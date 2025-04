Constantin Budescu a fost un jucător important pentru Gloria Buzău în acest sezon, dar

Ilie Stan nu vrea să mai audă de Constantin Budescu și i-a transmis un mesaj categoric: „La revedere! Pa!”

Constantin Budescu nu a mai jucat pentru Gloria Buzău de la meciul cu Hermannstadt (1-2) de pe 21 februarie, absentând din cauza unei accidentări, însă e posibil ca acea partidă să fi fost ultima pentru fostul internațional la gruparea buzoiană.

Numit pe banca echipei în locul lui Eugen Neagoe, Ilie Stan a decis că nu mai dorește să se bazeze pe Budescu în acest final de sezon, iar . Înainte de partida pe care Gloria o va disputa la Sibiu contra lui Hermannstadt, antrenorul a revenit asupra „subiectului Budescu”.

„Nu mă mai interesează acest subiect, a fost discutat. Eu nu sunt de cancan. I-am spus despre ce este vorba, la revedere, pa! Subiectul acesta este istorie pentru mine, am alte lucruri mai importante de făcut” a afirmat Ilie Stan pentru .

Budescu a semnat cu Gloria Buzău în vara anului trecut, după despărțirea de Farul, și a înscris cinci goluri în cele 23 de partide disputate în Superligă pentru formația din Crâng, oferind și o pasă decisivă. Fotbalistul mai are contract cu buzoienii până la finalul acestui sezon,

Gloria Buzău, pe ultimul loc în Superligă

, cu doar 13 puncte. În următoarea rundă, misiunea trupei lui Ilie Stan va fi una foarte dificilă, deoarece va juca în deplasare pe terenul primei clasate din play-out, FC Hermannstadt. Partida de la Sibiu va avea loc duminică, de la ora 13:30.

„Nu mai avem timp de lamentări, chiar dacă am pierdut, trebuie să continuăm să jucăm. Este o luptă la retrogradare și totul este posibil. Mergem la Sibiu, acolo este un teren bun și putem juca rapid, să avem posesia. Încercăm să scoatem maximum de la acest meci. Știu unde am venit, știu ce am de făcut. Rămâne ca Dumnezeu să fie alături de mine și să o scoatem la capăt” a declarat tehnicianul pentru sursa menționată anterior.