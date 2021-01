Ilie Stan, șocat de jucătorul acuzat de pariuri: „Nu cred că a făcut asta!” Exclusiv

Ilie Stan încă nu și-a revenit din șoc, după ce un jucător de la Gloria Buzău a fost acuzat că a jucat la pariuri împotriva propriei echipe.

Un scandal imens a izbucnit în fotbalul românesc, după ce fundașul central al Gloriei Buzău, Marius Ioniță, a fost prins că a jucat la pariuri împotriva propriei echipe.

FANATIK l-a contactat pe Ilie Stan, antrenorul Gloriei Buzău, care a oferit în exclusivitate ultimele detalii în cazul lui Marius Ioniță, fotbalistul acuzat că a jucat la pariuri.

Ilie Stan, șocat de scandalul de pariuri în care e implicat un jucător al Gloriei Buzău

FANATIK a stat de vorbă cu Ilie Stan, după ce fundașul central al Gloriei Buzău, Marius Ioniță, a fost „dat în gât” de fosta logodnică, după ce a înșelat-o, iar cei doi s-au despărțit: „Nu am întâlnit așa ceva în toată cariera mea de antrenor. Și nici ca jucător! Am fost șocat, mai ales că am aflat din presă”, a spus Ilie Stan pentru site-ul nostru.

Se pare că jucătorul antrenat de Ilie Stan la Gloria Buzău, își deschidea mai multe conturi la multiple case de pariuri online, pe numele logodnicei sale, iar cei doi discutau despre ce să parieze și aveau conversații întregi despre primul „11” al Gloriei Buzău: „Nu am vorbit cu Marius Ioniță. Și nici nu am ce să vorbesc cu el. Vreau să cred că nu e adevărat! Decizia finală e la conducere. Eu sunt doar antrenor. Dacă va fi găsit vinovat, cel mai probabil nu va mai face parte din lot”, a spus dezamăgit antrenorul Gloriei Buzău.

Ilie Stan îi acordă însă o ultimă șansă fotbalistului și speră ca acuzațiile să fie nefondate, mai ales că Marius Ioniță a negat: „Deocamdată ancheta internă e încă în desfășurare, iar la finalul săptămânii se va lua o decizie. Momentan e suspendat. Noi pe 11 ianuarie ne reunim. Eu nu am avut ce să îi reproșez nici la antrenamente, nici pe teren. Nu am avut probleme cu el, însă eu mă concentrez pe echipă, nu pe un jucător anume”, a mai spus Ilie Stan.

Mesajul lui Ilie Stan pentru fotbaliștii care pariază: „Au cea mai frumoasă meserie din lume! Cum să pariezi?”

Fostul antrenor al FCSB, Ilie Stan, a rămas interzis după ce a aflat că Marius Ioniță, unul dintre fundașii săi titulari pariază împotriva echipei, mai ales că fotbalistul a greșit grav la un gol primit cu U Craiova 1948: „Eu îl știu că e un băiat deosebit și nu cred că ar fi făcut așa ceva. Cu Craiova a greșit la gol, a făcut marcaj larg, dar repet, nu am avut nicio problemă cu el sau nu am văzut nimic suspect”, a declarat antrenorul buzoienilor.

Fosta sa logodnică a făcut publice toate aceste informații, după ce s-a despărțit de Marius Ioniță, fiind înșelată în urmă cu câteva zile de acesta: „Nu mi-aș fi imaginat în viața mea că se va întâmpla asta, fix bărbatul pe care l-am iubit cel mai mult, l-am ajutat cât și cum am putut eu și l-am susținut în viciul lui”, a declarat fata.

Ghinioanele se țin lanț de Ilie Stan și Gloria Buzău, iar echipa s-a confruntat cu mari probleme de lot, după ce mai mulți jucători ai echipei s-au infectat cu coronavirus și meciul din Cupa României cu FCSB nu s-a mai disputat: „Am încercat să fac o echipă cu jucători din zonă, să joace din suflet pentru această echipă și să îi ajut să ajungă fotbaliști adevărați. Dacă ei nu înțeleg că trăiesc din fotbal, e treaba lor!”.

Ilie Stan despre pariuri: „Nu am intrat în viața mea într-o casă de pariuri. Nu știu cum se joacă!”

Pentru Ilie Stan, cazul lui Marius Ioniță este fără precendent: „Nu am intrat în viața mea într-o casă de pariuri. Nici nu știu cum se joacă! Îmi aduc aminte când eram la Steaua, duhovnicul meu era părintele Argatu, de la mânăstirea Cernica și îmi spunea tot timpul: ‘Niciodată să nu joci la pariuri, să te bagi la Caritas sau la jocuri de noroc!’ Cea mai mare satisfacție e să nu câștigi bani prin munca ta! Asta nu e viață, cu pariurile”.