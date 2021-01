Ilinca Vandici a dezvăluit cel mai intens moment din viața ei: „Am plâns ”

Ilinca Vandici a vorbit într-un interviu recent despre cel mai emoționant moment din viața ei, cel în care a plâns așa cum nu a făcut-o vreodată, iar de atunci nu își mai amintește să fi trăit o astfel de emoție.

Se întâmpla în luna august a anului 2017, moment din care prezentatoarea „Bravo, ai stil” a început să vadă viața cu alți ochi.

Vedeta Kanal D s-a referit la clipa în care și-a strâns pentru prima oară băiețelul în brațe, pe Zian, în sala unde a născut prin cezariană, iar despre acel moment își amintește și astăzi cu aceeași intensitate cu care l-a trăit.

Ilinca Vandici, confesiuni despre momentul în care l-a născut pe Zian

„Prima dată, l-am ținut în brațe chiar atunci după cezariană. Am plâns, mi-e și foarte greu să pun în cuvinte toată emoția pe care am trăit-o. A fost un plâns cumva cu o descărcare din asta, cu fericire, cu ușurare că am scăpat de burtică, cu fericirea că îmi strâng puiul în brațe.

A fost singura dată în viață când am simți ce am simțit atunci. Nu am mai plâns la intensitatea respectivă niciodată”, a declarat emoționată Ilinca Vandici în emisiunea Dianei Bianca de la Wowbiz.

Vedeta Kanal D spune că nu îi va impune fiului ei ce să facă în viață

Realizatoarea concursului de modă de la Kanal D spune că relația cu băiețelul ei este așa cum și-a dorit-o și a mărturisit că nu îi va îngrădi posibilitatea de a alege, căci nu e de acord cu părinții care le impun copiilor ce trebuie să facă în viață.

Ilinca a spus că fiul ei a văzut-o de multe ori la televizor, dar nu a avut vreo reacție anume până în ziua când amândoi au urmărit pe canapea o emisiune înregistrată, iar acesta era nedumerit căci nu înțelegea cum mama lui poate să fie și la televizor, dar și lângă el, însă mămica i-a explicat totul pe înțelesul lui.

Prezentatoarea Kanal D spune că se simte împlinită cu tot ceea ce are, dar a recunoscut că drumul spre echilibrul de care se bucură acum nu a fost ușor și că, indiferent dacă e vorba despre serviciu sau familie, se implică enorm pentru că nu îi place să fie delăsătoare.

