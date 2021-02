Ilinca Vandici este o fire geloasă sau nu? Ce crede prezentatoarea despre iubire și relații

Ilinca Vandici a vorbit recent despre relația pe care o are cu Andrei Neacșu, precizând totodată dacă este genul de persoană geloasă în cuplu. Prezentatoarea de la Kanal D a mărturisit cât de mult ar putea sta departe de soțul ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gazda show-ului „Bravo, ai stil!” consideră că nu este o femeie geloasă din fire, fiind mai degrabă genul de persoană care are încredere în ea. Vedeta susține că partenerul ei de viață nu se lasă afectat de mesajele pe care le primește de la admiratori.

Mai mult decât atât, frumoasa șatenă spune că se completează enorm cu Andrei Neacșu, de care nu ar putea sta departe mai mult de o lună. Așadar, Ilinca Vandici și soțul ar putea sta separați o vreme, însă dorul îi va aduce împreună destul de repede.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ilinca Vandici, despre gelozia din cuplu. Ce spune despre soțul ei

„Eu nu sunt geloasă, sunt sigură pe mine, pe ceea ce reprezint, pe ce îi ofer soțului meu, pe plusurile pe care le aduc în această relație. Ne completăm foarte bine, nu ne lăsăm de izbeliște.

Este facil acum să iei legătură cu oamenii, prin intermediul rețetelor sociale, să spui diverse lucruri din spatele unui ecran. Dar suntem suficient de maturi, astfel încât să nu ne lăsăm afectați de astfel de situații.

ADVERTISEMENT

Am rezista, nu este o problemă. Suntem maturi, nu suntem legați ombilical, fiecare are programul, jobul, planurile lui. Probabil că am putea sta și unul fără celălalt câteva săptămâni, maxim o lună”, a declarat Ilinca Vandici într-un interviu pentru click.ro.

Prezentatoarea de la Kanal D a mai scos la iveală faptul că nu este foarte siropoasă când vine vorba de sărbători care le aduc aminte îndrăgostiților să petreacă timp împreună sau să-și facă cadouri unul altuia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cât despre cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care Ilinca Vandici i-a făcut-o partenerului ei de viață, Andrei Neacșu, este nimeni altul decât fiul lor, Zian, în vârstă de 3 ani.

„Nu sunt o tipă siropoasă, ne spunem zilnic că ne iubim. Însă cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care i-am făcut-o soțului meu a fost Zian”, a mai completat vedeta, mai arată sursa citată mai sus.

ADVERTISEMENT