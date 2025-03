Ilie Stan, probleme mari înainte de Sepsi – Buzău: „Cel mai dificil moment din carieră. Nicio zi liberă, cantonament după meci”

după ce a preluat Gloria Buzău. Fostul antrenor al FCSB are foarte mulți indisponibili înainte de meciul de debut cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Ilie Stan, misiune aproape imposibilă la Gloria Buzău: „Lipsesc 5 jucători”

Ilie Stan îi dă dreptate lui Eugen Neagoe și știe care e marea problemă cu care se confruntă la Buzău: „Așa este, moralul echipei este foarte scăzut. Încerc să îi iau și individual să vorbesc cu ei, să îi pregătim cât de cât. Am și probleme de lot, sunt mulți accidentați și suspendați sau unii nici nu mai sunt trecuți pe listă. Lipsesc Budescu, Ișfan, Lovric, Turda, Dobrosavlevici”.

ADVERTISEMENT

anunță modificări importante la echipă: „Vor fi cred ceva schimbări în primul unsprezece față de ultimul meci. Clar nu îmi va fi ușor să îngropesc un prim unsprezece. E cel mai dificil moment din cariera mea de antrenor”.

„Iliesta” a fost sincer când a venit vorba de momentul în care se află Gloria Buzău: „N-am fost la nicio echipă într-o situație atât de grea. Încercăm să strângem 16-17 cu portar de rezervă să avem pe listă la meciul cu Sepsi”.

ADVERTISEMENT

Ilie Stan a anunțat când se rezolvă probleme financiare la Buzău: „Vom fi la zero”

Ilie Stan încearcă să detensioneze situația de la echipă și a dezvăluit: „Trebuie să fac ceea ce cred eu că e mai bine și nimeni nu își dorește mai mult ca mine să salveze echipa asta. Știu că sunt probleme, dar mi s-a promis că se rezolvă din punct de vedere financiar. Luna viitoare se va rezolva totul și vom fi la zero”.

Gloria Buzău va intra direct într-un program intens de pregătire după partida de la Sfântu Gheorghe: „Acum am nevoie și de jucători să mă ajute. Eu știu ce am de făcut, cum să îi motivez pe jucători și cred în salvare. După meciul cu Sepsi am decis să intrăm în semi-cantonament la Sărăta Monteoru. Nu vor avea nicio zi liberă. Nu mai avem timp de așa ceva”.

ADVERTISEMENT

Covăsnenii au mare victorie, mai ales : „Un debut mai greu nu puteam să am. Sepsi eu cred că e cea mai bună echipă din play-out. Sunt foarte ofensivi, au jucători de valoare, condiții foarte bune și totul e OK la ei. Trebuie însă să avem încredere și să arătăm personalitate, să respecte în teren tot ceea ce vom pregăti și așa avem șansa să plecăm cu puncte de la Sfântu Gheorghe. Va conta asta mult pentru următoarele jocuri”.

ADVERTISEMENT

Nu se gândește să aducă jucători noi: „Ce transferuri să mai facem acuma?”

Ilie Stan așteaptă cu nerăbdare întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale: „După, vine o pauză de două săptămâni extrem de importantă, în care pot pregăti mai bine echipa și următorul meci cu Oțelul. Va fi o altă motivație, alt joc al echipei și vom avea și susținerea suporterilor. Vom avea și un meci amical cu Metalul Buzău”.

Antrenorul nu se gândește la veniri de jucători: „Ce transferuri să mai facem acum? Aduci degeaba dacă sunt jucători care nu au mai jucat de luni de zile. Îi bagi apoi la efort și vin și se accidentează. Pentru ce?”.

Câte salarii au de încasat jucătorii de la Buzău

Ilie Stan a promis că problemele financiare se vor rezolva și crede cu tărie că echipa poate evita retrogradarea: „Sunt doar 6 puncte și diferența din punct de vedere valoric nu e foarte mare. Singura problemă e de buget. Unele sunt plătite la timp, altele nu, însă am garanții clare că jucătorii își vor primi două salarii luna viitoare”.

El a vorbit și despre înțelegerea parafată cu Buzăul: „Contractul e până la finalul sezonului pentru mine, Bobby Verdeș, Ovidiu Dănănae și Bogdan Pârvu. Sperăm să salvăm echipa și avem și un mesaj pentru buzoieni: avem nevoie de ei să vină în număr cât mai mare la stadion”.

de mai bine de o lună, lucru confirmat și de noul antrenor al buzoienilor: „Da, m-a sunat, Eugen. Suntem prieteni, discutăm, vorbim. Mi-e greu să comentez asta acum.

Eu regret că am plecat ultima oară de la Gloria Buzău și trebuia să mergem pe un proiect pe termen lung. Poate eram acum în alt moment. Cred că aș fi cel mai fericit om de pe fața Pământului dacă vom reuși să salvăm echipa. Fotbalul buzoian a suferit mult și merită să rămână în prima ligă”.