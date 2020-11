Ilie Stan nu e impresionat de Dennis Man: “Campionatul e slăbuț. Să îl vedem la națională!” Exclusiv

Ilie Stan a vorbit despre forma lui Dennis Man înainte de meciul din cupă și consideră că atacantul evoluează într-un campionat slab și are nevoie de jocuri puternice, precum cele de la echipa națională. Gloria Buzău va întâlni FCSB în șaisprezicimile Cupei României, iar fostul antrenor al FCSB, aflat acum pe banca buzoienilor, a vorbit despre cel mai important jucător al echipei lui Gigi Becali.

Fostul mare jucător al Stelei a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, despre perioada petrecută ca antrenor al echipei lui Gigi Becali, cu care s-a calificat din grupele Europa League, în sezonul 2011-2012.

Ilie Stan a luat atunci echipa de pe locul al zecea în clasament și a dus-o până pe locul al doilea, dar și-a dat demisia după o discuție cu patronul Gigi Becali, cu care au avut probleme o listă interminabilă de antrenori.

Ați jucat opt ani la Steaua, ați și antrenat-o, e un meci special pentru Ilie Stan?

– Îți spun sincer, în condițiile actuale în care se joacă fotbalul în România, nu mai e acel entuziasm care exista odată, pentru că noi ne gândim acum la mult mai multe lucruri, nu doar din punct de vedere sportiv. La ce se întâmplă acum cu această pandemie, nu putem să ținem o etapă normală, să respectăm etapele, să ținem un campionat cap-coadă datorită acestor teste care se fac… Mulți jucători ies pozitivi, dupaia trebuie să schimbi echipa, dupaia trebuie să joci următorul joc cu echipa de tineret sau adversarul nu poate juca pentru ca au și ei aceleași probleme. Totuși este un joc de Cupă, dar parcă nu este cum ar fi trebuit să fie!

FCSB are un parcurs foarte bun în ultimul timp cu cinci victorii consecutive, la echipă e liniște și Gigi Becali s-a retras din viața publică. E un motiv pentru care echipa merge bine? E greu să lucrezi cu Gigi Becali?

– Nu, din punctul meu de vedere, am avut o relație foarte foarte bună cu Gigi, numai că la fel ca orice patron care bagă bani, îi place să se mai bage la echipă! De asta am și plecat… Eu am luat echipa de pe locul zece și am ajuns pe locul doi, iar atunci au apărut niște discuții și în urma lor eu am renunțat. Dacă el s-a decis acuma să se retragă și și-a dat seama că nu e bine să se bage peste antrenori, nu e bine să te bagi peste jucători, să ai o relație bună cu ei, decât să fie relații de finanțator-jucător, să fie cel care suține echipa, să oferi condiții, iar cei care sunt acolo să își asume responsabilitatea pentru rezultate și obiectivele trasate de conducere.

A vrut să impună jucători la echipă? Sau de unde a plecat conflictul sau discuțiile în contradictoriu?

– Nu am avut niciun conflict și nici discuții în contradictoriu. A fost o discuție în urma căreia am refuzat să mai continui. Și asta a fost tot…

Ilie Stan: “Eu mai am o experiență cu cei de la Chiajna contra Stelei, când am plecat de la Steaua și pe urmă în Cupă ne-am calificat la penalty-uri”

Metalul Buzău a reușit un 2-2 cu CSA Steaua, buzoienii fiind egalați la ultima fază. Sperați să faceți un joc la fel de bun cu FCSB în Cupa României?

– Cu CSA! Nu am fost la meci, e complicat acum, trebuie să fii trecut pe foaie… Sâmbăta asta trebuia să jucăm cu Recea, dar s-a amânat meciul din cauza unor cazuri de coronavirus la adversari și a trebuit să merg acasă la București. Dacă o să fie un rezultat de egalitate, atunci se va decide la 11 metri. Eu mai am o experiență cu cei de la Chiajna contra Stelei, când am plecat de la Steaua și pe urmă în Cupă ne-am calificat la penalty-uri și i-am eliminat.

Practic v-ați luat revanșa pentru ce s-a întâmplat atunci când ați plecat de la echipa lui Gigi Becali. Sperați să repetați și acum performanța? Ce ar însemna să eliminați FCSB?

– Nu vreau să mă gândesc la meciul cu FCSB, până atunci avem un meci important cu liderul FC U Craiova, care e favorită la promovare. Pe mine mă preocupă acum meciul de la Craiova șu dupaia celelalte meciuri de campionat și cel de Cupă! Vă dați seama că o victorie cu Steaua ar fi cât o promovare, mai ales că nu putem promova în acest sezon. Ar fi cea mai mare bucurie. Normal că îmi doresc și eu să facem un meci bun, jucătorii mei sunt foarte dornici să joace împotriva FCSB-ului și așteptăm cu nerăbdare jocul, iar la ora jocului trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Repet, până atunci avem meciuri importante în campionat!

Cum vă situați în conflictul dintre Armată și echipa lui Gigi Becali?

– Te rog, nici măcar nu mă interesează! Singurul lucru care mă doare e că trebuie să fie o singură echipă! Acum în viitorul apropiat, să sperăm că se va deschide și Templul fotbalului românesc pentru mine, stadionul Ghencea! Pentru mine Steaua București e pe stadionul Ghencea. Sunt sigur că se va umple stadionul la primul joc care o să se joace acolo. Din ce am văzut, pare cel mai frumos stadion din România! E mai cochet, dar trebuie o echipă care să vină acolo să reia tradiția și performanțele pe care le-a făcut Steaua București.

Ilie Stan: “Sunt mai mulți jucători talentați la Steaua București, dar acestor jucători le trebuie competiție: Champions League, Europa League, le trebuie adversari puternici!”

Ce jucători vă plac acum de la FCSB? Se vorbește de sume mari pentru Dennis Man, Florinel Coman…

– Sunt mai mulți jucători talentați la Steaua București, nu doar Dennis Man și Coman, dar acestor jucători le trebuie competiție: Champions League, Europa League, le trebuie adversari puternici în campionatul României, multe jocuri la echipa națională și cu calificări, nu așa doar simpla prezență la lot. Sunt jucători talentați, dar le trebuie timp și jocuri puternice. Mai e până la meci și ei poate nu o să vină cu primul 11. Sunt multe lucruri de luat în calcul. Eu știu ce obiective au ei pentru anul viitor, dacă îi interesează sau nu Cupa, sunt lucruri pe care o să le pregătim cu o săptămână înainte de meci, deci nu știu dacă vom lua măsuri speciale pentru acești jucători.

Cum vedeți lupta la titlu în Casa Pariurilor Liga 1?

– Campionatul e slăbuț. O să fie o luptă acerbă! Acum a venit și FCSB-ul din urmă, Craiova, CFR-ul de a cărei valoare nu are rost să mai vorbim și calitatea lotului și mai sunt vreo două echipe care pot emite pretenții.

Cum vedeți ultimele două meciuri ale naționalei?

– Mie îmi place să uit trecutul și să învăț ce trebuie din el. Trebuie ca Rădoi să creeze un prim 11 care să aibă continuitate și omogenitate și ar trebui să se dea șansa jucătorilor tineri. Doar CFR-ul are meciuri tari și asta se vede și e greu să te bați la nivel de echipă națională, mai ales că jucătorii de la echipele din străinătate nu joacă. Și atunci diferenșa e cam mare. Eu țin foarte mult la jucători precum Dennis Man, dar trebuie să înțelegem că nu joacă într-un campionat puternic. Dacă juca acum la CFR și ar fi dat vreo două-trei goluri cu Roma sau la FCSB în grupele Europa League, puteam să spunem că e într-o formă extraordinară. Hai să îl vedem și la națională și apoi putem trage o concluzie. Mai sunt și alți jucători, nu doar el.