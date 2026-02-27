Ilie Stan, prezentat oficial la noua echipă! Antrenorul român se va bate din nou la retrogradare

ADVERTISEMENT

După ce a retrogradat cu FC Buzău, club care ulterior s-a și desființat din cauza problemelor financiare, Ilie Stan și-a găsit o nouă echipă. Românul a fost prezentat oficial la Club Saham, din prima ligă a Omanului, însă postarea a fost ștearsă la câteva zeci de minute după o greșeală monumentală.

Ilie Stan și-a găsit echipă! Unde va antrena tehnicianul român

Ilie Stan se va bate din nou la retrogradare, însă de această dată nu în România, ci în liga din Oman. Românul a semnat în Orientul Mijlociu, cu echipa ce se clasează pe locul 8 dintr-un total de 14 echipe. Numele echipei este Club Saham și se află la patru puncte de zona roșie.

Conform , misiunea sa va fi extrem de dificilă, iar obiectivul său principal este evitarea retrogradării, . Fanii echipei sunt foarte nemulțumiți de locul ocupat în clasament de Club Saham, mai ales că

„Ilie Stan a sosit în Oman, a văzut antrenamentele echipei, dar și meciul pierdut cu Al-Samail (0-4). De ieri, s-a apucat de muncă. Dar, înainte de semnarea contractului, a avut o întâlnire cu board-ul clubului. Și le-a explicat celor din conducere că e nevoie de intervenția lor imediată, pentru ca problemele echipei să fie rezolvate în timp. După ce a primit garanțiile necesare, Ilie Stan a semnat contractul“, a explicat un jurnalist arab, conform sursei citate.

Gafă de proporții făcută la prezentarea oficială. Poza lui Ilie Stan a fost creată cu inteligența artificială

Antrenorul român a fost prezentat și pe rețelele de socializare, însă poza postată de Club Saham nu a avut nicio legătură cu realitatea. Formația din Oman s-a ajutat de inteligența artificială pentru a crea o imagine a lui „Iliesta”, însă personajul reprodus nu semăna mai deloc cu fostul tehnician de la FCSB, FC Vaslui și FC Brașov.

Alături de fotografie, Club Saham a transmis și un mesaj: „Putem anunța oficial că antrenorul român Ilie Stan a semnat și va conduce prima echipă în următoarea perioadă”. Totuși, postarea nu a fost lăsată foarte mult timp pe pagina oficială și a fost ștearsă la câteva zeci de minute.

De-a lungul carierei sale, Ilie Stan a antrenat foarte multe echipe, printre care se numără UTA, Gloria Buzău, FCSB, Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Brașov și Farul Constanța. În străinătate, el a mai pregătit echipe precum Al-Shamal, Al-Seeb, Kazma Sporting Club, Al-Taraji și Al Hamriyah.