Ilie Stan, necăjit după Gloria Buzău – Poli Iași 0-1: „Am știut unde vin. Vom vedea când vom trage linie”

Ilie Stan i-a luat locul lui Eugen Neagoe pe banca celor de la Gloria Buzău, dar misiunea tehnicianului este una dificilă în acest play-out. Buzoienii începuseră excelent această parte a campionatului, dar .

Ilie Stan, după Gloria Buzău – Poli Iași 0-1: „Când începi de la 0-1 în minutul 2 este foarte greu să schimbi rezultatul”

Gloria Buzău a cedat la limită pe teren propriu în fața celor de la Poli Iași, în urma unui meci în care unicul gol a fost marcat în minutul al doilea. , iar Skuka a profitat și a finalizat elegant, peste portarul David Lazar.

Buzoienii au făcut eforturi mari pentru a încerca să restabilească egalitatea, dar Jesus Fernandez a avut câteva intervenții impresionante, iar scorul a rămas neschimbat până la finalul jocului.

Imediat după meci, Ilie Stan a încercat să tragă câteva concluzii cu privire la evoluția elevilor săi. În același timp, antrenorul buzoienilor a menționat că la finalul sezonului va vorbi pe larg despre toate problemele pe care le-a găsit la club.

„Pentru mine este un joc fără istoric. Când începi de la 0-1 în minutul 2 este foarte greu să schimbi rezultatul în fața unei echipe organizate, solide, cu jucători de calitate. Am încercat să marcăm, dar ne-a fost foarte greu.

Nu mai are treabă gazonul când eu stau tot timpul cu ei (n.r. fotbaliștii Buzăului) și le zic să jucăm cu minge lungă, mai ales când nu avem teren să construim. Una peste alta, mai facem și greșeli individuale. Primul lucru la noi este să nu greșim individual”.



Ilie Stan: „Sunt multe lucruri pe care o să le spun la momentul oportun”

„Sunt multe de spus, dar când am venit aici am știut unde vin. Nu vreau să mă plâng. Continuăm că nu avem ce face și când se ’trage linie’ vom vedea ce avem de făcut. Sunt multe lucruri pe care o să le spun la momentul oportun. Acum nu am ce spune.

La sfârșit vom face o conferință de presă și o să spunem ce s-a întâmplat de la venirea mea aici”, a declarat Ilie Stan la finalul partidei, potrivit .