vom comunica lui Budescu decizia clubului”.

Gloria Buzău rămâne pe ultimul loc. Ilie Stan a risipit cu Oțelul punctele câștigate la Sepsi

După două etape din play-out, Gloria Buzău se află pe ultimul loc, cu 13 puncte, la șase puncte de locurile de baraj, ocupate de Oțelul și Farul. Ilie Stan a sperat că echipa lui va obține a doua victorie la rând, după 2-1 cu Sepsi, în deplasare, dar a cedat 0-2 cu Oțelul, pe teren propriu.

”Ce să mai spun, după 0-2! E greu să fac o analiză la cald. Era o şansă mare pentru noi să urcăm în clasament şi să ţinem aproape faţă de competitoare.

Ăsta e fotbalul! Trebuie să continuăm, nu avem ce să facem. Era important să legăm două victorii. Meciul de azi (n.r. luni, 31 martie) a început practic de la 0-1. Am făcut o mare greşeală acolo, pe zonă centrală.

După aia am mai făcut o greşeală şi aşa s-a scris meciul. E grea misiunea mea aici, încă de când am venit. Am vorbit cu jucătorii. Trebuie să muncim şi să scoatem maximum din toate partidele”, a declarat Ilie Stan pentru televiziunile Digi Sport și Prima Sport.

