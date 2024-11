Ilinca, soția lui George Simion, momente de panică la nașterea fiului lor, Radu. Dezvăluiri în exclusivitate: „Am văzut negru în fața ochilor”

Ilinca, soția lui George Simion, a devenit mamă de băiat în urmă șapte luni, iar nașterea fiului ei a fost una plină de surprize. Nevasta politicianului de la AUR a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK despre acel moment și ne-a spus, totodată, cu cine seamănă copilul ei.

Ilinca, soția lui George Simion, dezvăluiri despre panica trăită în momentul nașterii fiului ei

Soția lui George Simion, fost candidat la alegerile prezidențiale din acest an, ne-a mărturisit că fiul ei a fost extrem de dorit și că de când a ajuns în viața lor, a adus numai bucurie.

Ilinca Simion s-a pregătit să nască natural, însă socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea de la maternitate. Soția s-a trezit, la un simplu control, că trebuia să nască în acel moment.

A trecut prin câteva momente de panică atunci când a văzut că bătăile inimii bebelușului erau neregulate. Medicul i-a spus că nu mai putea fi evitată nașterea, așa că Ilinca a intrat în operația de cezariană.

Radu a venit pe lume cu două săptămâni înainte de termen

„Eu am așteptat venirea lui Radu foarte mult, adică mi-am dorit enorm copilul ăsta. A fost un copil atât de dorit, încât, drept dovadă, este foarte iubit. Și de noi, și de familie.

Trebuie să fii părinte ca să înțelegi cât de mult ți se schimbă viața. Da, m-am gândit cum o să fie, îmi era teamă cumva, îmi era teamă și de naștere, dar am zis că orice ar fi totul o să fie bine. Eu voiam să nasc natural, însă Radu m-a luat prin surprindere.

George plecase în Italia să se vadă cu cineva, nu mai știu ce întâlnire avea. Bun, și mi-a zis ”Stai cumințică, să nu iasă Radu mai repede că mă întorc mâine”. I-am zis să stea liniștit că mai sunt două săptămâni până la termen. Am zis că el vine când e stabilit termenul. A doua zi, a venit George acasă și eu m-am dus la control. Doamna doctor avusese concediu și mi-a și spus, să fiu cuminte, să nu mă apuc să văruiesc, să fac pregătirile de pe acum, să schimb mobila…

Îți dai seama, femeile pe ultima sută de metri cu sarcina nu mai au ce să facă și se tot gândesc să facă schimbări prin casă, să facă modificări… Mă aranjasem, m-am pregătit frumos, și am mers la doamna doctor. Am stat pe hol cu o prietenă de-ale mele, care era și ea gravidă, la Maternitatea Polizu.

„Îmi vine să plâng și acum. Bătăile inimii au scăzut și am intrat în operația de cezariană”

După ce a început să mă controleze, mi-a zis că am contracții foarte mari și cum de nu le simt. I-am zis că nu îmi dau seama, nu știam dacă sunt contracții ce aveam eu, aveam burta foarte tare. M-a controlat, mi-a zis că începe dilatația și mi-a zis că trebuie să nasc. Când? Azi? Nu știam că trebuia să nasc chiar atunci. Am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe George, eu aveam bagajul pregătit de vreo trei-patru zile. A venit la maternitate, am stat undeva la două ore în travaliu. Aparatul care îl monitoriza pe Radu în burtă arăta că începuseră să îi bată inima necorespunzător. Atunci a fost momentul în care am văzut negru în fața ochilor, am început instant să tremur, de frică, că nu îi bătea inima cum trebuie. L-au mutat pe el în burtă, l-au restabilit.

Îmi vine să plâng și acum când îți povestesc treaba asta. Mi-a spus că dacă se întâmplă același lucru, trebuie să fac cezariană de urgență. S-a întâmplat același lucru, bătăile inimii au scăzut și am intrat în operația de cezariană. Am născut un copil sănătos, frumos și e sufletul nostru, îți dai seama. Ne-a umplut casa de bucurie. George, în puținul timp pe care îl are, preferă să stea cu Radu. Nu există sentiment mai mare decât să ai în casă un copil”, a povestit soția lui George Simion, pentru FANATIK.

Soția lui George Simion, despre băiețelul ei: „Caută mereu cabluri, telecomandă, chei”

Ilinca ne-a spus și ce fel de copil este Radu. Până acum, susține , nu a avut bătăi de cap cu el. Ni-l descrie drept un băiețel cuminte, care nu plânge prea mult. Totuși, a observat că pruncul preia din stările părinților. Atunci când George e stresat, și Radu devine agitat.

„Radu nu e un copil care să plângă foarte mult. A fost tare cuminte. Nu am avut probleme cu el. Cred că ne și simte pe noi. Am observat că, de pe la cinci luni, când George e stresat, Radu e și el stresat, chiar dacă George nu e acasă cu noi, parcă avem o legătură de telepatie.

Acum, de vreo lună, de când a început să se rostogolească, trebuie să stau cu ochii pe el, la secundă se întoarce. Caută mereu cabluri, telecomandă, chei. Orice jucărie are avea, preferă telecomanda, cablurile sau cheile”, ne-a zis Ilinca Simion.

Ilinca a fost întrebată de FANATIK și cu cine crede că seamănă cel mai tare micuțul. Prietenii soților Simion spun că e leit tac-su, în timp ce ea spune că a moștenit trăsături de la fiecare.

„Îți dai seama cum e să trăiești cu doi Simioni în casă?”

„Fizic, are puțin de la amândoi. Partea de sus a feței seamănă cu mine și partea de jos e a lui George. Ceilalți care îl văd pe Radu zic că seamănă leit cu George, dar îți dai seama, e o minciună, nu seamănă cu George în totalitate.

Asta fizic, dar comportamental este taică-su gol! Îți dai seama cum e să trăiești cu doi Simioni în casă? Dacă nu ajunge la o jucărie, se enervează maxim. Este zodia Taur și noi suntem un trio de zodii de pământ. George e Fecioară, Radu e Taur, eu sunt Capricorn”, a adăugat Ilinca Simion, pentru FANATIK.

Ilinca ne-a zis și dacă îl va lăsa pe Radu, pe măsură ce va crește, să stea pe tablete sau telefoane. Soția lui Simion ne-a zis că Radu trebuie să se obișnuiască și cu tehnologia, mai ales că va vedea la alți copii telefoane și alte gadgeturi. Evident, accesul trebuie bine dozat, în opinia ei.

Ce spune Ilinca despre accesul la gadgeturi al fiului ei: „Va trebui să folosească și tehnologia”

„Suntem în 2024 și nu avem cum să excludem cu totul tehnologia. Așa văd eu situația. Nu pot să nu îi dau deloc, să nu vadă ecrane, telefon. O să crească și dacă nu îi dăm, o să vrea. Dar trebuie totul moderat. Nu avem nicio problemă cu asta. Trebuie să ne adaptăm și să găsim calea cea mai bună.

Nu zic să ții copilul toată ziua la televizor sau cu tableta în mână, dar va trebui să folosească și tehnologia. O să ajungă la grădiniță să zică ”Mami, X are telefon, eu nu am”. Trebuie să alternezi lucrurile, să fii echilibrat și cu tehnologia, și cu lucrul manual, să nu fie străin de ele”, a încheiat Ilinca Simion, pentru FANATIK.