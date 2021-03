Ilinca Vandici a răspuns la întrebarea: La ce vârstă ți-ai injectat prima dată botox?

Ilinca Vandici a răspuns foarte direct atunci când a fost întrebată la ce vârstă a apelat pentru prima dată la injecțiile cu botox. Vedeta Kanal D este foarte preocupată adesea de anumite ritualuri de înfrumusețare, pe care nu se sfiește să le pună în practică. Din acest motiv, curiozitatea celor care o apreciază a fost foarte mare și în ceea ce privește și produsele de styling pe care aceasta le aplică în ritualul ei zilnic.

De la crema de față folosită, și până la injecțiile cu botox, fie șamponul ei preferat, Ilinca Vandici a răspuns la toate aceste întrebari. Mai mult, a purtat o discuție liberă cu fanii săi de pe Instagram, acolo unde a putut fi urmărită în mai multe filmulețe inedite.

Prezentatoarea de la Bravo, ai Stil își dorește la fel ca orice femeie să arate foarte bine, mai ales că este prezentă foarte des în fața camerelor. Șatena de 34 de ani a dat curs mai multor curiozități prin intermediul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, organizată pe InstaStory. Colega de emisiune a Ralucăi Bădulescu și a lui Cătălin Botezatu s-a filmat în momentele în care era în mașină.

Ilinca Vandici, sinceră despre injecțiile cu botox. Când a ajuns prima dată la estetician

Ilinca Vandici nu s-a ascuns niciodată în ceea ce privește faptul că are intervenții estetice. Vedeta Kanal D a apelat pentru prima dată la astfel de injecții pentru a putea să își întindă pielea feței la vârsta de 29 de ani, după cum a recunoscut chiar ea. Totuși, de-a lungul anilor, Ilinca a mai mers de câteva ori la estetician, iar una dintre procedurile alese a fost și cea de mărire a buzelor, pe care în trecut le avea cu mult mai subțiri.

Totodată, șatena s-a filmat și a arătat chiar spre cameră zonele de ten pe care și-a dorit să nu mai aibă riduri. Mai exact, a fost vorba, așa cum se poate observa și în imaginile de mai jos, despre mijlocul frunții, dar și despre pomeți, acolo unde pielea tinde să devină mai puțin elastică, odată cu trecerea anilor.

“La ce vârstă ți-ai injectat prima dată botox, recomanzi această procedură?”, a fost una dintre întrebările adresate de către internauți.

“Eu nu sunt neapărat un reper, pentru că îmi pun botox când îmi aduc aminte, adică cam o dată pe an. Îmi pun botox fix în frunte pe acele riduri și pe pomeți. După cum vedeți acum nu mai am nimic. (…) În luna mai cred că mi-am pus (n.r.: ultima dată) și cred că nu o să îmi mai pun o vreme. Uit să merg să îmi fac injecții, nu este o chestie că vreau. Cred că pe la 29 de ani am început să îmi pun, pe două riduri pe care le-am remarcat.”, a susținut Ilinca, pe InstaStory.

Frumoasa prezentatoare Bravo, ai Stil are un look demn de invidiat chiar și atunci când nu se află la filmări sau ședințe foto pentru diverse reviste dedicate modei. Apariția sa recentă i-a făcut pe mulți să suspine, mai ales că se afla în mașină și se pregătea cel mai probabil să își ducă fiul la gradiniță. Aceasta și-a spus părerea despre vizitele la estetician și într-un interviu acordat în trecut, când susținea că are o părere foarte bună despre astfel de proceduri de înfrumusețare.

“Am o părere foarte bună despre chirurgia estetică. Jos pălăria pentru medicii care văd asta nu ca pe o afacere, ci ca pe o responsabilitate de a face oamenii fericiți. Niciodată nu m-aş feri să spun că am făcut asta.”, mai susținea Ilinca Vandici într-un interviu mai vechi acordat.

