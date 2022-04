Ilinca Vandici, în lacrimi la Denise Rifai în emisiune. Drama trăită după moartea tatălui

Ilinca Vandici a izbucnit în lacrimi la 40 de întrebări cu Denise Rifai, unde a vorbit despre moartea tatălui ei, o dramă care a afectat-o profund. Prezentatoarea de televiziune a recunoscut că merge la terapie de două ori pe săptămână.

Ilinca Vandici, în lacrimi la emisiunea lui Denise Rifai

În cadrul emisiunii prezentate de Denise Rifai, a vorbit despre perioada copilăriei și despre traumele pe care le-a avut. Deși sunt lucruri care au afectat-o, vedeta și-a iubit întotdeauna părinții și nu i-a judecat niciodată.

Prezentatoarea de la Bravo, ai stil! Celebrities recunoaște că afecțiunea i-a lipsit foarte mult în copilărie. Șatena spune că a rămas cu niște goluri pe care a încercat să le umple așa cum a putut.

„Nu l-am judecat niciodată (n.r pe tatăl ei), nu e dreptul meu să fac asta, însă este dreptul meu să semnalez anumite lucruri pe care le-am simțit. Nu consider că am greșit cu nimic în ceea ce am declarat. Astea au fost lucrurile pe care le-am simțit și pe care le simt în continuare, dar pe care încerc să le repar.

Cred că e greșit ca un copil să își judece părinții, cred că e greșit ca un părinte să își judece copiii. Cred că fiecare avem libertatea dată de Dumnezeu să ne trăim viața exact așa cum ne dorim.

Nicio clipă, oricât de supărată aș fi fost, oricât de rănită, oricâtă durere aș fi simțit nu am susținut și nu voi susține niciodată că părinții mei nu m-au iubit sau că nu au făcut pentru mine, că nu și-au dat tot interesul ca nouă să ne fie bine, ba chiar am fost un copil foarte iubit, doar că iubit în felul lor. Felul lor nu avea corespondent în felul meu.”, a declarat Ilinca Vandici la

„Un gol imens pe care am încercat să îl umplu așa cum am putut”

Ilinca Vandici a încercat să umple golul prin a-și căuta acea afecțiune în alte moduri. Vedeta a căutat să fie apreciată și iubită în relațiile de iubire pe care le-a avut de-a lungul timpului.

„Îi iubesc, i-am iubit și îi vor iubi toată viața, le sunt recunoscătoare, nu vreau să se înțeleagă greșit. Am ajuns la maturitatea la care pot spune public: ‘Ați greșit, poate, cu niște lucruri. Eu am avut nevoie și de altceva, acel ceva pe care voi nu l-ați văzut, nu ați avut timp!’

Traume, dorința de a găsi în parteneri această afecțiune pe care nu am avut-o din partea părinților, dorința de a fi în centrul atenției, de a fi văzută, de a fi apreciată de public, de a primi laude în permanență. O durere mare, un gol imens pe care am încercat să îl umplu așa cum am putut.”, a continuat prezentatoarea de la Kanal D.

Ilinca Vandici și-a pierdut tatăl la doar 22 de ani, atunci când era la începutul carierei în televiziune. Părintele ei a pierdut lupta cu o boală incurabilă.

Ilinca Vandici merge în continuare la psiholog

Vedeta a recunoscut că merge regulat la psiholog. După ce a devenit mamă, Ilinca Vandici s-a confruntat cu depresia, care s-a accentuat în timpul pandemiei de COVID-19.

vorbește deschis despre acest subiect și speră să-i sprijine pe cei care se confruntă cu depresia. Deși a reușit să se vindece cu ajutorul terapiei, vedeta merge de două ori pe săptămână pentru că o ajută să-și înțeleagă mai bine trăirile.

„Cred că e foarte important ca în momentul în care simți că treci prin niște lucruri și pe care poți să le împărtășești altora și prin asta poți să îi ajuți măcar pe 2-3, un număr limitat de oameni, e absolut fabulos.

Da, în secunda asta nu pot spune că sunt într-o stare de depresie, am depășit-o și mă bucur că am apelat la terapie, mă bucur că am putut să vorbesc deschis pentru că inclusiv asta reprezenta o rușine.”, a explicat vedeta de televiziune.

În plus, Ilinca Vandici consideră că mersul la psiholog nu trebuie să reprezinte o rușine pentru nimeni. A continuat terapia pentru că a ajutat-o să se înțeleagă pe sine.

„(…) Sunt într-o analiză permanentă a mea, cu mine. A ceea ce eu reprezint, a lucrurilor care m-au durut, a rănilor pe care le am, din copilărie, din trecut, a golurilor care mi-au marcat viața și pe care nu am știut cum să le acopăr, a falsității pe care de multe ori o puneam ca un zid, pentru a fi protejată de tot ceea ce e în exterior pentru că în interiorul meu era un zbucium, o neîmplinire și o neliniște și o tristețe. E foarte important să găsim asta în noi.” a adăugat ea.