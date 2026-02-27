Sport

Ilie Stan, prezentat oficial la noua echipă! Antrenorul român se va bate din nou la retrogradare

Ilie Stan și-a găsit un nou angajament după experiența de la FC Buzău! Unde a semnat antrenorul român și ce greșeală a făcut noua sa echipă în postarea de prezentare
Ciprian Păvăleanu
27.02.2026 | 12:36
Ilie Stan prezentat oficial la noua echipa Antrenorul roman se va bate din nou la retrogradare
Ilie Stan a fost prezentat la noua sa echipă. Foto: Colaj FANATIK
După ce a retrogradat cu FC Buzău, club care ulterior s-a și desființat din cauza problemelor financiare, Ilie Stan și-a găsit o nouă echipă. Românul a fost prezentat oficial la Club Saham, din prima ligă a Omanului, însă postarea a fost ștearsă la câteva zeci de minute după o greșeală monumentală.

Ilie Stan și-a găsit echipă! Unde va antrena tehnicianul român

Ilie Stan se va bate din nou la retrogradare, însă de această dată nu în România, ci în liga din Oman. Românul a semnat în Orientul Mijlociu, cu echipa ce se clasează pe locul 8 dintr-un total de 14 echipe. Numele echipei este Club Saham și se află la patru puncte de zona roșie.

Conform sport.ro, misiunea sa va fi extrem de dificilă, iar obiectivul său principal este evitarea retrogradării, așa cum a fost și la Gloria Buzău. Fanii echipei sunt foarte nemulțumiți de locul ocupat în clasament de Club Saham, mai ales că valoarea lotului este mult mai ridicată decât poziția în ligă.

„Ilie Stan a sosit în Oman, a văzut antrenamentele echipei, dar și meciul pierdut cu Al-Samail (0-4). De ieri, s-a apucat de muncă. Dar, înainte de semnarea contractului, a avut o întâlnire cu board-ul clubului. Și le-a explicat celor din conducere că e nevoie de intervenția lor imediată, pentru ca problemele echipei să fie rezolvate în timp. După ce a primit garanțiile necesare, Ilie Stan a semnat contractul“, a explicat un jurnalist arab, conform sursei citate.

Gafă de proporții făcută la prezentarea oficială. Poza lui Ilie Stan a fost creată cu inteligența artificială

Antrenorul român a fost prezentat și pe rețelele de socializare, însă poza postată de Club Saham nu a avut nicio legătură cu realitatea. Formația din Oman s-a ajutat de inteligența artificială pentru a crea o imagine a lui „Iliesta”, însă personajul reprodus nu semăna mai deloc cu fostul tehnician de la FCSB, FC Vaslui și FC Brașov.

Postare Club Saham Ilie Stan
Postarea făcută de Club Saham cu ajutorul inteligenței artificiale. Foto: Instagram @saham.club

Alături de fotografie, Club Saham a transmis și un mesaj: „Putem anunța oficial că antrenorul român Ilie Stan a semnat și va conduce prima echipă în următoarea perioadă”. Totuși, postarea nu a fost lăsată foarte mult timp pe pagina oficială și a fost ștearsă la câteva zeci de minute.

De-a lungul carierei sale, Ilie Stan a antrenat foarte multe echipe, printre care se numără UTA, Gloria Buzău, FCSB, Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Brașov și Farul Constanța. În străinătate, el a mai pregătit echipe precum Al-Shamal, Al-Seeb, Kazma Sporting Club, Al-Taraji și Al Hamriyah.

