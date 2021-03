Ilinca Vandici, mai sinceră ca niciodată. Câte operații estetice are prezentatoarea TV

Ilinca Vandici a fost mai sinceră ca niciodată cu fanii din mediul online cărora le-a dezvăluit câte operații estetice are. Prezentatoarea de la Kanal D și-a deschis sufletul și a mărturisit care sunt îmbunătățirile la care a apelat până acum.

Frumoasa brunetă susține că are o singură operație estetică, cea de la nivelul bustului pe care și-a făcut-o după ce a născut. Vedeta a recurs la această intervenție pentru a se simți mai bine în propria piele, costul ei ajungând la 5.500 de euro.

Moderatoarea emisiunii de modă „Bravo, ai stil!” a ținut să mai adauge că intervenția este făcută pe viață, așadar nu este dispusă să-și schimbe silicoanele mai târziu. În plus, Ilinca Vandici a mai povestit că are acid hialuronic în buze și botox în frunte.

Ilinca Vandici, operații estetice. De câte ori a trecut pragul cabinetelor estetice

„Da, e singura operație estetică pe care o am (n.r. operația de mărire a bustului). Am simțit nevoia după ce am născut de o îmbunătățire. Și mi-am luat inima în dinți și am făcut asta. Nu m-a durut absolut deloc.

Dar operațiile acestea nu aș vrea să cred că sunt indispensabile. Ci că sunt un moft, că sunt la modă, și a treia categorie, în care sunt și eu, femeile care vor să facă asta pentru ele, pentru a se simți mai bine în pielea lor.

Deci am operația de implant mamar și botoxul din frunte și acidul hialuronic din buze”, a dezvăluit Ilinca Vandici pe rețelele de socializare.

Prezentatoarea show-ului „Bravo, ai stil!” a mărturisit că are deviație de sept, însă îi este foarte teamă să se opereze. Vedeta este speriată de durata recuperării, dar și de faptul că imediat după operație fața se învinețește destul de rău.

„Eu am deviație de sept și îmi e frică de mor. Ar trebui să îmi fac operație. Pentru că te învinețești, pentru că te doare. O prietenă chiar și-a făcut operația aceasta acum trei sau patru zile, dar s-a umflat și s-a învinețit, dar nu o doare și durează puțin recuperarea”, a completat bruneta.

Ilinca Vandici este într-o formă fizică de invidiat la cei 34 de ani pe care-i are, menținându-se așa datorită unei alimentații sănătoase și sportului. Vedeta de la Kanal D are un trup tonificat, arătând minunat în rochii scurte sau în costum de baie.

„Am o părere foarte bună despre chirurgia estetică. Jos pălăria pentru medicii care văd asta nu ca pe o afacere, ci ca pe o responsabilitate de a face oamenii fericiți. Niciodată nu m-aș feri să spun că am făcut asta”, spunea frumoasa brunetă în urmă cu ceva timp.