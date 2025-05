Ilie Stan, resemnat după Gloria Buzău – Unirea Slobozia 0-3: „Nu vreau să ajung la spital. Ați văzut în ultima perioadă cu Jean Vlădoiu, Cristi Petre”

Ilie Stan nu se mai stresează pe bancă la Gloria Buzău. După înfrângerea usturătoare în fața celor de la Unirea Slobozia, tehnicianul în vârstă de 57 de ani s-a arătat resemnat și a declarat că își pune sănătatea pe primul loc, așa că nu are rost să se mai consume pentru o echipă a cărei soartă e deja pecetluită.

Ilie Stan, fără stres după Gloria Buzău – Unirea Slobozia: „Mă bucur că am reușit măcar atât”

Ilie Stan a preluat echipa buzoiană chiar la începutul play-out-ului cu speranța că o va putea salva. Gloria a început bine, cu o victorie împotriva celor de la Sepsi, care la acea vreme erau în vârful clasamentului. Buzoienii au mai reușit o victorie surprinzătoare și la Sibiu, cu formația lui Marius Măldărășanu, însă din acel moment echipa lui Ilie Stan a pierdut toate meciurile fără să mai înscrie măcar un gol.

ADVERTISEMENT

După o nouă înfrângere usturătoare contra Unirii Slobozia, tehnicianul Gloriei a spus că vrea să-și pună sănătatea înainte de toate, mai ales că echipa este deja retrogradată: „Nu am avut o stare foarte bună zilele astea. Am zis să stau mai liniștit, să nu ajung la spital. Ați văzut în ultima perioadă și cu Jean Vlădoiu, cu Cristi Petre. Suntem foarte pasionați, în ideea asta am și venit la Gloria Buzău. Am încercat, prin experiența acumulată, să rămânem în Liga 1. Asta este. Nu mai este nimic de spus. Mă bucur doar că am reușit să promovez câțiva copii din județ.

Normal că noi am fi vrut să jucăm până la capăt cu toată echipa, dar dacă jucătorii nu au mai vrut… ce să facem? Să nu ne mai prezentăm? Îmi pare rău pentru publicul buzoian, anul acesta a văzut echipe și jucători de calitate. Sunt foarte supărat, chiar nu am cuvinte. S-a întâmplat chiar la mine acasă să fiu antrenorul retrogradării Gloriei Buzău.

ADVERTISEMENT

Sunt copii talentați cei pe care i-am folosit azi, dar le trebuie continuitate, competiție puternică. Nu știu despre faliment, nu pot comenta. Eu îmi duc mandatul până la capăt, mai e meciul de la Arad. Nu mai sunt condiții de prelungire”, a spus Ilie Stan, conform .

Gloria Buzău a rămas fără cei mai importanți jucători după ce a retrogradat matematic

Gloria Buzău a fost „condamnată” la retrogradare. Odată cu această situație,

ADVERTISEMENT

Pentru că au luat această decizie, fotbaliștii au avut o pierdere minimă de jumătate de salariu aferent lunii mai. Printre fotbaliștii care au reziliat se numără Budescu, Ișfan, De Nooijer, Matos, Tavares, Cestor, dar și alții.