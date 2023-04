Ilinca Vandici, dezvăluiri din culisele Bravo, ai stil. De ce nu poate împărți cabina de probă cu Raluca Bădulescu

Ilinca Vandici este una dintre cele mai iubite prezentatoare din țară, iar de curând a făcut dezvăluiri din culisele emisiunii pe care o moderează de opt ani, Bravo, ai stil!. Vedeta a vorbit, printre altele, despre colega sa de platou, Raluca Bădulescu și a spus de ce nu poate împărți cu aceasta cabina de probă.

Ilinca Vandici nu vrea să împartă cabina de probă de la Bravo, ai stil! cu Raluca Bădulescu. Din ce motiv

Raluca Bădulescu și Ilinca Vandici au legat o prietenie frumoasă și strânsă de când a apărut emisiunea ”Bravo, ai stil”, difuzată vreme de 7 ani pe Kanal D, iar acum, în 2023, pe Kanal D2. Cele două vedete se înțeleg deja din priviri, însă, chiar dacă au o amiciție loială, când vine vorba despre cabina de probă a competiției despre modă, lucrurile se schimbă.

Ilinca Vandici a precizat de curând, în cadrul unui interviu, că i-ar fi ”foarte greu” să se îmbrace în aceeași cabină cu Raluca Bădulescu. Asta din cauză că aceasta nu este la fel de organizată și ordonată precum ea. Ilinca Vandici a mărturisit că nu intră să prezinte Bravo, ai stil! până nu aranjează toate hainele, pantofii sau gențile din locul unde își alege ținuta.

Totuși, chiar dacă au cabine diferite, Ilinca Vandici a mai spus că acest lucru nu înseamnă că nu trece pe la cabinele juraților de la Bravo, ai stil! să ceară un sfat vestimentar sau un accesoriu care să-i completeze ținuta cu care urmează să intre în platou.

”Eu am cabina mea. Ei (jurații-n.r) au cabina lor. Bineînțeles că dacă are nevoie de un cercel, de o curea, de ceva, vine la mine, așa cum și eu dacă am nevoie de vreun sfat mă duc la ei și ne sfătuim împreună. Fiecare e cu cabina lui. Nu împărțim cabina pentru că ar ieși haos.

Eu sunt o tipă foarte organizată, foarte ordonată, adică să înțelegi că eu nu intru în platou pentru filmare până când nu mi-am făcut ordine în cabină. Raluca nu este la fel de organizată și de ordonată și atunci mi-ar fi foarte greu. Sincer, mi-ar fi foarte greu”, a relatat Ilinca Vandici în cadrul unui interviu pentru despre colega sa de la Bravo, ai stil.

Ce a vrut Raluca Bădulescu să-i ofere Ilincăi Vandici, dar aceasta a refuzat

Dincolo de ”tensiunile” pentru cabina de probă, Raluca Bădulescu o apreciază atât de mult pe Ilinca Vandici, încât la un moment dat a vrut să-i ofere ei titulatura de ”regină”. Însă, Ilinca Vandici a refuzat, deoarece crede că i se potrivește mai bine Ralucăi Bădulescu, remarcându-se astfel de-a lungul aparițiilor sale.

Emisiunea despre modă a devenit deja un fenomen în țară și a captat atenția publicului român încă din clipa lansării, anul 2016. Într-o perioadă, s-a difuzat sub o altă denumire, ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

La "Bravo, ai stil! Celebrities" au participat vedete, nume precum: Theo Rose, Amna, Anda Adam, Oana Radu, Andreea Tonciu, Bianca Rus sau Alexandra Ungureanu. Aceasta din urmă a câștigat competiția în 2020 și, pe lângă titulatura de "Cea mai stilată femeie din România",