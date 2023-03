Ilinca Vandici, strictă cu băiețelul ei, Zian: ”Limitele trebuie impuse”! Ce spune despre relația cu părinții

Ilinca Vandici a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, în ce relație mai este acum cu familia ei, după ce a mărturisit într-o emisiune că părinții nu i-au fost alături din prima în dorința ei de a avea o carieră în televiziune.

Ilinca Vandici, adevărul despre relația cu părinții, după ce s-a plâns că n-au susținut-o din prima

Relația cu mama ei, căci tatăl ei nu mai trăiește, este una foarte bună. merge ne-a dezvăluit că are o relație extraordinară cu cea care i-a dat viață. Mama vedetei este mutată la București, unde o ajută pe sora ei cu creșterea copilului.

ADVERTISEMENT

Fashionista ne-a spus și cum se caracterizează ca mamă. Realizatoarea tv având un băiețel pe nume Zian, care crește pe zi ce trece.

Invitată în în anul 2021, Ilinca a spus că a avut probleme cu părinții, în sensul că aceștia erau reticenți în legătură cu dorința ei de a face parte din lumea televiziunii. Mai mult, tot atunci povestea că a fost în permanență concurență cu sora ei.

ADVERTISEMENT

Ilinca Vandici se mândrește cu relația pe care o are cu mama ei: „E la București, pentru că o ajută pe sora mea cu creșterea copilului”

De la acel interviu, Ilinca și-a mai înmuiat tonul referitor la felul în care s-au raportat părinții ei la visele pe care le avea de mică. Astăzi, Ilinca le mulțumește celor care au crescut-o de toate lucrurile pe care i le-au oferit. Susține că, în timp, văzând ce înseamnă munca pe care o face, mama și tatăl ei au devenit mândri de ea.

„Eu cred că i-am făcut pe amândoi mândri de mine. Tata nu mai este printre noi, dar el era mândru de tot ceea ce am realizat până să își ridice sufletul la Dumnezeu și sunt sigură că este și de ceea ce am realizat până astăzi.

ADVERTISEMENT

Mi se pare că am avut un parcurs frumos, curat, în care am construit, în fiecare etapă a vieții mele, în care m-am transformat. Nu am uitat niciodată de principiile și valorile pe care ei mi le-au insuflat și pe care, la rândul meu, încerc să le transpun în Zian.

Relația cu mama este una foarte apropiată. Ea este la București, pentru că o ajută pe sora mea cu creșterea copilului. Ne vedem foarte des. Vorbim.

ADVERTISEMENT

Avem o relație apropiată. Mama este foarte mândră de mine. Apreciază enorm toată munca pe care eu o depun, cu tot drumul pe care l-am avut până acum”, a declarat Ilinca Vandici pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ilinca a vrut să fie actriță când era mică

Vedeta a spus că expunerea ei publică a fost acceptată, în cele din urmă, de către familia ei, mai ales că atunci când era copilă, ar fi vrut să devină actriță. Viața a dus-o, în final, pe căile televiziunii.

„Părinții nu au avut o problemă cu expunerea publică. Știau că unul dintre visurile mele era să devină actriță. Deci tot expunere publică era și asta. Viața m-a dus către televiziune și au acceptat cu drag asta, mai ales că mi-au văzut visul împlinit”, ne-a mai spus Ilinca Vandici.

Când vine vorba despre fiul ei, tonul vocii i se schimbă, iar Ilinca e emoționat de fiecare dată când vorbește despre fiul ei, Zian. Vedeta ne-a declarat că încearcă să fiu cea mai bună mamă pentru feciorul ei.

Vandici, o mamă autoritară, dar și permisivă: „Limitele trebuie impuse unui copil”

„Zic eu, cred că sunt cea mai bună mamă pentru copilul ei. Nu m-am născut învățată. Este o chestiune pentru care nu eșți pregătită niciodată până în momentul în care ti se întâmplă. Fiecare etapă vine cu provocări noi, cu schimbări. Sunt schimbări pe care trebuie să le înțelegi. Trebuie să le faci față.

Tocmai de aceea mă și documentez foarte mult în acest domeniu, de parenting. Spun eu că sunt un părinte echilibrat, care știe să fie și autoritar, atunci când este cazul, dar cu blândețe.

Știe să fie și permisiv, atunci când este cazul. Însă, regulile sunt reguli. Limitele trebuie impuse unui copil, astfel încât el să dobândească o traiectorie sau viziune care să-l ajute mai departe în ceea ce înseamnă viață… Cel mai important este că încerc să fiu un părinte echilibrat”, a spus Ilinca Vandici pentru FANATIK.