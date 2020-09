Ilinca Vandici, anunț tulburător. Ce s-a întâmplat cu prezentatoarea Bravo, Ai Stil! “Am făcut o greșeală”

Prezentatoarea emisiunii Bravo, Ai Stil! a mărturisit că s-a confruntat cu momente tulburătoare. Ilinca Vandici le-a transmis fanilor ce i s-a întâmplat în ultima perioadă.

Ilinca Vandici a traversat clipe pe care nicio mămică nu ar dori să le resimtă. Mai ales în perioada de pandemie cu noul virus. De aceea, frumoasa șatenă de la Kanal D a povestit ce momente a traversat până de curând.

Vedeta emisiunii Bravo, Ai Stil, a recunoscut totul în cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent. Aceasta a susținut că a apelat la ajutorul specialiștilor, atunci când a simțit că nu mai face față cu tot ceea ce se întâmpla în viața ei.

Ilinca Vandici a apelat la ședințe de terapie și din pricina modului în care a afectat-o starea de pandemie generală. Restricțiile din ultimele luni au fost resimțite și de către vedeta celor de la Kanal D.

Șatena a făcut anunțul în cadrul unui interviu, în care a mai povestit că a mers la psihoterapeut deoarece nu putea să depășească stările trăite.

Prezentatoarea are un băiețel pe nume Zian, pe care l-a adus pe lume în urmă cu câțiva ani. Totul pare să se fi accentuat în cazul Ilincăi Vandici și a avut nevoie de ajutor și din cauza depresiei postnatale.

Ilinca Vandici este măritată cu Andrei Neacșu, tatăl băiețelului său, mai puțin cunoscut publicului.

“Am ieșit din perioada pandemiei cu ședințe la terapeut. Șoc și groază. Nu e un lucru puțin pentru că tind să cred că societatea în care trăim și mai ales generația noastră are un nevoie de un pic de ajutor, are nevoie de un șut în fund, ca să se trezească un pic la realitate și să-și dea seama de lucrurile care se întâmplă fără a cădea în diverse pase mai proaste, stări mai dubioase, fără chef.”, a povestit Ilinca Vandici, vedeta fiind foarte activă și în mediul online.

Prezentatoarea de la Kanal D a trăit momente grele, în ultimele luni și a apelat la ședințe de terapie

“Am făcut o greșeală în momentul în care m-am confruntat cu depresia postnatală. Nu am vrut, nu am simțit sau poate nu am crezut că e cazul să apelez la un specialist și am considerat că sunt suficient de puternică să diluez treaba asta de una singură. Nu mi-a fost favorabil pe termen lung. Iar lunile acestea de pandemie în care am stat acasă, nu am făcut nimic, nu am putut să muncesc, să mă întâlnesc cu prietenii mei, m-au readus cumva în aceeași stare pe care o aveam atunci.

Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă pentru că nu mă mai simțeam eu așa cum trebuia. Am luat decizia să vorbesc cu cineva despre asta, dacă am înnebunit sau chiar mi se întâmplă niște lucruri. Ei bine, sunt reale, se întâmplă și tocmai de asta o dată pe săptămână stau de vorbă cu un psihoterapeut.

Mă ajută să conștientizez ce viață frumoasă am, ce familie frumoasă am și că dacă am stări mai puțin plăcute e firesc să le am, doar că nu trebuie să le dau foarte mare atenție.”, a mai susținut Ilinca Vandici.