Ilinca, soția lui George Simion, categorică: ”De la omul politic care a devenit soțul meu nu îmi doresc nimic”

Pentru Ilinca Simion, fostă Munteanu, ziua de 27 august a fost una în care a plutit. Diafană în rochia tradițională, albă în partea de sus, dar plină de colbul câmpului din Măciuca în zona de jos, Ilinca a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre ziua nunții. Și despre bărbatul pe care îl ținea, mai tot timpul, de mână.

Ilinca, categorică în dorințele ei cu privire la George Simion

Ilinca, soția lui George Simion, s-a plimbat, ca o adevărată soție de lider politic, toată ziua printre oameni. Zâmbea tuturor, accepta să se pozeze cu oricine și îl urma pe George Simion peste tot. O energie de invidiat și stăpânire de sine în fața agitației momentului, asta s-a putut vedea la Ilinca Simion.

”Ziua de astăzi a fost foarte obositoare. Dar a fost minunată, perfectă. Așa mi-am dorit să fie nunta și am avut o zi așa cum visam”, ne-a spus Ilinca Valentina, soția lui George Simion.

Iar printre două băi de mulțime, tânăra soție a liderului AUR a vorbit despre ce își dorește de la George Simion. Și, explică ea, cariera lui politică nu este neapărat ceea ce o interesează în mod deosebit. În schimb, și-ar dori să aibă un bărbat care să îi acorde atenția pe care orice tânără mireasă o visează.

”De la omul politic care a devenit soțul meu nu îmi doresc nimic. Dar îmi doresc de la soțul meu înțelegere, fericire, copii sănătoși și viață trainică”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Ilinca Simion. Și, cu zâmbetul pe buze, precizează că își dorește copii câți i-a recomandat Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie. ”Vrem șapte copii”, spune ea.

Ilinca Simion, sinceră despre ideea de a deveni soție de președinte

Faptul că George Simion și-ar doi să candideze pentru președinția României nu este un secret pentru nimeni. Dar, chiar dacă a refuzat să își anunțe, la nuntă, viitoarea candidatură, Ilinca Simion, soția lui, nu exclude ideea.

”Dacă mi-aș dori să fiu primă doamnă? Asta e o întrebare la care nu știu ce să răspund. Ce se va întâmpla vom vedea, vom vedea ce ne rezervă viitorul”, ne-a spus Ilinca, soția lui George Simion. Iar răspunsul pare să indice că, deja, în familia lor s-a discutat despre acest subiect.

În altă ordine de idei, ne-a mai dezvăluit Ilinca Simion, rochia cu care a reușit să impresioneze pe toată lumea a fost creată de o femeie din Basarabia, nunta având loc chiar în ziua în care Republica Moldova sărbătorește 31 de ani de independență.

”Rochia mea este făcută de o doamnă din Basarabia, Brândușa pe numele ei. Nu, nu a fost cadou, am plătit-o”, a mai precizat Ilinca Simion, fostă Munteanu.

Ilinca și-a cucerit soacra

Ilinca Simion pare să fi reușit să o cucerească și pe soacra ei, mama lui George. Lucru pe care, de altfel, femia l-a și recunoscut într-o declarație care pare să spună totul despre ce se petrece între ele.

„Sunt foarte emoționată că s-a așezat la casa lui și că am o noră frumoasă și inteligentă. Deocamdată ne înțelegem foarte bine, nu am avut însă ocazia sa vorbim mult. Sfatul meu este să își iubească soția și să nu o înșele”, a spus mama-soacră despre Ilinca.

Faptul că a atras atenția asupra fidelității însă pare să întărească reputația de cuceritor a lui George Simion, reputație pe care el a recunoscut-o în exclusivitate pentru FANATIK.

”Când aveam 18 ani, tata mi-a spus să am grijă cu fetele. Nu mi-a dat alte sfaturi, practice. Asta am învățat eu, personal. Nu vreau să mă laud, nu e frumos… Sincer nu am avut niciodată (reclamații de la domnișoare pentru prestațiile amoroase, n red.), da, pot să zic că aș fi dibaci (râde, n. red.)”, ne spunea George Simion.