Ilinca Simion confirmă că este însărcinată. George Simion urmează să fie tată

Ilinca Simion confirmă și ea la rândul său că este însărcinată, după ce subiectul a fost dezbătut intens de câteva săptămâni în spațiul public. Prima oară s-a aflat vestea într-o emisiune TV, după care George Simion, liderul AUR, și-a împărtășit bucuria pe rețelele de socializare.

Ilinca Simion confirmă că este însărcinată la un an de la căsătoria cu George Simion

iar în 2024 îl va face tată pentru prima oară pe acesta. Tânăra a răspuns pozitiv admiratorilor săi, într-o postare pe Instagram, fiind întrebată dacă urmează să devină mamă.

ADVERTISEMENT

”Ești însărcinată?”, a fost întrebarea pe care a primit-o Ilinca Simion. ”Da!”, a fost răspunsul soției lui George Simion. De altfel, acesta a mărturisit la un moment dat faptul că nu vrea să se oprească la un singur copil. Își dorește o familie numeroasă.

”Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca, proaspăt căsătoriți, să meargă bine într-o căsnicie și noi de dormim mulți copii. Nu avem încă, nu pot să vă confirm că vom avea o fată, un băiat, că vom avea un copil.

ADVERTISEMENT

Sperăm, ne dorim foarte mult. Să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice. La sfârșitul lunii sper să vă dau vești bune”, spunea George Simion în ziua nunții cu Ilinca Simion.

George Simion și Ilinca Simion au avut o nuntă controversată

, pe care au organizat-o precum o petrecere câmpenească, în comuna Măciuca, din județul Vâlcea. Au stârnit numeroase controverse, deoarece mulți au considerat că evenimentul a fost unul în scop electoral.

ADVERTISEMENT

Liderul AUR a lansat chiar invitații tuturor românilor, în online, pentru a participa la nunta sa cu Ilinca Simion. De altfel, la un moment totul părea că s-a transformat într-un concert, după ce au venit să cânte mai mulți artiști, pe scenă, în aer liber, mai mulți săteni fiind publicul.

George Simion spunea la acea vreme că nunta sa a costat în total 12.000 de euro și că o parte din bani provin din donații și din cadourile de la nași. Totodată, brânza din meniuri ar fi fost primită de la latifundiarul din Pipera, Gigi Becali

ADVERTISEMENT

”Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, declara George Simion la Realitatea Plus.