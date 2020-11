Ilie Stan știe de ce a „dispărut” Gigi Becali: „Nu se mai bagă peste antrenori”. Exclusiv

Ilie Stan crede că Gigi Becali a înțeles în sfârșit greșelile pe care le face și unul din motivele pentru care s-a retras e faptul că echipa e afectată de declarațiile și deciziile sale. Antrenorul a fost una dintre victimele lui Gigi Becali, iar în 2012 a demisionat, după doi ani pe banca FCSB-ului, în care a reușit să ducă echipa în primăvara europeană.

Seria de cinci victorii consecutive a FCSB-ului în campionat vine pe un fond de liniște la echipă, într-o perioadă în care Gigi Becali a refuzat să mai apară în spațiul public și pare că e decis să nu o facă nici pe viitor.

Ilie Stan nu a avut parte de astfel de momente de liniște, precum alți antrenori ai FCSB-ului. Spre exemplu, Laurențiu Reghecampf a reușit să aducă titlul doi ani la rând, în timp ce patronul echipei a fost la închisoare și a avut contact limitat cu echipa.

Ilie Stan a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre relația cu Gigi Becali

Fostul antrenor e de părere că nu e greu să lucrezi cu Gigi Becali, dar în același timp a plecat de la echipă din cauza patronului FCSB: “La fel ca orice patron care bagă bani, îi place să se mai bage la echipă! De asta am și plecat… Eu am luat echipa de pe locul zece și am ajuns pe locul doi, iar atunci au apărut niște discuții și în urma lor eu am renunțat”, a declarat antrenorul Gloriei Buzău.

Ilie Stan consideră că unul dintre motivele pentru care Gigi Becali s-a retras din viața publică e faptul că acțiunile și declarațiile sale afectează jucătorii și implicit rezultatele echipei: “Dacă el s-a decis acum să se retragă, înseamnă că și-a dat seama că nu e bine să se bage peste antrenori, că nu e bine să te bagi peste jucători. Trebuie să ai o relație bună cu ei, dar să fie o relație de finanțator-jucător, să fii cel care suține echipa, să oferi condiții, iar cei care sunt acolo să își asume responsabilitatea pentru rezultate și obiectivele trasate de conducere”.

Actualul antrenor al Gloriei Buzău și adversar al FCSB în Cupa României nu dorește să se implice în conflictul dintre Gigi Becali și Armată, dar speră ca Steaua să joace în Ghencea, pe noul stadion: “Te rog, nici măcar nu mă interesează! Singurul lucru care mă doare e că trebuie să fie o singură echipă! Acum, în viitorul apropiat, să sperăm că se va deschide și Templul fotbalului românesc pentru mine, stadionul Ghencea! Pentru mine Steaua București e pe stadionul Ghencea. Sunt sigur că se va umple stadionul la primul joc care o să se joace acolo. Din ce am văzut, pare cel mai frumos stadion din România! E mai cochet, dar trebuie o echipă care să vină acolo să reia tradiția și performanțele pe care le-a făcut Steaua București”.

Ilie Stan nu ar spune nu unei reveniri pe banca FCSB-ului: “Nu se pune problema, dar nu se știe niciodată”

Deși și-a dat demisia de la echipă, după ce patronul Gigi Becali a încercat să îl impună pe brazilianul Tatu în primul unsprezece înainte de un meci cu Gaz Metan Mediaș, Ilie Stan spune că nu e greu de lucrat cu patronul FCSB: „Eu nu am avut foarte multe divergențe cu Gigi. Mi-aduc aminte că a început, la meciul cu Mediaș: Tatu, Tatu, Tatu, Tatu! Și i-am spus: bine, Tatu! Pe tot telefonul aveam Tatu. Și zic: bine, îl bag pe Tatu. Adică și dacă câștig, și dacă pierd, plec. Și m-am dus a doua zi și i-am zis: Gigi, nu mai pot continua și la revedere. Cu toate că el e foarte supărat că am plecat atunci: unde pleci, bă? Eu te iubesc”, declara Ilie Stan pentru digisport în 2019.

Întrebat de FANATIK despre divergențele pe care le-a avut cu patronul Gigi Becali, Ilie Stan a preferat foarte diplomat să evite subiectul: “Nu, din punctul meu de vedere, am avut o relație foarte foarte bună cu Gigi. Nu am avut niciun conflict și nici discuții în contradictoriu. A fost o discuție în urma căreia am refuzat să mai continui. Și asta a fost tot…”, a declarat Ilie Stan în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Ilie Stan a explicat ce ar însemna o victorie împotriva echipei lui Gigi Becali în șaisprezecimile Cupei României, dar spune că nu dorește să se răzbune după ce a plecat de la FCSB, mai ales că antrenorul și-a luat revanșa la scurt timp după ce a demisionat de club: “Eu mi-am luat revanșa după ce am plecat de la Steaua în meciul din Cupa României, când i-am eliminat la penalty-uri cu Chiajna. Vă dați seama că o victorie cu Steaua ar fi cât o promovare, mai ales că nu putem promova în acest sezon. Ar fi cea mai mare bucurie. Normal că îmi doresc și eu să facem un meci bun, jucătorii mei sunt foarte dornici să joace împotriva FCSB-ului și așteptăm cu nerăbdare jocul!”, a mai spus Ilie Stan pentru FANATIK.

