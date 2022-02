Ilinca Vandici, jefuită pe aeroportul din Dubai. Vedeta a rămas fără mai multe bijuterii prețioase

Ilinca Vandici a fost jefuită pe aeroportul din Dubai, la întoarcerea din vacanța de lux. Prezentatoarei de la Kanal D i-au dispărut din săculeț mai multe bijuterii.

Vedeta a pierdut toate bijuteriile, printre care diamante și pietre prețioase. A rămas doar cu verigheta, care a scăpat în bagaj.

Totul s-a întâmplat foarte repede, iar prezentatoarea nu s-a gândit că ar putea avea parte de o astfel de experiență neplăcută.

Ilinca Vandici, jefuită pe aeroportul din Dubai

Înainte să plece din camera de hotel, a decis să nu-și mai pună inelele, din moment ce urma să aibă un zbor lung. Le-a pus, în schimb, în săculețul de bijuterii, pe care l-a pus apoi în bagaj.

Pe aeroportul din Dubai, la întoarcerea în țară, a fost jefuită de hoți. Au lăsat-o fără săculețul cu bijuterii scumpe, dar verigheta a scăpat în bagaj.

“Inelele le-am lăsat pe noptieră, iar chiar înainte să ieșim din camera de hotel am hotărât să nu le mai pun.

Mă gândeam că e zborul lung și că mă vor deranja, așa că le-am așezat în săculețul de bijuterii, apoi în bagaj.

Nu mi-a trecut prin minte nicio secundă că s-ar putea întâmpla așa ceva.”, a declarat Ilinca Vandici pentru click.ro.

Din cauza agitației și a lipsei de timp, prezentatoarea a uitat să sigileze bagajul. Ilinca Vandici a observat că bijuteriile lipsesc abia după ce a ajuns acasă, pentru că șnurul de la săculeț era rupt.

Alți săculeți mai mari cu bijuterii se aflau în bagaj, dar acestea nu erau prețioase.

“Am ajuns la aeroport, agitație, am uitat să blochez bagajul, nu am mai avut timp să îl sigilez, iar când am ajuns acasă am văzut că șnurul de la săculeț era rupt.

Mai aveam alți săculeți mai mari cu bijuterii, dar care nu erau prețioase, erau împrăștiate peste tot, în bagaj.”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Ilinca Vandici a rămas cu verigheta și cu un inel

Prezentatoarea de la Kanal D a rămas doar cu verigheta de la nuntă, dar și cu un inel de safir. Din păcate, restul bijuteriilor au fost furate în Dubai.

“Inelele nu mai erau. Când am scos fiecare haină din bagaj am mai găsit doar verigheta și un inel cu safir, dintre toate care erau acolo…

Astea căzuseră, probabil, în grabă, când au rupt săculețul. Pe cele rămase în săculeț le-au luat…”, a mai menționat Ilinca Vandici.

Sâmbătă, 5 februarie 2022, Ilinca Vandici va prezenta s, difuzată de la ora 20:00, la Kanal D.