Ilinca Vandici, adevărul despre relația cu soțul ei. Prezentatoarea Kanal D dezvăluie și ce intervenții chirurgicale are cu adevărat

Ilinca Vandici a oferit un interviu savuros pentru FANATIK chiar în preajma sărbătorilor, ocazie cu care s-a dezbrăcat e secrete. Naturală li sinceră cum o știm, prezentatoarea Kanal D a spus adevărul despre intervențiile estetice, ce își dorește pentru anul viitor, ce îi lipsește și ce planuri are pentru perioada sărbătorilor.

Pentru ca este pandemie, m-am obisnuit deja din vremea lockdownului sa fac cumparaturile online. Merg la mall doar daca nu gasesc ceva online, dar sunt foarte atenta si nu stau mult in magazine. Daca vorbim de shopping online, acesta a fost la cote maxime, mai ales ca au fost si foarte multe reduceri in aceasta perioada si am profitat de ele.

Din casa noastra nu va lipsi bradul de Craciun, nu vor lipsi decoratiunile interioare si exterioare, colindele, poeziile si cantecelele pe care le invatam pentru Mos Craciun. Evident, nu vor lipsi nici bucatele traditionale din porc, cozonacii. Si, cu siguranta, nu vor lipsi linistea, afectiunea, umanitatea, empatia.

Este luna cadourilor. Tu ce ai vrea să primești?

Pe mine ma bucura absolut orice, nu sunt ipocrita, de la o pereche de sosete pana la diamante. Un cadou inseamna ca cineva si-a rupt din timpul sau doua minute si s-a gandit la mine, ceea ce este o mare bucurie.

Care este cel mai mare vis al tău? Există ceva ce nu ai reușit să obții?

Sa ajung la Hollywood, dar inca mai este timp, nu ma grabesc. Producatorii de acolo nu m-au descoperit inca, dar urmeaza, sunt cu ochii pe mine. Ei ii astept acasa, nu este o problema. 🙂

Cum reușești să faci față provocărilor profesionale, dar și să fii prezentă în sânul familiei?

Primesc des aceasta intrebare. Reusesc cu brio sa le fac fata. Sunt o tipa calculata, organizata si asta ma ajuta foarte tare, inclusiv sa-mi fac programul profesional. Cand nu am filmari, petrec foarte mlt timp cu Zian, iar weekendurile sunt dedicate in totalitate tot familiei. Totul tine de organizare.

Spune-mi, te rog, care sunt atuurile tale cele mai mari?

Cred ca cel mai mare atuu este faptul ca sunt o tipa normala, naturala, reala si stiu sa imi impart si bucuriile si situatiile dificile cu cei care ma urmaresc. Nu sunt falsa, sunt aproape de telespectatori si de cei din mediul online. Imi arat viata asa cum este. Sa fiu naturala, acesta a fost pariul cand am dedicat mai mult timp mediului online unde pastrez direct legatura cu telespectatorii.

Urmează vreo schimbare de stil/look în preajma Crăciunului?

Nu, doar ce am adoptat noua culoare de par de cateva luni, inca nu m-am plictisit. Voi merge pe acelasi look pentru urmatoarea perioada, dar nu se stie ce ne va aduce primavara, vara.

Chiar așa, unde faci sărbătorile și de ce?

In acest moment avem o casa rezervata undeva la munte, unde vom merge doar noi, familia. Daca situatia nu ne va permite sa ajungem acolo, vom sta acasa, petrecand toata ziua impreuna.

De Revelion nu ne-am facut planuri. daca situatia va permite, dorim ca in luna ianuarie sa plecam intr-o vacanta la soare. Am incercat varianta petrecerii Revelionului in alte tari si nu mi-a placut nicaieri asa cum imi place in Romania.

Anul asta va fi o trecere intre ani speciala, avand in vedere situatia in care ne aflam, nu vom face o petrecere, vom fi doar in familie. Este bine sa invatam cate ceva si din aceasta situatie.

Care este cel mai frumos lucru pe care fiul tău ți l-a spus? Dar cea mai emoționantă mărturisire de la soțul tău?

Zian mi-a spus . Sotul meu are multe marturisiri; , , .

Cum te înțelegi cu socrii, înțeleg că locuiți împreună …

Ma inteleg foarte bine cu ei, locuim impreuna de cateva luni, pentru ca noi suntem in constructie cu noua casa. Ne-am mutat la socrii acasa, ne place aici si de ceva timp avem discutii sa nu mai plecam de la ei .

Sunt foarte norocoasa, am parte de cei mai buni socri pe care si i-ar fi putut dori cineva, sunt calzi, intelegatori, saritori si ma iubesc si pe mine la fel ca pe Andrei. De cand sunt impreuna cu sotul meu, nu cred ca a existat vreodata o discutie sau nemultumire.

Gătești? Ce bunătăți o să pregătești pentru sărbători?

Nu gatesc, intru in bucatarie ca sa mai rontai ceva. Stiu sa gatesc, dar nu imi este la indemana, nu imi place. De sarbatori stam impreuna cu totii in bucatarie, socrii, matusa lui Andrei, sora mea, iar eu sunt ajutor de bucatar. Vom gati tot ceea ce inseamna bucate traditionale, jumari, chiftelute, ciorba. Stiu sa fac o salata de boeuf.

Ți-ai cumpărat o ținută specială pentru zilele ce urmează?

Da, multe treninguri, sa fie cat mai confortabile, calduroase. Mie nu-mi place sa stau in casa cu papuci cu toc, matase si furouri. Alerg cu copilul, ne jucam. In casa imi place sa fiu confortabila, asa ca am achizitionat imbracaminte sport pentru urmatoarea perioada.

Spune-mi te rog dacă urmează să-ți faci vreo intervenție chirurgicală și dacă există secrete în ceea ce privește transformările tale fizice?

La inceputul pandemiei, dupa perioada de izolare, mi-am dorit o interventie la nivelul buzelor pe care am si facut-o. Asta mi-a si atras cele mai dure comentarii din acest. Acum nu-mi doresc sa-mi mai fac nimic, ma simt bine asa cum sunt. Secretul consta in viata sanatoasa cu tot ce presupune ea; sport, alimentatie sanatoasa, detox, gandire pozitiva, iubire pe care o primesc si o ofer celor din jur. Din aceste lucruri vine adevarata frumusete.

Si, în încheiere, ce își dorești pentru anul 2021?:)

Imi doresc sa scapam de coronavirus, sanatate. Orice plan mi-am facut pentru acest an, oricat de efervescent parea, provocarile ce se anuntau, toate s-au destramat de la o zi la alta. Prefer sa nu-mi mai fac planuri, sa nu ma mai gandesc ce se va intampla, vreau doar sa fim sanatosi si sa se termine aceasta pandemie.

Ilinca Vandici a realizat o ședință foto de excepție cu soțul și fiul ei cu ocazia sărbătorilor. Moderatoarea emisiunii Bravo ai Stil a devenit mamă în 2017, după ce a adus pe lume un băiețel pe nume Zian. Este căsătorită cu afaceristul Andrei Neacșu tot din același an 🙂