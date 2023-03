Ilinca Vandici, secrete din culisele Bravo, ai stil, chiar înainte de lansare! Ce face când intră în platou

Ilinca Vandici revine pe sticlă, cu un nou sezon Bravo, ai stil, care coincide odată cu lansarea postului Kanal D2! Vedeta va fi din nou în fața telespectatorilor din 2 aprilie, de la ora 19:00 și, cu doar câteva zile înainte de marea premieră!

Ilinca Vandici, despre noul sezon Bravo, ai stil: „Este fabulos, din toate punctele de vedere”

Ilinca a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a dezvăluit unul din secretele sale cele mai intime, cum a schimbat-o această emisiune și de ce s-ar apuca dacă televiziunea ar dispărea. Vedeta ne-a povestit puțin și despre Aleșd, orașul copilăriei sale, unde revine să își vadă mama de fiecare dată când are timp.

– Bună, Ilinca! Bravo, ai stil e deja un fenomen și am văzut cu toții atâtea în sezoanele difuzate. Cu ce suflu vii tu în noul sezon și ce aduce ediția de la Kanal D2?

Vin cu toată dragostea și experiența acumulate în ultimii ani. Vin cu foarte multă energie pozitivă, cu un mare dor care ne-a învăluit pe toți, simțit în acest an de când nu a mai fost proiectul pe TV. Vin cu dorința de a evolua, cu dorința de a descoperi noi caractere, personalități, femei superbe care au, cu siguranță, ce arăta și care vor străluci. ” de la se întoarce la rădăcini.

Este un sezon cu fete încă necunoscute publicului. Cu siguranță, în foarte scurt timp, vor ajunge celebre și vor pătrunde în inimile telespectatorilor. Este un sezon extrem de așteptat, fabulos, din toate punctele de vedere. Spectacolul va fi la el acasă, la Kanal D2, începând din 2 aprilie, de la 19:00, odată cu lansarea noului sezon „Bravo ai stil!” .

Ce face Ilinca Vandici, în culise, înainte de filmări: „Eu cu mine”

– Ai vreun ritual sau vreo superstiție înainte de a intra în platou? Cum te pregătești psihic pentru acest show de cursă lungă?

Nu am superstiții, în general, dar îmi place ca înainte de fiecare ediție să am două minute, eu cu mine, în care să-mi relaxez mintea și corpul, să spun o rugăciune și să cer binecuvântare pentru tot ceea ce urmează să fac împreună cu echipa mea, pentru telespectatori. Sunt fericită să fiu într-un loc cu o atmosferă extraordinară, care mă încarcă și îmi aduce enorm de multe satisfacții.

Bravo, ai stil a cizelat-o pe Ilinca Vandici: „Îmi plăcea să mai exagerez câteodată cu accesoriile”

– Care sunt lucrurile pe care le-ai învățat tu în materie de fashion de-a lungul sezoanelor Bravo, ai stil de la jurați ori de la concurente? Ce ai aplicat până acum din cumulul de informații descoperite deodată cu noi, telespectatorii? Poți să ne dai niște exemple de obiceiuri vestimentare care, poate, s-au schimbat în cazul tău?

Au fost atât de multe informații pe care le-am absorbit cu totul, pentru că am fost mereu pasionată de modă, de frumos și creativitate, și mi se pare extraordinar că, la Bravo, ai stil!, primim sfaturi de la cei mai buni profesioniști în domeniu. Personal, mi-am definit stilul vestimentar de-a lungul celor șapte sezoane de până acum. Dacă până la apariția fenomenului „Bravo, ai stil!” nu știam atâtea lucruri pe care le cunosc astăzi. Îmi plăcea să mai exagerez câteodată cu accesoriile. În acest moment, stilul meu este unul cât se poate de clean, fresh, cool, dar fără exagerări.

Less is more. Asta cred că am învățat cel mai mult din punct de vedere stilistic, și mi se potrivește. Iar hainele nu fac altceva decât să fie o prelungire a personalității mele, în funcție de eveniment, de situație, de momentul zilei.

Hainele vorbesc despre ține, despre noi, ele transmit un mesaj celor care ne privesc. Important este că am învățat și să fac corect shopping. Dacă în mod normal mergeam prin magazine și efectiv puneam mâna pe orice îmi atrăgea atenția și cumpărăm, evident cheltuind mult mai mulți bani decât astăzi, în momentul actual știu exact ce mi se potrivește, din ochi și apoi îmi cumpăr hainele. Știu exact ce am în garderoba, ce îmi lipsește, de ce mai am nevoie.

Andreea Marin a convins-o să facă televiziune: „O admiram enorm”

– Care este principalul tău model în viață? De la cine ai avut cele mai multe lucruri de învățat?

La începuturile mele în televiziune o admiram enorm pe Andreea Marin, mă uitam la toate emisiunile ei și o priveam cu dorința de evoluție. Și astăzi o admir foarte tare… Dar cred că cel mai important este să te raportezi la ține și la propria evoluție, pentru că nicio persoană nu seamănă cu alta, nicio experiență, nicio viață nu seamănă cu o alta.

Suntem cumulul experiențelor, trăirilor, durerilor, bucuriilor noastre și cred că fiecare, pentru sine, ar trebui să fie un model pentru el însuși, și în fiecare zi să-și dorească să fie o variantă mai bună decât a fost ieri. Învăț lucruri în fiecare zi, de la toți oamenii din jurul meu, și consider că asta este foarte important. Încerc să mă dezvolt și să evoluez, în fiecare zi.

„Părinții mei mi-au dat, ca și surorii mele, responsabilități”

– Tu ești din Bihor, iar despre Aleșd ai vorbit de câteva ori în aparițiile tale. Cum a fost copilăria ta? Ce îți vine în minte când auzi cuvântul Aleșd?

Când spun Aleșd îmi amintesc de școală. Pentru că acolo am urmat cursurile claselor I-VIII. Tot atunci am trăit, poate, una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții mele. Am avut o copilărie foarte frumoasă, liniștită, în care am învățat mult. Părinții mei mi-au dat, ca și surorii mele, responsabilități, lucruri pe care le apreciez astăzi. Asta m-a ajutat să-mi fac un program extrem de bine organizat, să îmi calculez foarte bine prioritățile și să reușesc să fac față fiecărei zile, cu tot ce vine ea. A fost o perioadă frumoasă, perioada școlii, cea în care am urmat cursurile de dans, teatru, ikebana, etc… Aleșd e o perioadă foarte frumoasă a vieții mele de care îmi aduc aminte cu drag.

Ilinca Vandici: „Am avut și momente dificile în viață”

– Ai început un podcast de ceva vreme și am descoperit o Ilinca pasionată de a descoperi oamenii așa cum sunt. Când vine vorba de tine, care e cel mai dificil moment pe care l-ai trăit vreodată în viața ta și cum l-ai depășit?

Da, este un proiect tare drag sufletului meu, pentru că este din suflet pentru suflete. Da, sunt pasionată de a descoperi oameni, povești inspiraționale, informații extrem de benefice nouă, tuturor, care efectiv ne ajută să trăim o viață mai bună, mai frumoasă, mai liniștită. Sunt foarte încântată de acest proiect. Sunt foarte fericită că el funcționeză, că oamenii găsesc, în viața lor extrem de agitată, timp pentru a asculta sau urmări podcasturile pe care le realizez. continuă și anul acesta cu invitați extraordinari.

În ceea ce mă privește, am avut și momente dificile în viață, n-aș putea să punctez unul anume, însă sunt recunoscătoare pentru toate, deoarece toate m-au învățat. M-au format omul și sufletul care sunt astăzi. Consider că fără ele nu ajungeam pe drumul pe care sunt astăzi. Și, în general, cred că momentele dificile din viață ar trebui depășite încercând să înțelegem și să acceptăm că în orice lucru dificil există o oportunitate. O oportunitate de a încerca să vedem partea plină a paharului și de a învăța din acea situație.

Ilinca Vandici, apropiată de concurentele de la Bravo, ai stil: „Am încercat să fiu umărul pe care să plângă”

– Ca prezentatoare, ți-a fost mai ușor să abordezi concurentele în sezoanele cu celebrități sau ai fost mai confortabilă în cele cu fete necunoscute la vremea respectivă?

Mi-a plăcut să interacționez și cu tinere aflate la început de drum, necunoscute publicului, dar și cu celebrități. Iubesc oamenii. Ador femeile. Le apreciez pentru tot ceea ce fac ele în fiecare zi. Femeile efectiv , fiecare în domeniul de activitate, în viața ei profesională, particulară.

Pentru concurente, indiferent dacă au fost celebrități sau nu, am încercat să le fiu prietenă, să le fiu apropiată, să le fac drumul acesta cât am putut eu de ușor, să am un sfat bun pentru ele, să fiu și umărul pe care să plângă, să fiu omul care se bucură alături de ele, în momentul în care au atins succesul. Toate concurentele mi-au fost dragi, apropiate, și pe toate le port în suflet și în minte, și cred că lucrul acesta este reciproc.

Dacă n-ar fi televiziunea, s-ar apuca de psihologie

– Cum și unde te vezi peste 10 ani?

Sunt recunoscătoare pentru că vine ziua de mâine, pentru că sunt sănătoasă, pentru că trăiesc încă o zi, ca să fac lucrurile așa cum îmi doresc. Depinde doar de mine cum îmi trăiesc viața, depinde doar de mine să fac alegerile mele și să iau anumite decizii. Peste 10 ani voi fi acolo unde va fi benefic pentru mine, cu siguranță. Mă bucur de fiecare zi de mâine, exact așa cum vine ea.

– Dacă mâine ar dispărea televiziunea, ce te-ai vedea făcând?

Ador ceea ce fac la „Bravo, ai stil!” și nu mă văd în alt loc; vă invit să urmăriți acest nou sezon, din 2 aprilie, de la ora 19:00, la Kanal D2. Pe lângă muncă în televiziune, sunt foarte pasionată de tot ceea ce se întâmplă în domeniu psihologiei, tot ceea ce are legătură cu domeniul vast al autocunoașterii. Din această preocupare s-a născut și podcastul „Te ascult”. Mi-ar plăcea foarte tare să ajung să dezvolt și mai mult această pasiune, și să împărtășesc oamenilor din informația și experiențele acumulate de mine și de invitații mei.

Ilinca Vandici, despre moda din România: „Ne ridicăm la standarde internaționale”

– Ai designeri autohtoni preferați? Cum evaluezi ca fashionistă evoluția modei din România, având și experiența asta de la Bravo, ai stil?

Oh, da, am foarte mulți designeri autohtoni preferați, colaborez de mulți ani cu aceștia. Mă uimesc de fiecare dată, în fiecare sezon, cu colecțiile lor. Nu aș vrea acum să dau nume. Nu aș vrea să uit pe cineva, însă sunt foarte mulți. Îi găsiți la mine pe contul de Instagram pe cei pe care îi aleg atunci când am evenimente publice sau private sau atunci când am filmări pentru emisiune.

Mi se pare că ne ridicăm la standarde europene, internaționale. Din acest punct de vedere, mi se pare că industria a evoluat foarte mult și asta datorită creativității și implicării fiecărui designer în parte. De asemenea, emisiunea „Bravo, ai stil!” a avut în toți acești ani și o influență foarte mare asupra multor românce. Ele s-au inspirat din sfaturile juraților si din aparițiile concurentelor.

Mi se pare că suntem pe drumul cel bun iar eu sunt mai mult decât onorată că am ocazia să port piese din colecții nelansate încă, prototipuri ale designerilor autohtoni absolut superbe. Îmi face o foarte mare plăcere.